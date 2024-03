Regali Festa del papà: i più belli da comprare online

La Festa del papà è sempre una ricorrenza molto attesa in famiglia. I bambini si emozionano all’idea di trascorrere la giornata insieme al proprio papà e di celebrarlo con idee regalo in grado di farlo felice.

La data da segnare in agenda è, come ogni anno, il 19 marzo. Chi ha tempo, modo e pazienza può optare per lavoretti e regali per la Festa del papà fai da te, ma con qualche piccolo accorgimento è possibile acquistare regali unici e destinati a lasciare il segno anche online.

Di seguito, alcuni consigli shopping e tante idee regalo per la Festa del papà: dalla moda alla tecnologia, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Moda e accessori per il papà fashionista

Per i papà amanti della moda e dello stile, i regali a a tema fashion sono sicuramente una buona idea. Puntare su un accessorio in pelle fa fare sempre un figurone, che si tratti di un bel portafoglio o di una cintura.

Trussardi, Portafoglio Classico Uomo in Vera Pelle. Prezzo: 49,99€

Gli accessori in pelle sono resistenti e durano nel tempo, quindi rappresentano un buon investimento anche sul lungo periodo. Su Amazon si trovano spesso articoli firmati dalle migliori marche in offerta, disponibili a prezzi molto vantaggiosi.

Tommy Hilfiger, Cintura Uomo. Prezzo: 35,51€ – 39,00€

Con l’arrivo della primavera, può tornare utile un nuovo capospalla. Il giubbotto di jeans non passerà mai di moda, specialmente se firmato Levi’s.

Levi’s, Trucker Relaxed Fit Uomo. Prezzo: 89,99€

Oppure un bel maglione a maniche lunghe di Cruna, ideale per questa stagione altalenante tra freddo e caldo.

In alternativa, se acquistare un capo di abbigliamento sembra troppo azzardato perché il papà ha dei gusti difficili, non c’è niente di meglio di un bracciale o di un anello.

Morellato, Bracciale Uomo Collezione Cross Acciaio. Prezzo: 49,00€

Profumi e skincare

Regalare un profumo per la Festa del papà è un classico. Sono tante le fragranze tra cui poter scegliere, ma in questo periodo dell’anno è bene preferire profumi freschi e frizzanti, seppure persistenti, soprattutto in vista della stagione estiva.

Davidoff, Cool Water Eau de Toilette. Prezzo: 32,50€

Calvin Klein, CK One Eau de Toilette. Prezzo: 26,80€

Rimanendo in ambito beauty, i cofanetti skincare uomo risultano sempre molto graditi. Contengono diverse referenze per la cura della pelle, dalla crema contorno occhi alla crema viso, e generalmente prevedono una pochette in dotazione utile per brevi trasferte o per la palestra.

Dermolab Uomo, Gentlemen Box. Prezzo: 12,90€

Se siete alla ricerca di un’idea regalo beauty economica per la Festa del papà, puntate su un solo prodotto come un bagnoschiuma o un doccia shampoo. Biofficina Toscana Doccia Shampoo Note Legnose fa parte della linea Elicriso & Note Legnose del brand. Contiene elicriso bio dell’Isola d’Elba e, con la sua azione rinfrescante, può essere usato per corpo, capelli e barba.

Biofficina Toscana, Doccia Shampoo Note Legnose. Prezzo: 10,40€ su biofficinatoscana.com

I prodotti da regalare ai papà per la cura della barba

La linea Elicriso & Note Legnose di Biofficina Toscana include anche Crema Antiossidante Dopobarba, emulsione viso perfetta per il post rasatura in grado di lasciare la pelle morbida e idratata.

Biofficina Toscana, Crema Antiossidante Dopobarba. Prezzo: 13,90€ su biofficinatoscana.com

I prodotti per la rasatura e la cura della barba rientrano tra le idee regalo per la Festa del papà più utili in assoluto. Per molti uomini fare la barba è un vero e proprio rituale, per cui è difficile non colpire nel segno regalando prodotti per il grooming.

Nivea Men, Sensitive Kit. Prezzo: 10,38€

A seconda del budget che si ha a disposizione è possibile scegliere tra referenze economiche o più costose, spaziando dalla schiuma da barba e il dopobarba ai rasoi.

Gillette, King C. Gillette Rasoio. Prezzo: 14,90€

Tenendo conto delle abitudini del papà in termini di rasatura si può decidere di acquistare un rasoio manuale, come quello della linea King C. Gillette, oppure un rasoio e regolabarba elettrico. Tra i migliori, spesso in offerta su Amazon, ci sono quelli di Braun.

Braun, Rasoio Elettrico Regolabarba 11 in 1. Prezzo: 74,99€

Idee regalo per il papà amante del tech

Continuiamo, a questo punto, con alcune idee regalo per la Festa del papà dedicate agli amanti della tecnologia. Soprattutto se il papà è sportivo, apprezzerà molto uno smartwatch. Questo accessorio serve per monitorare il battito cardiaco durante l’allenamento ma può essere utilizzato anche per effettuare chiamate, leggere i messaggi e ascoltare la musica.

PopGlory, Smartwatch. Prezzo: 59,99€

Il papà che parla spesso al cellulare troverà sicuramente utilissima una docking station con cui ricaricare tutti i suoi dispositivi, dallo smartphone all’orologio.

MMOBIEL, Stazione di ricarica wireless. Prezzo: 33,99€

Per il papà appassionato di musica, le cuffie bluetooth rappresentano senza alcun dubbio un regalo indovinato. Su Amazon se ne trovano tantissimi modelli diversi, per ogni tipo di esigenza e per tutte le tasche.

OPPO, Enco Buds2 Pro Auricolari. Prezzo: 49,99€

Regali per la Festa del papà economici, originali e personalizzati

Non è necessario spendere molto per acquistare un bel regalo per la Festa del papà. Online si trovano tante idee regalo da cui prendere spunto per regali economici ma originali.

Sono particolari e spiritose, per esempio, le t-shirt con scritte a tema Festa del papà. Un’idea regalo semplice e low cost ma al tempo stesso di impatto.

ElevenTeez, T-shirt Festa del Papà. Prezzo: 18,99€

I regali per la Festa del papà personalizzati sono i più originali in assoluto, quelli che stupiscono e che sono in grado di far emozionare anche i papà più “tosti”. Per rendere indimenticabile il pranzo o la cena del 19 marzo, per esempio, si possono mettere a tavola una bottiglia di vino personalizzata e un tagliere in legno personalizzato.

Bottle-Up, Bottiglia Personalizzata. Prezzo: 31,00€

Giftasy, Tagliere in bambù. Prezzo: 25,99€

Anche Clementoni propone per quest’anno un regalo per la Festa del Papà: un puzzle personalizzato con una vostra foto. Si può scegliere la pezzatura, caricare la foto da trasformare in puzzle e, se si vuole, renderla ancora più speciale con stickers e testo.

Sono molto belli anche i portafoto personalizzati, da riempire con immagini dei momenti più divertenti trascorsi dai bimbi insieme al loro papà.

VORUSMER, Cornice Personalizzata LED. Prezzo: 8,90€

Tra i regali per la Festa del papà economici più venduti online si distinguono i portachiavi personalizzati, gadget disponibili a un prezzo davvero piccolo da personalizzare con le iniziali del papà o con una frase speciale.

GUOYU, Portachiavi Personalizzato. Prezzo: 5,69€

In copertina foto di RDNE Stock project via Pexels.com

