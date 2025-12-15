La corsa ai regali di Natale per bambini è sempre molto impegnativa, ma lo è altrettanto la scelta dei regali di Natale per la gravidanza e per gli adulti, dedicati alle donne incinte, alle mamme e ai papà. Individuare l’idea regalo perfetta può far nascere qualche dubbio, ma basta tenere presenti le esigenze del destinatario o della destinataria del dono e focalizzarsi sulle sue passioni per colpire nel segno e mettere sotto l’albero un regalo che risulti davvero gradito.

Ecco una selezione delle migliori idee regalo da comprare online, da cui poter prendere spunto per gli acquisti natalizi di questi ultimi giorni, se non si sa ancora cosa regalare per Natale alle donne in gravidanza, alle mamme e ai papà.

Regali per donne incinte

I regali di Natale per le donne in gravidanza mirano, prima di tutto, a rendere quanto più possibile serena la dolce attesa delle future mamme e i primi momenti post-parto.

Per accompagnare e sostenere mamma e bambino durante ogni poppata Inglesina ha lanciato il nuovo Elysia™ , cuscino per allattamento realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Confortevole e di forma ergonomica, migliora notevolmente l’esperienza dell’allattamento riducendo dolori muscolari e articolari della mamma e favorendo l’attaccamento al seno del neonato.

Inglesina, Elysia™ Cuscino per l’allattamento. Prezzo: 79,00€ su inglesina. com e presso i rivenditori autorizzati

Molte donne apprezzano anche il cuscino gravidanza, su cui potersi riposare comodamente senza fare peso sul pancione. Si tratta di un cuscino multifunzionale, con federa in 100% cotone, e tornerà utile alla neomamma anche dopo il parto.

Niimo, Cuscino Gravidanza. Prezzo: 37,99€

Molto carina l’idea del diario di gravidanza, una sorta di diario personale su cui la donna incinta può prendere appunti e scrivere le proprie impressioni circa l’incredibile viaggio verso la maternità.

Mesdemoiselles, Aurélie Gastex, Il diario dei miei nove mesi. Prezzo: 23,74€

Tante future mamme non possono farne a meno perché considerano questo accessorio un simbolo portafortuna e di buon auspicio. Ci riferiamo alla collana chiama angeli, secondo la tradizione capace di attirare energie positive sul pancione e utile anche a calmare il bambino facendogli sentire il contatto con la sua mamma ogni volta che il pendente si muove.

SAGA Gioielli, Collana Chiama Angeli Gravidanza. Prezzo: 16,90€

Farvisan propone un Kit per le donne in attesa di un bambino, ovvero un insieme di prodotti e indumenti da portare in ospedale, per vivere al meglio e senza stress il periodo pre parto. Basta dubbi o perplessità: il kit è ready to go, pronto all’uso, basta solo portarlo con sé, sicure che non mancherà nulla e che tutto andrà per il meglio.

Farvisa, Kit Future mamme rosa

Sono sempre molto gradite le creme da usare in gravidanza contro le smagliature. Tra le migliori in commercio si distinguono quelle di BioNike, adatte anche alle pelli più sensibili. Defence My Body Smagliature è il trattamento su cui puntare in gravidanza e per il post-parto: è nickel tested, senza conservanti, senza profumo e senza glutine.

BioNike, Defence My Body Smagliature. Prezzo: 21,60€

Anche in previsione del periodo delle feste, può tornare utile una borsa da usare per le prime passeggiate con i bimbi e per le trasferte fuori casa. Mustela propone lo Zaino Prime Coccole, compatto e pratico da portare in giro. Contiene, inoltre, prodotti per la cura del neonato tra cui crema viso, detergente corpo e crema per il cambio del pannolino.

Mustela, Zaino Prime Coccole. Prezzo: 41,47€

Per la futura mamma che ama bere infusi e tisane, non c’è niente di meglio del Cofanetto Infusi Bio Maternità di Origeens. Molte tisane non possono essere bevute in gravidanza, ma scegliendo i prodotti giusti non è necessario privarsi di questo rituale.

Origeens, Cofanetto Infusi Bio Maternità. Prezzo: 26,97€

Idee regalo per la mamma

Tutte le mamme meritano di ricevere un regalo speciale per Natale, un oggetto che le premi e che le aiuti a coccolarsi di tanto in tanto. Quale regalo migliore per la mamma se non dei prodotti make-up con i quali prepararsi e creare un nuovo look natalizio. Impossibile sbagliare con le palette di ombretti dai toni naturali, adatte sia alla realizzazione di smokey eyes strutturati che di trucchi più semplici per tutti i giorni.

Mesauda, Bare Harmony 202 Deep Smoky Palette Ombretti. Prezzo: 20,16€

L’Erbolario propone, come ogni anno, delle fantastiche box con profumazioni nuove e anche classiche, tipiche del brand. Questa beauty box in latta decorata, da riutilizzare come meglio si crede, contiene due prodotti della linea Gin Botanicals in formato viaggio, un regalo utile sia per lui che per lei: il profumo unisex nel flaconcino da borsetta e la crema corpo in tubo. Disponibile nei negozi monomarca del brand, presso i rivenditori ufficiali e online, insieme ad altre idee di regali.

L’Erbolario, Beauty Box Rizomi di Zenzero Gin Botanicals. Prezzo 24,40€

Per chi ama concedersi un momento di relax nelle fredde serate invernali, Ringana propone FRESH relaxing xmas set, composto da olio rilassante da bagno e doccia con oli essenziali di limone, litsea e foglie di ho, la maschera illuminante a base di frutta e una candela al profumo di arancia, bergamotto, citronella, litsea e menta piperita unite al legno di cedro.

Ringana, FRESH relaxing xmas set. Prezzo 87,50€

Per le mamme fashion, appassionate di moda, una buona idea è puntare sugli accessori. Con una bella sciarpa in cashmere, per esempio, si va sul sicuro.

Dalle Piane Cashmere, Sciarpa in misto cashmere. Prezzo: 41,99€

Lo stesso dicasi per i bijoux. Swarovski firma una vasta collezione di bracciali, collane e orecchini. Su Amazon si trovano spesso in offerta molti set come quello della linea Constella composto da collana e orecchini abbinati.

Swarovski, Constella Set Collana e Orecchini. Prezzo: 116,90€

Per le mamme più freddolose quello che ci vuole è qualcosa che sia caldo e morbido, come un abbraccio. Si può pensare ad esempio a un capospalla di Canada Goose, perfetto anche per le giornate più fredde. I piumini imbottiti del brand sono caldissimi, pratici e stilosi.

Canada Goose, Giacca corta Grandview Black Label. Prezzo: 995,00€ su canadagoose.com e nei punti vendita fisici del brand

Olistic Women è un nutraceutico da bere per tutte le donne che post parto e allattamento vogliono rinforzare, nutrire e contrastare la caduta dei loro capelli. Da un recente studio condotto e pubblicato dalla rivista scientifica Dermatology & Therapy, risulta infatti che il prodotto sia il più solido tra i nutraceutici per la salute dei capelli grazie a formula e durata dell’effetto. Lo studio effettuato su circa 106 donne monitorate nell’arco di sei mesi, registra un aumento di 27 capelli/cm² e una normalizzazione del ciclo capillare. Questo risultato scientificamente provato stabilisce un nuovo standard di efficacia e credibilità nel settore degli integratori per la cura dei capelli.

In vendita il kit in fiale su Amazon ma per un pensiero davvero importante, dopo averle testate in redazione, consigliamo un abbonamento in modo da fare più cicli di fiale per avere ottimi risultati che siano anche duraturi nel tempo.

Olistic Women, prezzo 55€ su Amazon

Le mamme, si sa, sono sempre di corsa e hanno bisogno di scarpe comode. Tra le più vendute su Amazon si distinguono le Salomon, pensate per il trekking e quindi completamente waterproof ma adatte anche alla città specialmente nel periodo invernale.

Salomon, XA PRO V8 Climasalomon. Prezzo: 54,95€

Un libro sulla cucina inclusiva che diventa protagonista: L’arte della cucina senza glutine. Tecniche e ricette per abbracciare il cambiamento di Valentina Leporati. Un libro che parla a tutti, celiaci, famiglie e appassionati di food. Per chi vive la celiachia ogni giorno o per chi ha voglia di abbracciare, consapevolmente, per necessità o gusto, un’alimentazione senza glutine.

Gribaudo, L’arte della cucina senza glutine di Valentina Leporati. Prezzo 20,90€ su Amazon

Non mancano le idee regalo per le mamme a tema tecnologia. Amazon Eco Show 11 è perfetto per chi è sempre di corsa e ha bisogno di un aiuto in più per controllare le varie stanze della casa quando non è presente, per programmare l’avvio dei vari elettrodomestici, l’accensione delle luci e, perché no, per farsi leggere qualcosa o farsi supportare nella preparazione di qualche ricetta.

Amazon, Eco Show 11. Prezzo: 211,99€

Tra i regali di Natale per adulti più venduti di sempre si distingue il Kindle. Per la mamma che ama leggere, consigliamo questo e-reader leggerissimo, pratico anche da portare in borsa.

Kindle, Paperwhite 16 GB. Prezzo: 179,99€

Se il budget a disposizione è più basso, Yankee Candle propone una serie di interessanti cofanetti natalizi contenenti le sue famosissime candele profumate. Da regalare (o da regalarsi) per creare in casa un’atmosfera suggestiva, accogliente e avvolgente in prossimità del Natale.

Yankee Candle, Set Regalo 12 Candele Votive Profumate. Prezzo: 47,19€

I diffusori per ambiente, oltre a essere davvero profumati, risultano anche molto raffinati quindi sono un’idea regalo da prendere sempre in considerazione. Le Essenze di Elda propone la nuova fragranza per ambiente in stick Christmas in Love, a base di note dolci e vellutate quali cocco, vaniglia e frangipane che si fondono con la purezza dei fiori bianchi.

Le Essenze di Elda, Diffusore stick Christmas in Love (250ml). Prezzo: 23,00€ su www.bucatoprofumato.com e presso rivenditori selezionati

Restando in tema di home&relax, sono tante le proposte per questo Natale che portano la firma di Natura. Il brand, specializzato in prodotti etici e sostenibili, ha pensato a soffici pigiami e a referenze davvero irresistibili come il cuscino con tormalina a forma di cuore, perfetto per chi soffre di tensioni muscolari.

Natura, Pigiama Jaya a rombi. Prezzo: 39,90€ su naturaselection.com

Natura, Cuscino cuore con tormalina. Prezzo: 9,90€ su naturaselection.com

Idee regalo per i papà

Cosa regalare ai papà per Natale? Può essere complicato, specialmente se ci si approccia a uomini che hanno già tutto (o quasi). Per un regalo emozionante e diverso dal solito, niente è meglio dei regali di Natale per papà fai da te, realizzati dai bambini se abbastanza grandi per potersi cimentare con il DIY, ovviamente aiutati dalle mamme.

In alternativa, se sono semplicemente i genitori a scambiarsi i regali, i regali per i papà disponibili su Amazon soddisfano davvero qualsiasi tipo di esigenza.

Braun firma un’infinità di tools per la cura della barba tra rasoi e regolabarba di precisione.

Braun, Series 9 Rasoio Elettrico Barba. Prezzo: 139,50€

Un capospalla di qualità vi farà fare un figurone e renderà sicuramente felice il papà che, magari, soffre il freddo o per lavoro è costretto a trascorrere molto tempo all’esterno. Sono comodi e a prova di gelo i bomber in pile reversibile Canada Goose, veri e propri capi dalla doppia funzione indossabili in due modi diversi.

Canada Goose, Bomber in pile reversibile Alberni da uomo. Prezzo: 850,00€ su canadagoose.com e presso i punti vendita fisici del brand

Per il papà modaiolo è possibile dirottarsi sull’acquisto di accessori fashion come una bella cintura o un portafoglio in pelle. Tanti i brand disponibili su Amazon, tra cui Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger, Portafoglio Uomo. Prezzo: 57,61€

Tra le idee regalo per i papà più quotate resistono anche i bracciali in acciaio. La collezione Breil è molto vasta e include diversi modelli, adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche.

Breil, Collezione Joint Bracciale Uomo. Prezzo: 79,90€

Una sciarpa completa il look e riscalda, specialmente se è dotata di tasche. Natura propone delle sciarpe unisex davvero belle, eventualmente da condividere con il partner.

Natura, Sciarpa a quadri con tasche. Prezzo: 19,90€ su naturaselection.com

Regalare delle scarpe è rischioso, ma le possibilità di sbagliare si riducono se si opta per l’acquisto di calzature classiche e senza tempo. Un’idea? Questi mocassini in pelle di Frau, in un bellissimo color testa di moro e ovviamente molto comodi.

Frau, Mocassino College in pelle lucida. Prezzo: 169,00€ su frau.com presso i punti vendita fisici del brand

Se il papà colleziona orologi ed è un po’ disordinato, meglio andargli incontro e aiutarlo nell’organizzazione dei suoi “tesori” con una scatola porta orologi. Le più eleganti in assoluto sono quelle in pelle, dotate di tanti scomparti e cassetti.

Rothwell, Scatola porta orologi in pelle a 10 scomparti con cassetto. Prezzo: 149,95€

Se ama rilassarsi leggendo un libro, coccolatelo con una coperta calda e morbida come quella qui sotto di Natura. Con tessuto interno in pile e declinata in un’elegante stampa tartan, è un’idea regalo cozy che lo farà sicuramente felice.

Natura, Coperta Sherpa a quadri. Prezzo: 39,90€ su naturaselection.com

Un altro ambito molto interessante è quello food & wine. Il papà appassionato di vini, per esempio, accoglierà con un grande sorriso un set di apribottiglie.

UCAMP, Set Cavatappi. Prezzo: 35,90€

Se siete convinti che i regali di Natale originali siano i migliori, donate un’esperienza. Freedome, piattaforma digitale italiana leader nel campo delle esperienze outdoor, ne propone tantissime tra cui Pilota di aereo per un giorno al Lago di Garda. Un regalo perfetto per il papà stanco di trascorrere le proprie giornate in ufficio che, accompagnato da un istruttore professionista, potrà vivere l’esperienza del volo in tutte le sue fasi, dal decollo all’atterraggio. Il voucher ha una validità di 12 mesi.

Freedome, Pilota d’aereo per un giorno al Lago di Garda. Prezzo: 120,00€ su freedome.it

In copertina foto di Elina Fairytale via Pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In breve Fare regali di Natale è sempre piuttosto difficile e lo è ancora di più quando le persone a cui si devono fare dei regali sono delle donne in gravidanza, delle mamme o dei papà. Niente panico però, ci sono tante idee tra cui è possibile scegliere: basta saper osservare ed ascoltare i bisogni del destinatario.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.