Fare dei regali di fine anno alle maestre e ai maestri è il modo migliore per ringraziarli dell’importante ruolo di guida che hanno nella formazione dei bambini.

I più emozionanti sono i regali fai da te realizzati dai bimbi con le loro manine, veri e propri lavoretti dalla forte valenza simbolica, insieme a quelli personalizzati come fotolibri e cornici con foto dell’intera classe. In alternativa è possibile regalare qualcosa che sia in linea con i gusti e gli interessi dell’insegnante oppure accessori che siano di supporto per la stressante vita scolastica come agende, penne e borse.

Per semplificare l’acquisto è consigliato scegliere i regali di fine anno agli insegnanti online. Così facendo i genitori si consultano sulle chat di gruppo, possono scambiarsi comodamente dei link e aggiornarsi in tempo reale sullo stato dell’ordine.

Regali originali e personalizzabili

I regali personalizzati hanno un tocco in più perché sono unici e speciali. A seconda del budget a disposizione, è possibile sceglierli economici o più costosi.

Tra le idee regalo low cost più quotate ci sono i portachiavi personalizzati, con frasi e dediche affettuose. Sono molto carine anche le spille personalizzate.

Handmade, Spilletta Personalizzata. Prezzo: 5,99€

I segnalibri sono un’altra idea regalo apprezzata dagli insegnanti. Quelli artigianali, realizzati con materiali particolari e dalle forme ricercate, fanno fare un figurone.

JSMKJ, Segnalibri artigianali. Prezzo; 16,99€

Vi consigliamo di optare, in alternativa, per segnalibri personalizzati che rendano omaggio ai docenti e alla loro pazienza con dediche dense di stima.

Colorfamily, Coppia Segnalibri Maestra. Prezzo: 10,90€

Anche gli astucci possono essere personalizzati con dediche che si rivolgono direttamente all’insegnante e con i nomi di tutti i suoi allievi.

Generico, Pochette Astuccio. Prezzo: 15,99€

Piccoli gadget come portachiavi, astucci e segnalibri, se lo si preferisce, possono essere abbinati a regali personalizzati più costosi, magari artigianali e quindi dal prezzo più elevato. Un grande classico, quando si tratta di regali di fine anno per le maestre e i maestri, è l’albero della vita. Simbolo antico e ricco di significato da sempre reputato di buon augurio, l’albero della vita è un’ottima scelta specialmente se il nostro bambino ha concluso un ciclo scolastico. Non a caso, è uno dei regali per le maestre di fine anno quinta elementare più acquistati.

Si può acquistare un albero della vita artigianale in legno da far incidere con il nome dell’insegnante e i nomi di tutti i bambini. Un pensiero dolcissimo ed emozionante che farebbe sciogliere qualsiasi docente.

Amazon Handmade, Albero della vita in legno con dedicata personalizzata. Prezzo: 45,00€

Se vi piace l’idea dell’albero della vita ma cercate qualcosa di più caratteristico, su Amazon sono disponibili anche dei coloratissimi vasi in ceramica italiana dipinti a mano da poter far personalizzare proprio con il disegno dell’albero della vita e con i nomi dei piccoli alunni.

Amazon Handmade, Vaso da fiore maestra personalizzato. Prezzo: 65,00€

Tra i regali personalizzati si distinguono, poi, tutti quelli che hanno a che fare con la sfera dei ricordi. Bellissimi gli album fotografici, da riempire con gli scatti più belli della classe, così come le cornici.

Lanpn, Album Fotografico. Prezzo: 19,99€

Cheerz offre la possibilità di realizzare in modo semplice e veloce un fotolibro personalizzato. Basta caricare le foto da includere ed effettuare l’ordine comodamente online sul sito.

Cheerz, Album Fotografico dell’Anno. Prezzo: a partire da 29,90€ su cheerz.com

Regali beauty per la maestra che ama prendersi cura di sé

Se si vuole fare un regalo alla maestra al di là del suo ruolo professionale, nulla vieta di pensare all’acquisto di regali beauty, come prodotti per la cura del viso e della persona.

Andiamo incontro all’estate, quindi i solari possono essere un’idea se si ha intenzione di fare un pensiero non troppo impegnativo. Quelli de L’Erbolario sono formulati con ingredienti di origine naturale e donano un’abbronzatura dorata che dura a lungo.

I solari L’Erbolario

Al momento è attiva la Promozione dell’Estate L’Erbolario che prevede interessanti omaggi con il superamento di determinate soglie di spesa. Per esempio, con un acquisto di almeno 78,00€ si ricevono in omaggio pochette e pareo, entrambi con bellissima stampa foulard.

Pochette e Pareo de L’Erbolario

Per un pensiero profumatissimo, è possibile donare alle maestre una fragranza. L’Erbolario Amarena è la novità che il brand ha lanciato per l’Estate 2026, un tripudio di accordi fruttati inebrianti e golosi. La piramide olfattiva abbina amarena, mela rossa, rosa, zafferano, vaniglia e muschi.

L’Erbolario, Profumo Amarena 50 ml. Prezzo: 30,90€ su erbolario.com

Tornano sempre utili i cofanetti di prodotti corpo e i kit di prodotti per capelli. Da Douglas è approdato il brand haircare Milkshake: Sun Ready Kit Set è il coffret perfetto per l’estate in arrivo contenente uno shampoo (da poter usare sia per i capelli che per il corpo) e il famoso Incredible Milk 12 Effects.

Milkshake, Sun Ready Kit. Prezzo: 24,99€ su douglas.it

Per un regalo meno personale ma che risulterà ugualmente gradito puntate sulle candele profumate rilassanti. Possono essere utilizzate per ricreare in casa una piccola Spa, aiutando così le maestre a ritagliarsi qualche attimo di prezioso relax. Tra le migliori ci sono le candele profumate Yankee Candle: su Amazon se ne trovano davvero tante declinate in diverse fragranze e sono disponibili anche dei cofanetti regalo.

Yankee Candle, Confezione Regalo Candele. Prezzo: 41,99€

Il budget aumenta ma l’effetto wow è garantito con un beauty case firmato, accessorio immancabile. Tra i più eleganti da acquistare online spiccano quelli di Alviero Martini 1a Classe, caratterizzati dall’inconfondibile stampa con cartina geografica.

Alviero Martini, Prima Classe Beauty case in pelle. Prezzo: 55,73€

Accessori moda per la maestra fashionista

I regali di fine anno per le maestre a tema moda non deludono mai le aspettative. Per non commettere errori e andare sul sicuro, meglio acquistare accessori dal gusto classico e senza tempo come i bijoux Pandora.

Pandora, Moments Braccialetto Elastico. Prezzo: 66,10€

I ciondoli Pandora si possono acquistare sia insieme al bracciale che separatamente. Sono molto carini e versatili i charms portafortuna, come ad esempio quello a forma di quadrifoglio.

Pandora, Charm Quadrifoglio. Prezzo: 25,00€

Anche Swarovski firma raffinate idee regalo perfette per le maestre. Le parure che includono collane e orecchini sono l’ideale per un regalo importante, come quello di fine ciclo scolastico.

Swarovski, Jewelry Mesmera Set. Prezzo: 311,16€

Un altro accessorio fashion da poter sfruttare come regalo di fine anno alla maestra è l’orologio. La scelta online è davvero molto ampia, dalle proposte di marche come Michael Kors e Liu Jo a quelle dei piccoli brand artigianali.

Michael Kors, Orologio Donna. Prezzo: 134,82€

Fanno fare un figurone anche le sciarpe in cashmere e le sciarpe in seta. Si tratta di accessori di qualità che non passeranno mai di moda, da custodire con cura soprattutto se legati a ricordi speciali.

Dalle Piane, Stola Donna Misto Cashmere. Prezzo: 52,49€

Seta Sole, Sciarpa in 100% Seta Made in Italy. Prezzo: 62,90€

I must have per un nuovo anno di scuola

Per un anno scolastico che si conclude, un altro è già alle porte, e le idee regalo per la vita a scuola sono le più utili per un’insegnante. Tra i regali più quotati ci sono le borse da maestra: ampie, capienti e dotate di tasche per contenere tutto ciò che occorre per una giornata dietro la cattedra. Ne esistono di più casual e sportive, come quelle in tessuto, ma anche di più glam.

Damero, Borsa dell’insegnante. Prezzo: 40,99€

Le borse da maestra in pelle, firmate da marche come Piquadro e The Bridge, richiedono un investimento superiore in termini di budget ma sono garanzia di successo quando si tratta di fare un regalo.

Piquadro, Cartellina Sottile in Pelle. Prezzo: 299,00€

The Bridge, Borsa Donna. Prezzo: 249,99€

Se non si vuole spendere troppo e l’idea è quella di fare un pensierino, è possibile acquistare una shopper personalizzata con il nome della maestra e una simpatica dedica.

Mr. Gadgets, Shopper Regalo Maestre. Prezzo: 6,99€

Regalare una penna stilografica, elegante e diversa dal solito, vi farà fare una bella figura. Su Amazon se ne trovano di tutti i tipi, tra modelli, colori e stili dei più diversi.

Xezo, Penna stilografica. Prezzo: 96,00€

Per quanto riguarda le agende, vi consigliamo di optare per qualcosa di inaspettato. La maestra sarà felicissima nello scartare un’agenda personalizzata per il nuovo anno, magari firmata dai bambini in una delle prime pagine.

ZoeMX. Agenda Grazie Maestra. Prezzo: 6,99€

Investendo un budget leggermente più alto è possibile trovare online dei bellissimi diari rilegati in pelle, da personalizzare con una dedica ad hoc per l’insegnante del cuore. Si va sul sicuro anche con le agende Moleskine: minimal, funzionali e molto versatili.

Moleskine, Agenda 18 mesi. Prezzo: 30,00€

Idee a tema casa e hobby

Non sono da sottovalutare i regali di fine anno per le maestre a tema casa dedicati a hobby e tempo libero. Thun propone tanti oggetti decorativi per l’arredamento. La nuova collezione Frida Kahlo è davvero irresistibile e include pezzi splendidi tra cui vasi in ceramica di diverse grandezze.

Thun x Frida Kahlo, Vaso in ceramica medio. Prezzo: 74,90€ su thun.com

Porta la firma di Thun anche questo tenero angioletto in ceramica con quaderno e penna, ispirato alla dedizione e alla passione per l’insegnamento e lo studio delle maestre.

Thun, Bomboniera Bimba Maestra. Prezzo: 18,90€

Le targhette personalizzate, da appendere alle pareti di casa, sono vendutissime su Amazon e rappresentano un’ottima soluzione se si è alla ricerca di un piccolo gadget da regalare a tutte le insegnanti.

Vestipassioni, Targhetta Insegnante Decorazione Casa. Prezzo: 14,90€

Per la maestra che ama leggere, a qualsiasi ora, consigliamo una lampada da tavolo o da comodino. Su Amazon ce ne sono di davvero particolari, come questa lampada LED in legno pieghevole a forma di libro con ben 16 effetti luminosi colorati.

BONNYCO, Lampada libro LED pieghevole in legno con telecomando. Prezzo: 28,99€

Un’idea regalo per la maestra appassionata di giardinaggio? Dei semi da piantare. Online sono disponibili speciali kit adatti sia agli spazi più ampi che a balcone e terrazzo.

Natur Kraftwerk, Set di coltivazione regalo Sunshine Flower. Prezzo: 16,90€

Su Amazon sono in vendita anche dei set di matite piantabili. Si tratta di matite da disegno in grafite, decorate con frasi positive e d’amore. La punta di ogni matita contiene una piccola capsula con dei semi: quando la matita sarà ormai troppo corta, basterà piantarla per vederla fiorire di lì a poco.

Sprout World, Set di 8 Matite Piantabili. Prezzo: 15,95€

D’altronde, gli insegnanti piantano nei bambini i semi della conoscenza e questo regalo di fine anno è il simbolo ideale per ricordare loro l’importanza di una professione che è, prima di tutto, una vera e propria vocazione.

Regali originali per i maestri

Anche se sono considerati più rari tra le classi dei più piccoli, sono in molti ad avere anche dei maestri maschi e, come le loro controparti femminili, meritano un ringraziamento per il lavoro compiuto durante l’anno. Ecco alcune idee per regali fine anno per maestri sia low cost che un po’ più costosi.

Come per la maestra, si può optare per un regalo personalizzato come un portachiavi con una frase dolce incisa sopra da poter inserire o appendere dove si preferisce.

Mavi Jewel, Portachiavi Uomo Acciaio Personalizzato. Prezzo: 8,99€

Sempre tra i regali personalizzati, Amazon propone delle bellissime tazze utili per i maestri amanti del caffè o del tè.

Colorfamily, Tazza Maestro Personalizzabile. Prezzo: 10,00€

Un altro gadget da poter regalare è la chiavetta USB, personalizzata con il nome del maestro e con una dedica da parte dei suoi amati alunni.

Faltec, Chiavetta USB Personalizzata. Prezzo: 14,00€

Per i maestri fan dello sport si potrebbe optare per dei biglietti per una partita oppure regalare un’esperienza avventurosa originale. A proposito di sport, il maestro di educazione fisica sarà sicuramente felice di ricevere un nuovo fischietto con cui poter scandire i tempi della lezione.

Molbory, Fischietto Elettronico. Prezzo: 16,99€

Il maestro di scienze, invece, stravederà per questa particolarissima penna fluttuante da scrivania che, nei movimenti, si ispira ai pianeti nello spazio.

Hoverpen, Penna Fluttuante da Scrivania. Prezzo: 139,00€

Se il budget a disposizione è piuttosto consistente non c’è niente di meglio di uno zaino porta PC, pratico sia per la scuola che per spostamenti e viaggi.

Piquadro, Zaino Porta PC. Prezzo: 250,00€

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In breve Dopo aver fissato un budget di riferimento è possibile acquistare (anche online) regali per le maestre e i maestri di diverso genere. Gli accessori utili per la vita scolastica vanno per la maggiore, insieme all’oggettistica. I regali personalizzati, anche se piccoli ed economici, risultano sempre molto graditi per il loro valore emozionale.

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