Prendi in mano il futuro di tuo figlio con Novakid

Conoscere l’inglese è un passaporto per un futuro di successo. Permette infatti non solo di arricchire il proprio patrimonio culturale ma anche di espandere la propria visione del mondo e imparare ad affrontare le più svariate situazioni della vita. Per un genitore prendere coscienza di tutto questo significa decidere di investire sull’apprendimento della lingua sin da quando i figli sono piccoli. Un impegno importante che merita di essere assolto scegliendo con massima attenzione la realtà a cui affidarsi. Attiva dal 2017 in più di 50 Paesi del mondo, la scuola di inglese online Novakid offre la garanzia di un’offerta formativa di alta qualità, approvata da oltre un milione di studenti, dai 4 ai 12 anni, che hanno già testato la validità di un metodo che consente di imparare l’inglese in modo facile e naturale.

Un metodo di successo

Quali sono gli “ingredienti” che hanno fatto del metodo Novakid una strategia di successo nell’apprendimento dell’inglese? Innanzitutto, l’opportunità di usufruire di lezioni online che garantiscono la massima flessibilità oraria. I corsi di inglese Novakid, strutturati con lezioni individuali e sessioni di conversazione di gruppo programmabili negli orari più congeniali per la famiglia, sono accessibili da una piattaforma progettata appositamente per assicurare ai bambini dai 4 ai 12 anni la migliore esperienza d’uso e la massima sicurezza. Per seguire le lezioni individuali, che durano sempre 25 minuti e sono quindi facilmente inseribili nell’agenda dei bambini in genere sempre molto densa di impegni, sono sufficienti un PC o un tablet e una connessione internet. L’idea vincente è quella di offrire ad ogni iscritto un programma personalizzato, creato anche sulla base delle indicazioni date dai genitori attraverso risposte online, programma che segue i criteri del QCER (Quadro comune europeo per le lingue), in linea con quello scolastico: i genitori possono monitorare i progressi attraverso il proprio account e per qualunque esigenza trovano sempre a disposizione l’assistenza in italiano.

Imparare senza annoiarsi

È soprattutto il metodo a differenziare la proposta Novakid da altre simili. Novakid ha messo a punto, infatti, un sistema di apprendimento coinvolgente, adattabile a ogni esigenza che permette a qualunque bambino, pur partendo da zero, di imparare la lingua grazie all’esperienza di insegnanti madrelingua e bilingui certificati e all’impiego delle più innovative tecnologie.

Le lezioni sono basate sul gioco e sull’interazione in modo da offrire anche ai più piccoli un’esperienza didattica efficace e insieme gratificante: la noia è bandita dalle lezioni grazie a un’entusiasmante combinazione di apprendimento linguistico full-immersion a cui si uniscono giochi e attività studiati per tenere viva l’attenzione e “fissare” al meglio vocaboli ed espressioni acquisiti.

Esperienze divertenti e coinvolgenti

Professionalità ed esperienza degli insegnanti sono supportati al meglio nel metodo Novakid da numerosi strumenti che rendono l’apprendimento ancora più coinvolgente e gratificante per i piccoli studenti.

Qualche esempio? Novakid Game World attraverso storie e fumetti consente una piena immedesimazione nella trama: il bambino può interagire con personaggi e ambientazioni diverse e questo gli consente di interiorizzare la lingua straniera in modo divertente e giocoso, con premi e ricompense ad attenderlo per ogni nuovo traguardo di competenza raggiunto.

Novakid Magic Academy è invece un’accademia virtuale ambientata in epoca medioevale. Lo scenario è quello di un enorme albero magico dove in compagnia di personaggi fantastici, draghi e gremlins, tra elisir, pozioni e una cittadina caratterizzata da abitanti impegnati in mille avventure, gli studenti vivono un’esperienza unica, apprendendo nuovi vocaboli in inglese in modo divertente, senza particolare sforzo.

Dalle lezioni alle proposte interattive

Altro punto a favore del metodo Novakid è l’ampia articolazione della proposta didattica. Accanto alle lezioni frontali, sempre strutturate sulla base di un programma personalizzato, gli studenti hanno a disposizione un tutor AI che funziona come un vero e proprio coach tra una lezione e l’altra. Inoltre, ad ogni studente viene dato un account dedicato che consente di accedere a numerosi contenuti educativi, utili per consolidare e ampliare la conoscenza della lingua. Nella sezione interattiva, oltre agli esercizi di riscaldamento pre-lezione e di ripasso, si possono trovare videogiochi educativi e ambienti virtuali come, ad esempio, il Virtual Explorer con ben 60 destinazioni diverse, tra città, gallerie d’arte e musei, luoghi celebri e caratteristici, che i bambini possono visitare accompagnati da insegnanti madrelingua. Conoscere i pinguini nell’Antartico, ammirare le pitture rupestri in Altamira in Spagna, “acquistare” le spezie nei caratteristici mercati indiani, girare per Londra in skate, passeggiare per i più famosi musei al mondo oppure visitare i set dei film e delle serie televisive preferite, rappresentano preziose, nonché divertenti, esperienze virtuali con cui bambini interiorizzano nuovi termini ed espressioni dell’inglese.

Un’offerta per iniziare subito

Grazie al metodo Novakid la lingua straniera non viene vista più come una materia scolastica che impone uno studio obbligato e spesso noioso ma come un momento per conoscere e imparare divertendosi. Gratificante per i bambini, sicuro e funzionale per i genitori.

Oggi sono più di 820 mila i genitori che si sono affidati con successo al metodo Novakid nell’ottica di favorire al meglio lo sviluppo dei figli e offrire loro un bagaglio di conoscenze prezioso per il loro futuro.



