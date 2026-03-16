Novakid, l’ecosistema digitale per imparare l’inglese: lezioni live, AI e contenuti interattivi

Tra le priorità educative delle famiglie italiane imparare l’inglese sin da piccoli occupa un posto di primo piano. I genitori sono ormai consapevoli, infatti, che conoscere la lingua parlata in tutto il mondo e utilizzata nei più svariati campi, apre le porte di un futuro di successo sia dal punto di vista personale che professionale.

Un modello vincente

Se la conoscenza dell’inglese viene concepita come un passaggio chiave per la crescita, il passo successivo per i genitori è fare in modo che lo studio della lingua non diventi un impegno gravoso, poco soddisfacente e destinato a breve vita, ma al contrario si trasformi in un’esperienza motivante, continuativa e perché no, anche divertente.

Come riuscirci? La risposta sta tutta nel modello a cui si decide di aderire che per essere efficace deve rappresentare un vero e proprio ecosistema dove lezioni dal vivo, intelligenza artificiale e strumenti digitali si integrano così da offrire un percorso formativo efficace, anche per la fascia di età più piccola.

È proprio questa la direzione scelta da Novakid, piattaforma di apprendimento dell’inglese dedicata a bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni che combina lezioni live con insegnanti madrelingua e quasi madrelingua, oltre 3.700 a livello globale, e contenuti digitali per l’autoapprendimento dando vita a un modello unico e di successo.

Scopriamo insieme Novakid

Sono molti i punti di forza che fanno di Novakid una scuola online di inglese all’avanguardia. Innanzitutto, il metodo: certificato e allineato al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR) non prevede lo studio esclusivo di noiose regole grammaticali ma punta allo sviluppo di competenze comunicative reali, attraverso situazioni concrete e problem solving.

Un obiettivo che può essere raggiunto tramite lezioni individuali oppure in piccoli gruppi di 4-6 studenti così da favorire la conversazione e l’interazione tra pari. Grazie a slide interattive in 3D e un’interfaccia appositamente pensata per i più piccoli, gli studenti vengono subito coinvolti nella lezione: secondo i dati raccolti la motivazione all’apprendimento aumenta così del 39% rispetto all’insegnamento tradizionale.

Un metodo di successo

Dal 2017 al gennaio 2026 Novakid è scelta da oltre 940.000 famiglie in più di 50 Paesi e il 16,6% di loro ha iscritto alla piattaforma più di un figlio. In Italia nel 2025 gli studenti attivi sono stati 17.920, con una crescita del 27,1% rispetto all’anno precedente.

Sul fronte della soddisfazione, la piattaforma registra un NPS del 90% e una valutazione Trustpilot di 4,7 su 5. Numeri importanti, frutto di un approccio che mette al centro la relazione educativa, ma al tempo stesso utilizza la tecnologia per monitorare i progressi e calibrare il percorso.

Un modello didattico vincente per Novakid, fondato su sei principi chiave:

immersione linguistica: la piattaforma e le lezioni sono interamente in inglese così che fin da subito bambini e ragazzi siano invogliati ad utilizzare la lingua per qualsiasi interazione. TPR: l’acronimo di Total Physical Response indica un tipo di apprendimento che riesce a coinvolgere attraverso movimento, immagini e oggetti. Approccio conversazionale: la grammatica, che resta comunque un pilastro per l’apprendimento di una lingua straniera, viene introdotta in modo graduale e contestuale. CLIL: i contenuti di scienze, geografia o arte vengono insegnati direttamente in inglese. Gamification: l’introduzione di meccanismi di gioco e ricompense permette di sostenere la motivazione e la continuità nello studio. Personalizzazione tramite AI: algoritmi analizzano le performance e adattano il percorso al ritmo del bambino così che tutti possano sentirsi al passo con l’apprendimento.

Uno sguardo al futuro

Un presente di successo non ferma Novakid che punta a migliorare sempre più il suo metodo. Dal 2026 è stato introdotto infatti un nuovo modello di Membership che supera la logica della singola lezione.

L’idea di fondo è costruire un vero e proprio ecosistema di apprendimento nel quale lezioni individuali, gruppi di conversazione con coetanei di oltre 50 Paesi, streaming educativi, contenuti gamificati e strumenti basati su Large Language Model convivano in un’unica proposta integrata.

Le famiglie possono scegliere tra lezioni a calendario fisso, con la possibilità di riprogrammarle in base ai propri impegni oppure formule on demand pensate per esigenze più flessibili.

A questo si aggiungono corsi tematici (STEM, arte, preparazione esami) e servizi extra con insegnanti madrelingua nativi o supporto metodologico dedicato. Cambia quindi l’approccio: per i genitori non si tratta più di acquistare ore di lezioni ma di accedere a un sistema strutturato che accompagna il bambino nel tempo supportandolo e coinvolgendolo in modo che l’apprendimento sia il più possibile continuativo.

Pandy, il tutor AI per parlare di più

Tra le novità più rilevanti introdotti di recente c’è Pandy, l’AI Tutor integrato nella piattaforma che, dopo una fase pilota avviata nell’ottobre 2025, da febbraio 2026 è disponibile a livello globale.

Pensato per integrare e non certo per sostituire l’insegnante umano, Pandy consente ai bambini di esercitarsi in autonomia nello speaking: utilizza infatti tecnologie di riconoscimento vocale per fornire feedback immediati su pronuncia e fluidità, propone conversazioni guidate basate sul lessico appreso e adatta i contenuti in base alle performance individuali.

Nel progetto pilota, il 60% degli studenti idonei (Livelli 2 e 3) ha utilizzato lo strumento, con un tempo medio di 4 minuti per sessione. L’obiettivo è estenderlo progressivamente a tutti i livelli e includerlo nelle nuove Membership.

Una garanzia per i genitori

In un contesto come quello attuale in cui conoscere l’inglese rappresenta un’irrinunciabile competenza di base, Novakid propone un sistema strutturato.

Pensato per accompagnare i bambini nel tempo e per offrire ai genitori la certezza di un percorso che sposa la relazione umana con l’innovazione tecnologica, il metodo Novakid garantisce qualità didattica, continuità e coinvolgimento.

È questo il momento giusto per procedere con l’iscrizione: clicca qui!

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