Mayoral autunno inverno 2024/25: tutta la collezione neonato, bambino e bambina

Per affrontare al meglio la stagione più fredda, i bambini hanno bisogno di capi comodi e caldi, che però siano al tempo stesso colorati e dal design esclusivo. La nuova collezione autunno inverno 2024/25 di Mayoral, leader nel settore della moda bambini in Spagna e punto di riferimento internazionale, è composta da capi e calzature alla moda e di qualità, che non trascurano l’attenzione per l’ambiente grazie al progressivo inserimento di materiali eco responsabili.

La nuova collezione, che veste i bambini e le bambine dalla nascita fino ai 16 anni, presenta nuove combinazioni di colori, stili e temi, sempre all’insegna del motto Mayoral making friends. Si punta dunque sulla comodità, ma senza rinunciare ad un design esclusivo, a grafiche diverse e a tessuti con nuove caratteristiche in modo che i bambini possano giocare, fare amicizia e imparare in totale comodità. Il tutto con un’attenzione particolare ad offrire un buon rapporto tra moda, qualità e prezzo sul mercato!

La collezione Mayoral per bambine

Giada, azzurro e champagne sono i colori che Mayoral ha scelto per i capi più eleganti dell’autunno inverno 2024/2025 per le bambine, mentre le linee casual si vestono di tinte come orchidea, prugna e moka. La vasta gamma di colori della collezione, che si mescolano a toni più neutri, permette inoltre di creare tanti look diversi, senza rinunciare mai alla comodità e alla versatilità.

Protagonisti della nuova collezione sono le maglie fantasia, i tessuti effetto metallizzato, il tulle e i lustrini, che impreziosiscono gonne, overshirt e bomber.

La collezione è suddivisa per fasce d’età: Baby (6-36 mesi), Mini (2-9 anni) e Junior (8-16 anni): tutte accomunate da colori, stili e temi che arricchiscono ulteriormente la collezione.

La collezione Mayoral autunno inverno 2024/2025 per i bambini

Per l’autunno inverno, la collezione di Mayoral dedicata ai maschi si arricchisce di giacconi, rinnovati nella qualità dei tessuti, nella comodità e nello stile. Tutta la collezione, inoltre, presenta capi armonici nei colori, comoda nei tessuti e di grande qualità.

Alcune particolarità rendono la linea ancora più versatile e adatta ad ogni occasione: all’interno della collezione Baby (6-36 mesi), le capsule Smart&Comfy e Warm&Cozy, grazie alla loro estetica casual, possono essere abbinate tra di loro. La linea Festive Suite, all’interno della collezione Mini (2-9 anni) punta su capi eleganti e originali che non perdono mai di vista la comodità, mentre la collezione Junior (8-16 anni) si caratterizza per un design moderno che si ispira al mondo dello skate, delle corse automobilistiche, del basket e allo stile High School.

Mayoral: le scarpe per l’autunno inverno

Nessun look può dirsi completo senza un paio di scarpe comode e curate in ogni dettaglio. La collezione Mayoral per l’autunno inverno presenta tanti modelli per tutti i giorni o per occasioni speciali come cerimonie ed eventi. Per le bambine sono protagonisti lustrini, raso, stampe effetto metallizzato, materiali tecnici nei caldi colori invernali e il pellicciotto che si inserisce sia nelle fodere che nei dettagli; per i bambini si possono trovare stivaletti australiani e di bikers con modelli più moderni. Aumenta l’offerta di calzature in pelle, comode e resistenti, mentre le suole diventano sempre più flessibili e leggere.

La collezione autunno inverno 2024/2025 per neonati

La collezione per i bambini dalla nascita fino ai 18 mesi firmata Mayoral propone capi che fondono comodità e dolcezza, ricchi di dettagli, stampe innovative e tessuti rinnovati e confortevoli anche sulle pelli più delicate. I colori spaziano dalle tinte pastello alle tonalità più intense e vivaci; alcune grafiche speciali uniscono inoltre questa collezione ai capi per bambino e bambina, permettendo ai fratelli di vestirsi abbinati.

I tessuti sono particolarmente curati: si inseriscono infatti texture e materiali più morbidi, come la ciniglia, la struttura intrecciata, il micropanno e la microfibra termica.

Non mancano nemmeno le scarpine: la linea di scarpe con effetto barefoot è pensata per i bambini che cominciano a camminare: sono leggere, larghe e morbide, totalmente piatte e senza rinforzi. Sono dotate di solette piatte rimovibili senza arco plantare e sono prive di dettagli metallici che potrebbero causare allergie. La collezione autunno inverno presenta un’ampia varietà di colori tra cui scegliere.

La linea First Steps (taglie 18-23) è invece caratterizzata da modelli con forme arrotondate che lasciano spazio alle dita dei piedi e con chiusure in velcro, cerniere e lacci elasticizzati che le rendono facili da mettere e togliere. Tomaia, soletta e fodera sono in pelle conciata in maniera sostenibile, traspirante e priva di sostanze chimiche.

Scopri tutta la collezione autunno-inverno 2024 firmata Mayoral

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.