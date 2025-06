Prenditi cura della pelle delicata del tuo bambino al sole, scopri la Nuova Linea Estiva by Laboratorio Silvana®

Giochi all’aria aperta, bagni al mare e in piscina, passeggiate ad alta quota e allegri picnic nel verde dei prati. L’estate è la stagione della libertà e del divertimento che merita di essere vissuta fino in fondo, in tutta sicurezza e serenità.

Per questo è importante prendersi cura della pelle delicata dei piccoli che nella bella stagione, complice il sole, il caldo, il sudore e le fastidiose zanzare, ha più che mai bisogno di protezione, delicatezza e attenzioni mirate. Per la cura quotidiana servono prodotti dolci e rispettosi, efficaci e piacevoli da usare come quelli che Laboratorio Silvana® formula sin dal lontano 1939 scegliendo con attenzione ingredienti naturali, consistenze soffici e profumazioni delicate che, in un sapiente incontro di passione, tradizione e innovazione, sanno offrire dolcezza e benessere alle pelli delicate dei piccoli e anche delle mamme.

Dall’impegno costante nella ricerca che si coniuga in perfetta sintonia con il rispetto di un’eredità antica ma sempre attuale, è nata la nuova Linea Estiva Silvana, una selezione di prodotti dermocosmetici a base di ingredienti naturali e privi di sostanze aggressive, alleati preziosi che aiutano tutta la famiglia a godersi il mare e il divertimento senza mettere in pericolo la pelle. E facendo di ogni gesto di cura una coccola quotidiana che regala equilibrio, sollievo e pieno benessere.

Protezioni Solari – La difesa più naturale contro il sole

La protezione dai raggi Uv è il primo gesto di cura e di amore verso la pelle delicata dei piccoli che grazie a Silvana diventa semplice, sicuro, naturale e anche piacevolissimo.

Latte Solare SPF50+ e Crema Solare SPF50+ Silvana®

Le due formulazioni della Linea Estiva, il Latte Solare SPF50+ e la Crema Solare SPF50+, offrono una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB grazie a un sistema filtrante altamente efficace ma insieme delicato e rispettoso. Alla protezione si affianca poi la cura: entrambe le formule sono arricchite infatti con preziosi attivi di origine vegetale.

Le Cellule Staminali d’Uva contrastano l’azione dei radicali liberi e sostengono il naturale rinnovamento cellulare mentre la Centella Asiatica, nota per le sue proprietà riparatrici, aiuta a mantenere intatta la barriera protettiva cutanea indebolita dal sole, dalle immersioni in acqua salata, dal sudore. Il latte solare, con la sua consistenza fluida e fresca, si stende facilmente su viso e corpo ed è perfetto per l’uso quotidiano anche in città: va sempre ricordato, infatti, che la pelle fragile dei bambini va protetta in qualsiasi situazione di esposizione, non solo in vacanza.

La crema solare, più ricca e generosa, è ideale per la protezione delle zone particolarmente esposte o particolarmente sensibili. Entrambe le formule non contengono profumi sintetici o sostanze potenzialmente irritanti e rappresentano quindi la scelta sicura per ogni tipo di pelle, in particolare quella dei più piccoli.

Bye Bye Zanzare & Bye Bye Bua – La protezione naturale che funziona

In estate zanzare e insetti rischiano di rovinare i momenti più belli all’aperto. Per questo Silvana ha creato una protezione a due tempi, prima e dopo la puntura, efficace ma sempre rispettosa della pelle.

Repellente Zanzare e Dopopuntura Silvana®

Bye Bye Zanzare è una delicata lozione antipuntura che unisce la tecnologia vegetale di FlyBlok® all’efficacia di una sinergia di oli essenziali di Citronella, Geranio, Melissa, Arancio e Salvia che regalano al prodotto una profumazione fresca e piacevole, ma naturalmente sgradita agli insetti che se ne tengono così alla larga.

Leggera, subito assorbita, non appiccicosa, la lozione By By Zanzare può essere applicata più volte al giorno anche sulla pelle delicata dei più piccoli.

La lozione dopopuntura Bye Bye Bua è stata studiata per offrire immediato sollievo in caso di punture di insetto. La presenza del Mentil Lattato attenua rapidamente la sensazione di prurito e fastidio mentre la combinazione di Centella Asiatica e del complesso vegetale Nature Sensitive aiuta la pelle a calmarsi e rigenerarsi velocemente. Pratici da portare con sé in vacanza, in gita ma anche al parco, entrambi i prodotti sono la garanzia di un’estate serena senza il fastidio delle punture di insetto.

Acqua Madre – Una carezza termale per mamma e bambino

Acqua Madre by Silvana®

Ci sono momenti in cui la pelle ha bisogno di freschezza e comfort. Succede in estate in modo particolare, ma non solo. Acqua Madre Silvana arriva subito in soccorso per offrire un’immediata coccola rinfrescante e riconfortante. Studiata per la pelle delicatissima dei neonati ma perfetta per tutta la famiglia, è una vera acqua termale botanica che garantisce un rapido effetto addolcente e idratante dopo il sole, il bagnetto e in tutte le situazioni in cui la cute si mostra arrossata, disidratata o soggetta a piccole irritazioni e fastidi. La sua formula è un concentrato di delicatezza pur nella ricchezza di sostanze funzionali, naturali e rispettose: l’Acqua di Riso, naturalmente emolliente, aiuta ad attenuare gli arrossamenti, l’Aloe Vera idrata in profondità regalando una sensazione immediata di freschezza, la Centella Asiatica lavora in sinergia con l’Allantoina per sostenere la rigenerazione cutanea mentre l’Ippocastano si prende cura di migliorare la microcircolazione, donando tono e vitalità alla pelle. Completano l’azione rigenerante del prodotto le Cellule Staminali d’Uva pronte a difendere dai danni ossidativi, a proteggere e ripristinare il naturale equilibrio epidermico alterato dalle aggressioni esterne. Vaporizzata su viso e corpo, lenisce, rinfresca e protegge, lasciando la pelle morbida e visibilmente più sana.

Da tenere sempre a portata di mano e da non dimenticare nel beauty delle vacanze, i nuovi prodotti della Linea Estiva sono la promessa di un’estate senza pensieri: con la dolcezza che da sempre contraddistingue il mondo Silvana sono pronte ad accompagnare tutta la famiglia da mattina a sera, in città e al mare, in montagna e in piscina, offrendo la sicurezza di una pelle protetta, idratata e coccolata con delicatezza e rispetto.

Scopri tutte le Novità Estate 2025 di Laboratorio Silvana.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.