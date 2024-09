Anche le mamme e i papà più esperti possono avere dubbi su cosa far mangiare ai bambini a colazione o a merenda. I bimbi si annoiano se mangiano sempre le stesse cose, per cui può tornare utile avere a disposizione più alternative in modo da far variare la loro alimentazione e solleticare il loro palato.

Di seguito, alcuni prodotti consigliati dalla redazione che conciliano gusto e benessere.

Colazione nutriente con Latte Fieno Mila

Mila, Latte Fieno Senza Lattosio. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità, visitare www.mila.it

Tutti i nutrizionisti concordano nel dire che la prima colazione è importantissima per i bambini come per gli adulti. Il latte, in particolar modo, è uno degli alimenti più amati dai piccoli di casa per iniziare la giornata.

Mila, storica cooperativa dell’Alto Adige, propone Latte Fieno 100%, un latte dal gusto pieno e avvolgente di altissima qualità. Nasce a oltre 1.000 metri di altitudine per opera di 2.200 soci-contadini che ogni giorno raccolgono il latte fresco delle loro mucche. Queste non vengono alimentate con insilati ma si nutrono in modo completamente naturale con erba fresca, fiori di campo e fieno.

Il packaging è innovativo e sostenibile, in quanto realizzato con più dell’80% di fonti rinnovabili. Oltre a essere gustoso e ricco di nutrienti, Latte Fieno Mila è anche pratico: viene venduto nel banco frigo in comode confezioni da 1 litro e dura più giorni. Sono disponibili le varianti intero, parzialmente scremato e senza lattosio, per soddisfare ogni tipo di esigenza.

La nuova purea di Alce Nero per i più piccoli

Alce Nero, Purea Mela Pesca Albicocca e Avena. Prezzo: 1,10€ su www.alcenero.com e presso i rivenditori autorizzati

Le puree biologiche per bambini Alce Nero sono tra le migliori in commercio, frutto dell’esperienza del marchio specializzato in agricoltura biologica dal 1978. La gamma di puree si è recentemente ampliata accogliendo un nuovo gusto: Mela Pesca Albicocca e Avena.

Senza zuccheri aggiunti, senza aromi, senza glutine e senza conservanti, si presta facilmente all’utilizzo fuori casa grazie al formato salva-spazio e alla confezione doypack da 100 g con tappo anti-soffocamento.

Gli altri gusti disponibili sono: Mela, Carota e Albicocca Biologica, Pera Biologica, Mela e Banana Biologica, Mela e Zucca Biologica, Pera, Prugna e Riso Biologica e Mela, Pera e Fragola.

Tutte le puree Alce Nero sono consigliate a partire dai 6 mesi, secondo il parere del pediatra.

Biscotto Frozen Yogurt ai frutti di bosco Yogurteria per una pausa gustosa

Yogurteria, Biscotto Frozen Yogurt ai frutti di bosco. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità, visitare www.yogurteriafrozen.it

La bontà di un biscotto gelato con la genuinità di ottimi ingredienti. Il nuovo Biscotto Frozen Yogurt ai frutti di bosco Yogurteria® concilia la croccantezza del biscotto con la cremosità del Frozen Yogurt ed è l’ideale per una merenda sfiziosa o per concedersi una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata.

Realizzato esclusivamente con latte e yogurt freschi provenienti dall’Alto Adige e con frutti di bosco accuratamente selezionati, è senza lattosio e ricco di fermenti lattici vivi e attivi. La confezione multipack contiene 5 biscotti (da 55 g cadauno).

Idea merenda con ricetta: i waffle con mele Gala della Val Venosta

I waffle con mele Gala della Val Venosta possono essere preparati per merenda o per colazione

Le mele Gala della Val Venosta sono un’eccellenza Made in Italy e si prestano alla preparazione di tantissime ricette da provare con i bambini. I waffle, per esempio, sono un’autentica coccola e si preparano davvero in poco tempo. La ricetta è molto facile, per cui può essere realizzata insieme ai bimbi che saranno felicissimi di mangiarli a colazione o a merenda con il resto della famiglia.

Di seguito, tutti i dettagli.

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

Difficoltà facile

Ingredienti per 10 waffle quadrati:

Per l’impasto

150 g burro a temperatura ambiente

70 g zucchero

1 cucchiaio zucchero vanigliato

2 pizzichi sale

3 uova a temperatura ambiente

230 g farina

1 cucchiaino lievito in polvere per dolci

1 cucchiaino scorza di limone grattugiata

150 ml latte a temperatura ambiente

2 mele Gala Val Venosta

Per servire:

1 mela Gala Val Venosta

zucchero a velo (q.b.)

cannella (q.b., facoltativa)

Si inizia mettendo il burro in una ciotola con zucchero, zucchero vanigliato e sale. Va tutto lavorato con le fruste, fino a ottenere un composto spumoso. A questo punto si aggiungono i tuorli, mentre gli albumi vanno messi da parte, e si riprende a lavorare con le fruste. Si ultima l’impasto aggiungendo la farina setacciata con il lievito in polvere per dolci e il latte, lavorando il composto per qualche istante con le fruste tra un’aggiunta e l’altra.

Le mele vanno lavate e sbucciate. Grattugiatele con una grattugia a fori larghi e aggiungetele all’impasto con la scorza grattugiata di un limone. Incorporate il tutto con una spatola e, infine, aggiungete gli albumi montati a neve effettuando con la spatola movimenti dal basso verso l’alto.

Ci siamo quasi! Dopo aver riscaldato la piastra per i waffle, aggiungete l’impasto – 1 cucchiaio per porzione – e lasciate cuocere per 3 minuti circa fino a doratura. Nel frattempo, lavate e tagliate a fette la mela Gala per l’impiattamento. Spolverate i waffle con zucchero a velo e cannella, aggiungendo le fette di mela per guarnirli.

Pan Piumino per uno spuntino a scuola

Arte Bianca, PanPiumino. Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità, visitare www.panpiumino. it

Pan Piumino è il pane soffice e gustoso pensato per i bimbi, da mangiare a colazione, come spuntino di metà mattina o da usare in cucina come base per tante sfiziose ricette, dalle pizzette alle torte di compleanno.

A base di soli 6 ingredienti biologici – farina di grano tenero, acqua, semola rimacinata di grano duro, olio extravergine di oliva, lievito naturale e sale marino – e senza zuccheri aggiunti, questo pane a basso contenuto di sale, lievito e grassi saturi è anche privo di additivi, conservanti e coloranti.

Le fette di Pan Piumino sono più piccole rispetto a quelle tradizionali, pratiche da tenere in mano e facili da mordere. Il nuovo pack, dal design giocoso e con colori vivaci, stimola la fantasia e rende il momento dello spuntino un’esperienza speciale e divertente. È consigliato per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Babygella Salviette Detergenti per l’igiene delle manine

Babygella, Salviette Detergenti Delicate con Complesso Prebiotico. Prezzo: 3,90€ (72 pezzi) – 2,50€ (15 pezzi) presso i rivenditori autorizzati

È importante che le mani dei bambini siano pulite, specialmente se ci si trova fuori casa, e quando si è in trasferta può succedere che si sporchino il viso mangiando. Babygella viene in aiuto alle mamme e ai papà con un prodotto davvero utile per l’igiene quotidiana dei bimbi: le Salviette Detergenti Delicate con Complesso Prebiotico.

Morbide e adatte alle pelli sensibili, hanno una formula a base di acqua contenente uno speciale Complesso Prebiotico e arricchita da sostanze naturali lenitive quali Bisabololo ed estratto di Calendula. Senza oli minerali, le salviette Babygella sono disponibili in diversi formati.

In copertina Foto di Freepik via Freepik.com

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.