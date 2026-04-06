Muoversi con un neonato non è mai stato così rilassante: arriva la Limited Edition del Joolz Aer2

Pensare al passeggino come a un semplice oggetto da lista nascita è quasi naturale, finché non ci si ritrova nel bel mezzo della giostra. Tra sorrisi e prime scoperte, la quotidianità con un figlio somiglia spesso a un frenetico giro sulle montagne russe: un vortice bellissimo, ma innegabilmente intenso. In questo caos creativo, il passeggino smette di essere un accessorio e diventa il tuo miglior alleato: un supporto ultracompatto e leggero, capace di restituire quella serenità indispensabile per godersi il viaggio senza affanno.

Gli spostamenti ne sono un esempio lampante: muoversi nel traffico delle grandi città, “infilare” bambino e passeggino in macchina, correre con un occhio sempre attento al cellulare, richiede una buona dose di energia e un’attenzione costante. Serve allora un aiuto, che può arrivare proprio da un passeggino capace di offrire praticità e comfort e, al tempo stesso, infondere una piacevole sensazione di calma e relax.

Il colore della serenità

È proprio tenendo conto delle esigenze dei genitori di oggi, impegnati in giornate sempre più frenetiche, che Joolz, brand olandese di passeggini premium e sostenibili, ha messo a punto una nuova Limited Edition dell’iconico Joolz Aer².

Il passeggino, che per le sue qualità di leggerezza e compattezza è perfetto per uscire senza sforzo, si propone ora nella nuova colorazione Calming Beige, una tonalità capace di trasmettere equilibrio e serenità, già al semplice sguardo.

La nuova edizione speciale è stata progettata, ispirandosi a una filosofia di design armoniosa e rilassante, per trasformare ogni uscita in un momento di pausa, all’insegna del pieno benessere, per il piccolo e insieme per i genitori.

Al design elegante e pulito che ha portato Joolz Aer² a vincere il Red Dot Award 2025, si uniscono toni morbidi, contrasti delicati e una grafica minimalista capaci di suggerire un’immediata sensazione di leggerezza. Inoltre, la stampa esclusiva ispirata ai giardini zen giapponesi, contribuisce a infondere serenità anche nel mezzo dei ritmi serrati della vita cittadina.

Pratico per mamma e papà

Se la nuova tonalità Calming Beige, con un’estetica naturale e sofisticata, invita i genitori a prendere respiro anche nelle giornate più intense, le caratteristiche distintive di Joolz Aer² rimangono la chiave di volta per semplificare la vita con i più piccoli.

Ultracompatto e leggero, l’iconico passeggino Joolz offre infatti a mamma e papà quello che spesso a loro manca: una mano in più. Tutte le operazioni che consentono di guidare, regolare lo schienale, mettere la cintura di sicurezza ma anche chiudere il passeggino, possono infatti essere fatte con una sola mano, facilmente, in un secondo, in modo che l’altra sia del tutto libera per qualsiasi esigenza, dal trasportare una borsa al tenere a bada i capricci di un altro bimbo, dal rispondere al cellulare al portare a passeggio il cane.

A favore della praticità giocano anche il peso contenuto, solo 6,5 chili, la pratica tracolla per trasportarlo e la dimensione ultracompatta che consente di sistemare il passeggino anche negli spazi più stretti come, ad esempio, il vano bagagli dell’aereo.

Confortevole per il piccolo

Joolz Aer² coniuga alla perfezione la praticità con il comfort per i piccoli “viaggiatori” metropolitani.

Adatto dalla nascita fino ai primi anni di età del bambino, ha una seduta ergonomica completamente reclinabile che consente lunghe nanne e piccoli pisolini durante gli spostamenti, poggiapiedi integrato, più spazio per il movimento delle gambe e una cappottina estendibile con un SPF 50+ che protegge dai raggi solari, particolarmente dannosi per neonati e bambini, mentre grazie a un sistema di ventilazione mantiene regolata la temperatura anche nelle giornate più calde.

L’ampio cestello portaoggetti permette infine di trasportare senza fatica tutto quanto serve per il piccolo e per l’intera famiglia.

Buono anche per il Pianeta

Joolz non perde mai di vista la sostenibilità. Design ecosostenibile per genitori consapevoli: Joolz Aer² utilizza tessuti rigenerati da bottiglie in PET e confezioni 100% riciclabili e riutilizzabili. Perché proteggere il futuro del tuo bambino inizia anche dalle scelte di oggi.

La garanzia di 10 anni offre la possibilità di usare il passeggino anche per il secondo o il terzo figlio: se si decide invece di venderlo o di regalarlo, anche la garanzia viene trasferita alla nuova famiglia che lo utilizza. Consapevole, infine, che il Pianeta ha bisogno di più verde per respirare, Joolz con il programma “One stroller, one tree” si impegna in un progetto di riforestazione piantando un albero per ogni passeggino venduto.

Joolz Aer² Limited Edition Calming Beige è disponibile da fine marzo 2026 su joolz.com e presso i rivenditori selezionati.

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