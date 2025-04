Passeggini trio: i migliori tra cui scegliere

Il passeggino trio è composto da passeggino, navicella (o ovetto) e seggiolino auto. Questo sistema modulare è studiato per accogliere il neonato sin dai primi giorni e accompagnarlo nella sua vita in qualsiasi tipo di situazione e di esperienza da fare insieme ai genitori.

Il passeggino è l’ideale per portare con sé i bambini a spasso ed è generalmente usato dai 6 mesi ai 3 anni di età (o comunque fino a quando il bambino non ha raggiunto il peso di circa 22 kg).

La navicella è una culla rigida e va installata al di sopra del passeggino, trasformandolo in una vera e propria carrozzina, ma può essere anche usata separatamente per trasportare il bambino proteggendolo dal vento, dal sole e dalla pioggia complici una cappottina e pareti laterali piuttosto alte. Può essere usata fino al raggiungimento dei 9 kg.

Il seggiolino per auto è adibito al trasporto in macchina ed è obbligatorio fino a quando il bambino non raggiunge i 150 cm di altezza (orientativamente a 12 anni di età).

Alcuni passeggini trio includono, invece, il cosiddetto ovetto, utile per il trasporto in auto dei neonati quando sono molto piccoli.

Come regolarsi nella scelta

Il passeggino trio viene acquistato soprattutto dai neo genitori alle prese con il loro primo figlio e, non a caso, è uno degli articoli che vengono più spesso inseriti nella lista nascita. Essendo un sistema modulare completo, torna utile a chi parte da zero perché permette di uscire dall’ospedale e di recarsi a casa avendo a disposizione tutto il necessario.

Si consiglia di iniziare a valutare l’acquisto a partire dalla ventesima settimana di gravidanza e di prenotarlo o acquistarlo intorno alla trentesima settimana così da poterlo montare per tempo e poter accogliere il nuovo nato.

Ma quali sono i fattori da tenere presenti? Prima di tutto bisogna individuare un passeggino trio che sia in linea con le proprie esigenze. I genitori dinamici e sportivi o le famiglie che vivono in campagna, per esempio, dovrebbero preferire un passeggino con ruote più larghe.

Chi vive in città e magari viaggia spesso con i mezzi pubblici farebbe bene a puntare su un passeggino compatto che sia facile da aprire e chiudere. È importante considerare anche le dimensioni di un eventuale ascensore, se è presente nel palazzo in cui si vive, e quelle del bagagliaio dell’auto.

Oltre a essere compatto, leggero e pratico da utilizzare, il passeggino trio – in ogni suo componente – deve prima di tutto essere sicuro. Il trio deve rispondere agli standard di sicurezza vigenti. Per assicurarsene è bene controllare che vi siano le etichette di omologazione.

Un buon passeggino trio deve avere una struttura sì maneggevole ma anche robusta, realizzata con materiali atossici e traspiranti. Nello specifico, la navicella deve avere una struttura sufficientemente solida per proteggere dagli urti e un materasso confortevole ma rigido per prevenire il rischio di SIDS. Per il passeggino sono importantissimi la cintura di sicurezza a 5 punti regolabile, il sistema di frenata, la seduta imbottita e il poggiatesta regolabile.

Attenzione in particolar modo al seggiolino auto. Questo deve essere conforme agli standard di sicurezza ECE R129 e i-Size. Gli agganci ISOFIX, inoltre, sono particolarmente funzionali perché ne facilitano l’installazione e lo rendono più sicuro.

I marchi

Nei negozi specializzati e online si trovano tantissimi passeggini trio, ma non tutti i modelli sono uguali e non tutti rispondono ai requisiti che vi abbiamo elencato finora. Scopriamo insieme una selezione dei migliori passeggini trio tra cui poter scegliere.

Joolz

Se il focus dei genitori è principalmente sul passeggino, Joolz Hub2 può essere un’ottima alternativa al classico trio. Questo passeggino è estremamente compatto ed è pensato per i genitori dinamici che sono sempre in movimento, desiderosi di spostarsi agevolmente in compagnia del loro bambino. Può essere acquistato da solo oppure in combinazione con la Culla Joolz Hub2.

Joolz, Hub 2. Prezzo di Vendita: 799,00€ | Set completo: 1.059,00€ su joolz.com

Il passeggino si manovra con una sola mano e ha dimensioni ridotte (solo 52 cm di larghezza) che permettono di inserirlo anche negli spazi più stretti. Le sospensioni sulle ruote lo rendono facilissimo da guidare. Vanta caratteristiche come la cappottina estensibile con protezione SPF 50+, maniglie di spinta regolabile su 4 posizioni e un cestello che porta fino a 20 litri.

È leggerissimo perché pesa solo 9 kg ed è dotato di una tracolla integrata che rende gli spostamenti facili e veloci. Joolz Hub 2 è realizzato in poliestere riciclato ed è disponibile in 6 colori.

Chi acquista Joolz aiuta anche l’ambiente. Il brand pianta un albero in collaborazione con Tree-Nation per ogni passeggino venduto. La garanzia trasferibile di 10 anni, inoltre, promuove il riutilizzo dei passeggini nel tempo.

Inglesina

Inglesina firma alcuni dei migliori passeggini trio attualmente in commercio, rivolgendosi ai genitori con un occhio attento alle loro necessità e alle specificità del loro stile di vita. I sistemi modulari del brand comprendono un quarto elemento ovvero il supporto Standup che permette di trasformare la culla in un lettino vero e proprio.

System Quattro Aptica Glam Crossover è pensato per i genitori che non trascurano la raffinatezza, complici dettagli cromati e materiali preziosi come il rivestimento in tessuto jacquard e inserti in similpelle. Il passeggino è dotato di una seduta molto ampia e imbottita lateralmente con schiena reclinabile in 4 posizioni. Le ruote sono in poliuretano, quindi in grado di affrontare tutti i tipi di terreni e di strade.

Inglesina, Sistema Modulare Aptica. Prezzo: 1.149,00€ su inglesina.it

Aptica include anche il seggiolino auto Darwin Infant Recline e una base opzionale rotante a 360° che facilita il posizionamento e la rimozione del bambino dalla seduta. I colori in gamma sono 6.

System Quattro Electa A Star in The City è appositamente studiato per chi vive nelle grandi città ed è quindi l’ideale se si cercano leggerezza e dimensioni compatte. Si sposta davvero in un attimo, consentendo di scendere e salire le scale e di entrare e uscire dai mezzi pubblici.

Inglesina, Sistema Modulare Electa. Prezzo: 1.049,00€ su inglesina.it

Il telaio del passeggino si apre e chiude con una sola mano e da chiuso è grande quanto un trolley da viaggio, infatti entra senza problemi anche nei bagagliai delle city car più piccole e in ascensore. Tanti i comfort di serie, dalla cappotta estensibile con trattamenti anti UV SPF 50+ e un parapioggia per i mesi più freddi. Le varianti colore in gamma sono 5.

New Aptica XT è una delle ultime novità in casa Inglesina ed è il sistema modulare dedicato ai genitori sportivi e amanti della natura che desiderano passeggiare nel verde con il proprio bambino.

Inglesina, Sistema New Aptica XT. Prezzo: 1.249,00€ su inglesina.it

Il nuovo telaio con inserto in bronzo è leggerissimo (1,5 kg in meno rispetto al modello Aptica) e assicura una guida fluida e sicura su qualsiasi terreno. Il sistema Adaptive Cruise, con sospensioni regolabili per ogni ruota, garantisce al bambino comfort estremo in ogni fase della crescita. Le ruote maggiorate e i nuovi pneumatici offrono un ottimo grip riducendo vibrazioni e sollecitazioni.

La seduta All Season, con Comfort Cover e rete traspirante, promette una termoregolazione ideale in ogni stagione dell’anno mentre la struttura dello schienale sostiene adeguatamente la schiena del bambino. I colori in gamma sono 4.

Cybex

Anche Cybex propone soluzioni componibili e personalizzabili valide e complete, in grado di soddisfare diverse esigenze.

Cybex e-GAZELLE S è il primo passeggino elettrico della linea Gold ed è stato riconosciuto, tra l’altro, come una delle Migliori Invenzioni del 2024 dalla rivista TIME. Si propone di semplificare la vita quotidiana delle famiglie, combinando praticità e tecnologia.

Cybex, e-GAZELLE S. Prezzo: 1.099,95€ su cybex-online.com

Consente di affrontare salite e discese senza sforzo: il controllo della potenza avviene in modo intuitivo, grazie a un comando integrato nel manubrio. La funzione di dondolio automatico culla con movimenti avanti e indietro il bambino, facendolo rilassare quando fa i capricci.

Sono disponibili oltre 20 configurazioni e si trasforma facilmente da passeggino singolo a doppio, perfetto quindi per fratelli o figli gemelli. La navicella è l’ideale per un neonato, mentre il fratello maggiore può sedersi comodamente nel passeggino per esempio. Può essere utilizzato anche in viaggio, permettendo di passare dall’auto al passeggino, ed è compatibile con tutti i seggiolini Cybex. Si piega e richiude diventando super compatto.

Balios S Lux Travel Set è progettato, invece, per la vita in città. Il passeggino Balios S Lux, flessibile e confortevole, può essere abbinato alla culla Cot S Lux e al seggiolino Cloud G i-Size, con posizione ergonomica completamente distesa e ventilazione a 360°. Il sistema di rilascio con un solo clic e la rotazione a 180° facilitano l’ingresso e l’uscita dall’auto. Le varianti colore disponibili sono 6.

Cybex, Balios S Lux Travel Set. Prezzo: 1.029,80€ su cybex-online.com

Cybex Platinum Priam è il passeggino di lusso della linea. Da acquistare da solo oppure in set con le altre referenze della linea Priam, presenta un design elegante ed è dotato di funzioni intelligenti come dondolio automatico e supporto per le salite. Sono disponibili più di 10 varianti colore tra linea permanente ed edizioni limitate.

Cybex, Platinum Priam Set Completo. Prezzo: 1.499,85€ su cybex-online.com

Cybex Platinum Mios è il passeggino compatto da città della collezione. Ha una silhouette slanciata e può essere acquistato sia da solo che con le altre referenze della linea Mios. Anche per questo modello sono disponibili moltissime varianti colore.

Cybex, Platinum Mios Set Completo. Prezzo: 1.139,85€ su cybex-online.com

Chicco

Trio Bellagio è il nuovo sistema modulare di Chicco. Il trio comprende Passeggino Bellagio, Navicella Culla Flex e seggiolino Kory Plus. Il sistema di chiusura One Touch consente di chiudere il passeggino con una sola mano, quindi anche quando si ha il bambino in braccio. È sufficiente un click e il passeggino si ripiega completamente in entrambe le direzioni. Da chiuso sta in piedi da solo e si trasporta grazie a una pratica maniglia.

Chicco, Trio Bellagio Flexi con Kory Plus. Prezzo: 749,00€ su chicco.com

Tra i plus spiccano un’alta manovrabilità, ruote grandi, cuscinetti a sfera e ammortizzatori ad alte performance. Tutti i componenti sono realizzati con tessuti di alta qualità, resistenti e morbidi. Gli interni, per esempio, sono rivestiti in tessuto in fibra di bambù. Il Trio Bellagio concilia comfort e stile ed è disponibile in 5 diversi colori moda.

Cam

Chi non ha intenzione di investire un budget elevato può fare affidamento su passeggini trio economici ma comunque performanti e di buona qualità. Tra le marche più convenienti spicca Cam, i cui passeggini trio conciliano praticità e un design accattivante, seppure minimal e con una minore scelta in termini di rivestimenti e colori.

Cam Sistema Modulare Combi Tris è realizzato in leggerissimo alluminio e presenta rivestimenti in poliestere. Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente la carrozzina molto ampia, dotata di sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System e con maniglione antiribaltamento.

Cam, Sistema Modulare Combi Tris. Prezzo: 452,00€

Lo schienale è reclinabile in 3 posizioni e il fondo è aerato. Il passeggino, invece, ha ruote posteriori ad ampio raggio e ruote anteriori piroettanti con cuscinetti a sfera in metallo. Il seggiolino per auto (40-75 cm) è omologato secondo le normative vigenti.

Cam Trio Fluido Easy include passeggino reversibile, navicella e ovetto (40-87 cm). Lo schienale del passeggino è reclinabile in 4 posizioni con una sola mano. Dispone, inoltre, di freno sincronizzato, cinghia a 5 punti e morbide sospensioni anteriori e posteriori.

Cam, Trio Fluido Easy. Prezzo: 395,00€

La navicella è ampia e confortevole e la sua coperta può essere sfruttata anche come coprigambe. L’ovetto per auto, in linea con le norme attualmente in vigore, è dotato di riduttore e spallacci imbottiti.

Foppapedretti

I passeggini trio Foppapedretti vantano ottime recensioni su Amazon. Foppapedretti Trio Divo I-Size è un sistema modulare composto da navicella, passeggino e seggiolino per auto.

La navicella è pieghevole ed è dotata di cappottina regolabile e coperta imbottita. Il passeggino si chiude a libro e si mantiene in piedi da solo, rivelandosi molto pratico. Il seggiolino è dotato di riduttore per i primissimi mesi di vita del neonato

Foppapedretti, Trio Divo I-Size. Prezzo: 497,00€

Un altro modello interessante è Foppapedretti Trio Supertres I-Size, trio comodo e funzionale con telaio in alluminio su cui si possono montare la navicella, l’ovetto omologato i-Size e la seduta del passeggino.

Foppapedretti, Trio Supertrez I-Size. Prezzo: 303,98€

