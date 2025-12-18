Naturalità e delicatezza per la cura dei più piccoli grazie a Fissan

Formule con ingredienti naturali, delicatissime e rispettose, rappresentano la scelta ideale, e la più amata dai genitori, per i gesti quotidiani di igiene e cura dei bambini, sin dalla nascita.

Prendersi cura di un bimbo, dai primi giorni di vita in poi, significa farsi carico di ogni sua esigenza, in ogni momento e in ogni gesto, con puntualità e con grande delicatezza. Dal cambio del pannolino al bagnetto, dallo shampoo alle attenzioni da dedicare alla pelle, tutto quello che ruota attorno al mondo dell’igiene e della cura dei più piccoli richiede innanzitutto attenzione.

La cute dei neonati e dei bambini, infatti, sottile e particolarmente fragile, facile a impoverirsi, arrossarsi e irritarsi, deve essere trattata solo con prodotti formulati nel pieno rispetto delle sue caratteristiche. Formule delicate e il più possibile naturali: secondo una recente ricerca della società di ricerche Mintel, infatti, oltre il 50% dei genitori nel momento di acquistare prodotti di igiene e cura per i bambini considera la naturalità degli ingredienti il fattore decisivo che indirizza la scelta.

Ingredienti naturali

È nell’ottica di rispondere a questa nuova consapevolezza che Fissan, marchio che da 90 anni affianca mamme e papà nei gesti di cura quotidiana dei piccoli, ha deciso di riformulare le sue referenze più iconiche mettendo a punto una nuova gamma pensata proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie moderne. È nata così “Naturalmente Fissan”, una linea di trattamenti per l’igiene e la cura dei bambini, sin dai primi giorni di vita, che punta sulla piena valorizzazione degli ingredienti naturali, su consistenze delicate e su una comunicazione rassicurante, studiata per sostenere i genitori indirizzandoli verso prodotti sicuri, efficaci, di qualità. Cambiamenti importanti che mantengono comunque saldo il legame con i valori distintivi di Fissan, un marchio che vanta quasi un secolo di esperienza e affidabilità.

Rispetto per l’ambiente

All’attenzione verso la scelta degli ingredienti, naturali e delicatissimi, si affianca quella verso il futuro del pianeta: nei prodotti della nuova linea Fissan i flaconi, realizzati con il 50% di plastica riciclata, e le salviettine, biodegradabili al 100% e senza plastica, rispondono alla sempre più sentita esigenza di sostenibilità in ogni gesto quotidiano. Inoltre, anche la grafica che accompagna le confezioni è stata rinnovata scegliendo una palette di toni pastello che esprimono delicatezza e serenità così come comunicano tenerezza, protezione e complicità le due giraffe, la grande e la piccola, che dolcemente si incontrano sul nuovo pack. Un segno iconico che parla diritto al cuore raccontando di come ogni gesto di cura possa diventare un momento di incontro e di condivisione capace di rendere ogni giorno più saldo il legame tra genitori e bambini.

Un prodotto per ogni esigenza

La nuova linea “Naturalmente Fissan” propone una gamma completa di formulazioni per la cura quotidiana dei più piccoli, tutte a base di ingredienti selezionati per naturalità, efficacia e dolcezza sulla pelle. Ai trattamenti dedicati all’igiene si affiancano le formule che idratano e rafforzano la barriera cutanea, due gesti basilari per proteggere la pelle dei bambini evitando screpolature e arrossamenti. Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati per rispettare le pelli sensibili dei più piccoli, offrendo protezione in ogni gesto quotidiano.

Per il bagnetto: detergenti che rispettano il fisiologico equilibrio della cute e dei capelli grazie a formule a pH fisiologico, con il 95% di ingredienti naturali, 0% di coloranti e detergenti solfati.

Fissan Bagnetto Delicato

Bagnetto Primi Mesi, con ingredienti come estratti di miele e glicerina, si può usare in piena sicurezza dal primo mese di vita.

Bagnetto Delicato, formula con estratti di camomilla e glicerina, questo bagnetto aiuta a mantenere la pelle idratata, morbida e protetta da secchezza, irritazioni e screpolature.

Sapone Delicato, è ideale per l’igiene quotidiana delle parti del corpo più delicate come mani e parti intime, formula delicata con estratti di camomilla.

shampoo delicato fissan

Saponetta Delicata è arricchita con glicerina che aiuta a mantenere la pelle idratata rendendola adatta all’igiene quotidiana della pelle sensibile.

Shampoo Delicato deterge delicatamente il cuoio capelluto e i capelli sensibili dei piccoli: la formula con glicerina e olio di cocco, adatta sin dal primo mese di vita, rende il gesto del lavaggio delicato e senza lacrime. Facile da risciacquare, lascia i capelli puliti e morbidi.

Shampoo Anti-nodi: la sua formula delicata e anti-lacrime, con estratti di camomilla e agenti districanti, aiuta a rendere lo shampoo un’esperienza piacevole lasciando a fine lavaggio un profumo irresistibile.

Fissan_Delicate_Wipes_70pcs

Per il cambio del pannolino: la cute che nell’area del pannolino si arrossa e si irrita molto facilmente, anche per via l’umidità residua, chiede prodotti che ne sappiano rispettare la delicatezza e al tempo stesso si facciano carico di lenirla e riconfortarla.

Salviettine Delicate, 100% biodegradabili e totalmente senza plastica, con il 99% di ingredienti di origine naturale, aiutano a detergere e proteggere quotidianamente la pelle dei più piccoli. La formula contiene zinco e aloe vera.

Salviettine Alta Protezione, 100% biodegradabili e senza plastica. Aiutano a proteggere la pelle del tuo bambino dagli eritemi da pannolino. Formula con complesso Zinco-Camomilla.

Fissan Polvere Delicata 100g+200g

Polvere Delicata rinfresca e assorbe l’umidità grazie ad una formula con il 98% di ingredienti di origine naturale e a base di amido di mais naturale e con ossido di zinco. Ideale per un uso quotidiano, aiuta a proteggere la pelle e a prevenire le irritazioni causate da eritemi da pannolino o sudorazione.

Polvere Alta Protezione vanta una formula 98% naturale con amido di mais, ossido di zinco, vitamina E più due diverse argille. Assorbe l’umidità e aiuta a ridurre la sensazione di irritazione causata dal pannolino o da altri fattori come l’eccessiva sudorazione.

Fissan Pasta Delicata tube MM_100g

La Pasta Protezione Delicata è un trattamento quotidiano, 99% naturale, con ossido di zinco e camomilla, utile per prevenire irritazioni e arrossamenti. Applicata regolarmente ad ogni cambio del pannolino, forma sulla pelle un sottile strato protettivo che aiuta a supportare le naturali difese e a mantenere il film idrolipidico della cute, svolgendo in più un’azione idratante, emolliente e riequilibrante.   Disponibile anche una versione in vendita esclusivamente in farmacia che completa la formula con Rice Zinc Complex, studiato per una migliore distribuzione dello zinco nell’area trattata e un’immediata sensazione di sollievo.

La Pasta Alta Protezione, con una formula con il 99% di ingredienti di origine naturale, ossido di zinco e vitamina E, ha un’azione lenitiva utile in presenza di irritazioni e arrossamenti. L’applicazione quotidiana ad ogni cambio di pannolino di questa delicata formulazione, 99% naturale, rilascia un velo bianco protettivo che supporta le naturali difese della pelle. La versione in vendita esclusivamente in farmacia contiene anche Rice Zinc Complex che permette di distribuire meglio e più facilmente lo zinco nell’area trattata.

0810170060328.01

La Pasta al Pantenolo, è una formulazione unica, composta al 97% da ingredienti di origine naturale che unisce l’efficacia rigenerante e idratante del Pantenolo con il potere protettivo e lenitivo dell’Ossido di Zinco.

Crema Idratante, dermatologicamente testata e con pH fisiologico, si assorbe subito. Con la sua formula a base di glicerina e camomilla, utilizzata quotidianamente, protegge viso, mani e corpo dagli effetti di agenti atmosferici, e aiuta a prevenire la secchezza cutanea.

Per scoprire tutti i prodotti della nuova linea Naturalmente Fissan cliccare su Amazon.it: FISSAN

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

