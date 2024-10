Prodotti di ottobre consigliati dalla redazione di Bimbisaniebelli

Una selezione di prodotti per bambini e per ragazzi e alcuni eventi degni di nota per tutta la famiglia.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Come intrattenere i bambini al ristorante: idee e prodotti per una serata piacevole

In copertina foto di bristekjegor via Freepik.com

Novakid , scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni , organizza in occasione di Halloween una maratona imperdibile di appuntamenti gratuiti .

Partito da Madrid e fermatosi nei giorni scorsi a Milano, il Making Friends on Tour di Mayoral si concluderà in Polonia , destinazione finale.

Mamme, papà e bimbi, tenete d’occhio il bus azzurro di Mayoral . Il marchio spagnolo leader del kidswear è in giro per l’Europa con un autobus-showroom esclusivo .

La Colletta Alimentare si avvale dell’aiuto di organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali che operano su tutto il territorio nazionale. Gli alimenti donati saranno distribuiti alle varie organizzazioni partner – come mense per i poveri, comunità per i minori, centri di ascolto e case-famiglia – che sostengono più di 1.790.000 persone.

In 11.600 supermercati italiani saranno presenti oltre 150.000 volontari di Banco Alimentare (si riconoscono facilmente dalla pettorina arancione) che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

Un gesto semplice ma estremamente prezioso, oltre che un ottimo esempio da dare ai propri figli. In data sabato 16 novembre , sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare . L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare , si propone di aiutare chi vive in difficoltà mediante l’acquisto e la conseguente donazione di alimenti non deperibili.

Gamma Green è composta, invece, da un sistema letto completo ovvero materasso , topper e guanciali . Tutte le referenze sono green ed ecosostenibili , sia nella loro derivazione che per quanto riguarda il loro smaltimento. Il letto Be Nature, per esempio, è realizzato in legno ed è caratterizzato da una testata rivestita in Ariel Recycled, uno speciale tessuto derivato dal riciclo del cotone e dal recupero di 17,8 bottiglie di plastica PET.

Gamma Gaming è dedicata ai player e racchiude complementi d’arredo e accessori confortevoli e coloratissimi. Tra questi si distingue Soomie , un letto sommier con contenitore dal rivestimento sfoderabile e lavabile che garantisce un comfort estremo sia per dormire che per giocare.

Gamma Sport si rivolge ai bambini e ai ragazzi che praticano sport a livello agonistico e amatoriale . Le referenze della linea si avvalgono di innovative tecnologie in grado di fornire un adeguato supporto al sistema neuro-muscolare e all’organismo . Il fiore all’occhiello è il materasso Ambition Pro , da abbinare al topper Ambition Plus .

Perdormire è un brand italiano con sede a Pistoia leader nel settore del bedding che nel 2023 ha creato la collezione Perdormire Young , interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi . Si articola in tre linee, pensate per soddisfare diverse esigenze e per assecondare le passioni dei più giovani.

In palio ci sono una Ninted Switched OLED o un viaggio safari in Africa che verranno assegnati in seguito a regolare estrazione. Il concorso durerà fino a inizio luglio 2025 .

Come funziona? In ogni confezione sono presenti 3 brik con il disegno di una porzione di torta. Mettendo insieme 10 Triangolini con questo speciale disegno, i bimbi potranno costruire la loro Triangotorta e partecipare. Per concorrere basterà scattare un selfie insieme alla torta da caricare sul sito dedicato .

Spuntini che conciliano gusto e benessere, consigli per l’arredamento di una casa a prova di bambini (e ragazzi) e tante iniziative interessanti da segnare in agenda che riguardano ambiti dei più diversi, dalla moda kids alla beneficenza.

Gli Specialisti Rispondono

Se il medico che effettua l'ecografia morfologica non rileva anomalie, non ha senso arrovellarsi sul referto. Se ci fosse stato qualcosa che non va sarebbe stato comunicato. In Inghilterra non vengono rilasciati alle pazienti i risultati degli esami proprio per evitare preoccupazioni inutili a chi non... »

Gli Specialisti Rispondono

L'interruzione spontanea di una gravidanza iniziale è quasi sempre dovuta a uno sbilanciamento cromosomico del feto e non a mutazioni che di fatto non impediscono in assoluto che una gestazione vada a buon fine, come dimostra il fatto che tantissime donne che ne sono interessate hanno figli. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è mai opportuno voler fare la prima ecografia troppo precocemente perché anziché esserne tranquillizzate si rischia di peggiorare la propria ansia. In quinta settimana difficilmente si vedono l'embrione e il battito del cuoricino, in più non si può capire bene se davvero si è in presenza di un distacco... »