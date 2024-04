Regali comunione per bambina e bambino: i più utili e belli

In questo periodo dell’anno, costellato di cerimonie, possono sorgere dei dubbi sui regali comunione per bambini. Capire cosa regalare a un bambino per la sua prima comunione non è affatto semplice, considerata anche la fascia d’età di riferimento. I bambini fanno la comunione intorno agli 8-9 anni circa, generalmente in corrispondenza della fine della quarta elementare. Non sono più piccoli ma non sono nemmeno adolescenti, quindi la scelta del regalo va ponderata per bene.

L’ideale sarebbe scegliere qualcosa di utile e di impatto, un dono in grado di far fare una bella figura e che non finisca per rimanere inutilizzato. A seconda del budget a disposizione e anche del rapporto che si ha con il bambino che sta per ricevere il sacramento e con la sua famiglia, è possibile orientarsi verso diverse tipologie di idee regalo.

Resistono i regali comunione classici come i gioielli, dall’orologio agli orecchini. I regali per la comunione tecnologici riscuotono sempre grande successo tra i bambini, così come i doni originali e personalizzati (alle volte anche economici) con cui rendere speciale il grande giorno.

Di seguito, una selezione di idee regalo per la comunione disponibili online su Amazon.

Regali comunione bambina

Tra i regali per la comunione di una bambina in assoluto più gettonati ci sono i gioielli in oro, molto costosi e quindi generalmente acquistati da parenti molto stretti o amici di famiglia di vecchia data. Scegliendo l’argento, però, è possibile rimanere ugualmente nel campo dei bijoux senza spendere troppo.

Sofia Ferrer, Collana Argento 925. Prezzo: 29,99€

Collanine e orecchini in argento potranno essere indossati dalla bimba anche quando sarà più grande, in memoria di un giorno importante come quello della prima comunione.

Sofia Milani, Orecchini in Argento 925 Angelo. Prezzo: 26,90€

Sono tante, per esempio, le possibilità di scelta in termini di regalo per la comunione da bambina Pandora. Il brand, noto per i suoi bracciali personalizzabili, include in gamma charms adatti all’occasione come quelli a forma di angioletto.

Pandora, Angel Charm Argento. Prezzo: 29,00€

Un altro marchio su cui fare affidamento per questa ricorrenza è Swarovski, che firma bijoux versatili che non passeranno mai di moda.

Swarovski, Emily Bracciale. Prezzo: 62,98€

In alternativa, un’altra idea regalo quotata è quella dell’orologio da bambina. Online sono disponibili molti modelli di orologio al quarzo pensati proprio per le più piccole, come questa proposta nei toni del rosa con cinturino in silicone di Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Kids Orologio al Quarzo. Prezzo: 62,00€

Lo smartwatch, pratico e utile, si sostituisce sempre più frequentemente al classico orologio. I modelli per bambini sono dotati di funzioni speciali e di attività-gioco educative.

Piulaxiu, Smartwatch Bambini. Prezzo: 36,99€

Continuiamo con altri regali comunione tecnologici per bambina. Sono molto belle le cornici digitali, da posizionare in cameretta per riproporre gli scatti più rappresentativi del giorno del sacramento.

Amaboo, Cornice Digitale. Prezzo: 42,99€

Investendo un budget medio è possibile acquistare anche una macchina fotografica istantanea oppure un piccolo tablet.

Gofunly, Macchina Fotografica Istantanea. Prezzo: 49,99€

I tablet, come i computer per bambini, possono essere utilizzati per svago e divertimento ma anche per l’apprendimento. Educano i bimbi alla tecnologia e tornano utili per la scuola.

Sumtab, Tablet per Bambini. Prezzo: 59,98€

Tra i regali comunione bambina economici i più originali sono sicuramente quelli che hanno a che fare con la sfera emotiva e personale. Il libro dei ricordi della prima comunione è un’idea regalo low cost da poter scegliere per la figlia di colleghi o di semplici conoscenti.

Mary B,. La Mia Prima Comunione Libro dei Ricordi. Prezzo: 12,47€

Su Amazon si trovano anche oggetti come i salvadanai-cornici, dal punto prezzo economico ma comunque molto particolari e sicuramente graditi.

GLÜCKSWOLKE, Salvadanaio Cornice Albero della Vita. Prezzo: 14,40€

Regali comunione per bambino

Passiamo adesso ai regali per la comunione di un maschio. Anche in questo caso i gioielli in oro restano un classico, specialmente i bracciali con incisioni personalizzate.

Sakrami, Bracciale Holly in Oro Personalizzabile. Prezzo: 95,00€

Il bracciale da uomo in acciaio è un’alternativa più economica ma altrettanto valida. Il bambino può conservarlo e indossarlo da adolescente o da adulto. Vi consigliamo di scegliere modelli non troppo eccentrici e di puntare su bracciali basici come quelli semirigidi con trama a catena.

Morellato, Bracciale Acciaio. Prezzo: 44,10€

Regalare un orologio per la prima comunione di un maschio è un’altra tradizione molto diffusa. A seconda delle proprie preferenze è possibile acquistare un modello da adulto oppure uno da bambino da indossare subito. Sono stilosi e sono dotati di un buon meccanismo di funzionamento quelli di Lacoste.

Lacoste, Orologio Analogico al Quarzo. Prezzo: 90,91€

I regali per la comunione tecnologici sono forse quelli preferiti dai maschietti. Ne esistono di tutte le fasce di prezzo, da quelli economici ai più costosi. Se non si ha intenzione di spendere molto, è possibile dirottarsi sulla scelta di un buon paio di cuffie wireless.

Avantalk, Cuffie Wireless Bambini. Prezzo: 34,99€

Sono economici ma vi faranno fare un figurone anche i mini droni, specifici per i bambini quindi facili da utilizzare.

4DRC,Mini Drone per Bambini. Prezzo: 35,99€

Se il bambino è appassionato di disegno, non c’è niente di meglio di una tavoletta grafica. Il budget, anche in questo caso, è piuttosto contenuto scegliendo un modello base.

UGEE, Tavoletta Grafica. Prezzo: 27,97€

Un regalo per la comunione di un maschio originale e inaspettato è il visore di realtà virtuale. Su Amazon se ne trovano tantissimi che consentono di studiare le materie scientifiche divertendosi e giocando.

Heromask, Visore VR Realtà Virtuale. Prezzo: 54,00€

Un mappamondo illuminato è quello che ci vuole per iniziare a scoprire il mondo e ad approfondire le conoscenze del bimbo in termini di geografia. Si tratta, inoltre, di un oggetto d’arredamento bello da vedere e da custodire in cameretta.

Exerz, Mappamondo Illuminato. Prezzo: 44,99€

Tornando ai grandi classici un’altra idea regalo è la penna, da personalizzare con le iniziali o il nome. Può sembrare un regalo anacronistico al giorno d’oggi, ma il bambino potrà utilizzarla per la scuola o per fare i compiti a casa.

Parker, Penna Jotter Personalizzata. Prezzo: 17,99€

L’album fotografico è un’idea regalo da tenere in considerazione anche per i maschietti. I più eleganti sono quelli in pelle (o ecopelle) con cornice in argento sulla copertina.

Valenti, Album Fotografico Prima Comunione. Prezzo: 68,80€

I regali per la prima comunione economici sono i più indicati se si vuole fare un semplice pensierino. Su Amazon è disponibile questo testo del Vangelo, con copertina rigida decorata da illustrazioni a tema prima comunione. Un dono a basso costo ma dalla forte valenza simbolica.

Mareli, Vangelo e Atti degli Apostoli. Prezzo: 7,60€

