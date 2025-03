Pasqua è l’occasione giusta per fare o ricevere un regalo beauty

Le uova di cioccolato e la colomba. Le celebrazioni religiose e le tavole imbandite a festa. Cosa manca per una Pasqua indimenticabile? Un regalo. Forse lo abbiamo un po’ trascurato, eppure la tradizione di offrire un dono in questa occasione affonda le sue radici lontano, interpretata come un modo per celebrare la salvezza che Dio ha donato agli uomini offrendo prima la morte e poi la resurrezione del figlio Gesù.

L’usanza dei doni pasquali si ritrova, del resto, non solo in ambito cristiano ma anche nelle culture pagane per le quali la festa di Pasqua coincideva con la celebrazione dell’arrivo della primavera portatrice di fertilità. I doni pasquali venivano ritenuti di buon auspicio e rappresentavano un augurio di prosperità per chi li riceveva.

Un’immersione nella bellezza

Il regalo ideale per la Pasqua da dedicare a chi si vuole bene? Lo si può trovare facilmente nel mondo beauty che propone mille variazioni in tema, pronte a rispondere al meglio alla personalità, ai gusti, ai desideri di chi lo riceve. Un regalo che può essere utile e funzionale ma che è capace soprattutto di offrire bellezza, in un trionfo di profumi che ricordano le fioriture primaverili, di creme soffici e di eleganti cofanetti per prendersi cura con puntualità del viso e del corpo.

Calendario alla mano, la scadenza non è lontana: ecco perché è una buona idea cominciare già da ora a pensare ai doni di Pasqua dando un’occhiata all’ampia proposta di Douglas, che offre una selezione completa di regali a tema beauty per lei e per lui, tutti con ottimo rapporto qualità/prezzo: si può scegliere il regalo che si preferisce e che sarà sicuramente una piacevole e gradita sorpresa per chi lo riceverà.

Un augurio per le mamme e le neomamme

Le mamme che attendono un bebè e quelle che l’hanno appena avuto: i regali per loro, in occasione della Pasqua, sono una coccola e al tempo stesso un invito alla gioia, che si può trovare anche in piccoli appuntamenti che il cosmetico giusto può rendere davvero piacevoli e rasserenanti.

Una spumeggiante bomba da bagno, ad esempio, aggiunge una nota divertente al bagnetto del piccolo. E se il pancione negli ultimi periodi dell’attesa o il neonato che chiede il latte rendono difficile riposare bene, ecco che possono venire in aiuto tutta una serie di proposte capaci di cancellare in un attimo i segni della stanchezza e restituire allo specchio un’immagine più fresca e vitale.

Non resta che scegliere tra un siero prezioso al collagene che ridà compattezza distendendo i tratti e una crema idratante e levigante, un peeling per una pelle di velluto e u trattamento per rigenerare i capelli. Senza dimenticare l’immediato effetto wow del make up: fondotinta e mascara, ciprie e blush, rossetti, gloss e ombretti, magari in romantiche nuance primaverili, sono regali sempre graditi perché in un attimo uniformano e perfezionano, aiutando a risvegliare una bellezza che a volte per la stanchezza ha bisogno di un po’ di sprint.

I cofanetti per una beauty routine completa

L’idea di regalare qualcosa di bello ma che sia al tempo stesso utile è sempre vincente. Anche quando si resta nell’ambito dei doni beauty dove scegliere un cofanetto Douglas, che racchiude tutto quanto serve per la skincare o il make-up, è sempre una proposta che piace sia a chi fa il dono sia a chi lo riceve. Comodi da portare con sé, nel week end ma anche in palestra, in vacanza come al lavoro, i cofanetti si declinano in una gamma completa di proposte non solo al femminile ma anche al maschile.

Perché, non dimentichiamolo, anche a lui può far piacere festeggiare la Pasqua con un regalo. Un grande classico sono i cofanetti profumati che combinano un’eau de parfum o de toilette con un trattamento corpo sulle stesse note della fragranza.

Ma ci sono anche i cofanetti per un make-up completo destinati a lei e quelli per una perfetta rasatura, dono sempre gradito al maschile, i set per la cura delle unghie e delle ciglia, i kit per coccolare i capelli e quelli riservati al corpo.

Il fascino irresistibile dei profumi

La primavera, con le sue giornate tiepide e la voglia di stare all’aperto, porta a riscoprire un mondo di profumi che nascono dai fiori appena sbocciati, dall’erba fresca che sta crescendo, dall’aria ancora frizzante. Pasqua, cadendo proprio nel mezzo di questo magico momento di trionfo della natura, è un’ottima occasione per immergersi ancora di più nel mondo delle fragranze, regalando o regalandosi un nuovo profumo da aggiungere alla collezione che chi ama le fragranze vorrebbe sempre rendere più corposa.

Anche in questo caso non resta che lavorare di fantasia e creatività per trovare il jus che meglio esprima la personalità di chi lo indosserà, spaziando tra grandi classici intramontabili ma anche osando la sperimentazione tra i profumi più nuovi e di tendenza. Su Douglas è possibile davvero trovare le note profumate adatte a qualsiasi persona, a qualsiasi età, a qualsiasi occasione, dalle fragranze più intense e sensuali a quelle delicate e romantiche, dalle note più fresche e frizzanti a quelle più calde e vibranti.

Ancora indecisi?

Proprio perché le proposte sono così tante può essere difficile scegliere. Ma c’è una soluzione perfetta al problema: la Gift Card digitale Douglas che permette, a chi la riceve in dono, di acquistare quello che più si desidera nel grande assortimento beauty di Douglas.

È disponibile digitalmente in formato PDF da inviare via mail oppure da stampare per chi lo preferisce e da far avere al destinatario corredata magari da un biglietto o, perché no, da un fiore.

