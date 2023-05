Regali di fine anno alle maestre da comprare online

Le vacanze estive si avvicinano e per i genitori è tempo di pensare ai regali di fine anno alle maestre. Omaggiarle con un caudeau è un pensiero gentile sempre gradito, sia che i bimbi siano molto piccoli (come nel caso dell’asilo nido o della scuola per l’infanzia) che più grandi. Succede a ogni fine anno scolastico per ogni tipologia di scuola e grado, ovviamente per ringraziare le docenti per il loro operato e per l’importante ruolo di guida che hanno nella formazione dei bambini.

Le possibilità tra cui poter scegliere non mancano: si spazia dai regali fai da te realizzati dai bambini con le loro manine, quindi lavoretti dalla forte valenza simbolica ed emotiva, ai veri e propri doni in linea con i gusti e gli interessi delle destinatarie. Molto spesso sono proprio le maestre a scegliere dei regali adatti alla classe e quindi vanno benissimo giochi da tavola, libri o attività da svolgere insieme agli alunni, una soluzione molto utile soprattutto ai bambini per renderli ancora più un gruppo coeso.

Per chi invece ha necessità di racimolare le idee e scegliere proprio un regalo adatto alle insegnanti, bisognerà quindi raccogliere le quote dei genitori partecipanti e acquistare quindi il regalo più adatto. Una soluzione sempre più in uso è optare per l’acquisto dei regali di fine anno alle maestre online. Risulta sicuramente più pratico, anche perché di norma tra genitori ci si consulta sulle chat di gruppo. Così facendo si riesce comodamente a scambiarsi dei link e ad aggiornarsi in tempo reale sullo stato dell’ordine.

Ma quindi, cosa comprare alle maestre per la fine dell’anno? Di seguito alcune idee da cui poter prendere spunto, di tutte le fasce di prezzo.

Regali originali e personalizzati per le maestre

I regali personalizzati hanno un tocco in più, colpiscono dritto al cuore e faranno sicuramente felici le maestre dopo un intero anno trascorso in compagnia dei bambini. A seconda del budget a disposizione, è possibile scegliere tra regali di fine anno per le maestre economici o più costosi. Tra le idee regalo low cost più quotate ci sono i portachiavi personalizzati, con frasi e dediche affettuose.

MNBVBV, Portachiavi Maestra Regalo Fine Anno. Prezzo: 15,99€

I segnalibri sono un’altra idea regalo molto carina e sempre apprezzata, soprattutto dalle insegnanti. Vi consigliamo di optare per segnalibri personalizzati che rendano omaggio alle maestre, alla loro pazienza e alle loro capacità di educatrici.

Colorfamily, Coppia Segnalibri Maestra. Prezzo: 10,90€

Piccoli gadget come portachiavi e segnalibri, se lo si preferisce, possono essere abbinati a regali personalizzati più costosi, magari artigianali e quindi dal prezzo più elevato. Un grande classico, quando si tratta di regali di fine anno per le maestre, è l’albero della vita. Simbolo antico e ricco di significato da sempre reputato di buon augurio, l’albero della vita è un’ottima scelta specialmente se il nostro bambino ha concluso un ciclo scolastico. Non a caso, è uno dei regali per le maestre di fine anno quinta elementare più acquistati.

Su Amazon si trovano molti prodotti artigianali e di qualità ispirati all’albero della vita, come le cornici portafoto personalizzabili: un’idea carina è quella di inserirci all’interno una foto della classe con tutti i bambini che diventerà subito un bellissimo ricordo da esporre in casa.



I Maestri, Cornice Albero della vita personalizzabile. Prezzo: 49,90€

In alternativa, si può acquistare un albero della vita artigianale in legno da far incidere con il nome della maestra e i nomi di tutti i bambini. Un pensiero dolcissimo ed emozionante che farebbe sciogliere qualsiasi insegnante.

Amazon Handmade, Albero della vita in legno con dedicata personalizzata. Prezzo: 45,00€

Se vi piace l’idea dell’albero della vita ma cercate qualcosa di più caratteristico, su Amazon sono disponibili anche dei coloratissimi vasi in ceramica italiana dipinti a mano da poter far personalizzare proprio con il disegno dell’albero della vita e con i nomi dei piccoli alunni.

Amazon Handmade, Vaso da fiore maestra personalizzato. Prezzo: 65,00€

Idee regalo beauty per la maestra che ama prendersi cura di sé

Se si vuole fare un regalo alla maestra al di là del suo ruolo professionale, nulla vieta di pensare all’acquisto di regali beauty, come prodotti per la cura del viso e della persona. Si sa, la vita di un’insegnante è sempre molto frenetica e stressante, per cui quale idea migliore di un massaggiatore per il contorno occhi? Foreo Iris è il tool del momento per la cura del perioculare: decongestiona e illumina la zona attenuando borse e occhiaie.

Foreo, Iris Massaggiatore contorno occhi. Prezzo: 113,30€ in offerta

Da utilizzare insieme al device, Foreo ha appena lanciato una linea skincare per il viso. Tra i vari prodotti per la routine occhi la crema contorno occhi concentrata IRIS™ C illumina, idrata e rigenera la zona perioculare, riducendo notevolmente borse e occhiaie. Grazie alla formula antiossidante, le linee di espressione si distendono rendendo lo sguardo più luminoso. Da applicare subito dopo il siero delle stessa linea.

IRIS™ C-Concentrated Brightening Eye Cream

Per un regalo meno impegnativo e anche meno costoso, puntate sulle candele profumate rilassanti. Possono essere utilizzate per ricreare in casa una piccola Spa, aiutando così le maestre a ritagliarsi qualche attimo di prezioso relax. Sono molto carine le candele profumate personalizzabili: su Amazon se ne trovano tantissime, declinate in diverse fragranze.

Genérico, Candela con nome maestra profumata. Prezzo: 18,90€

Il budget aumenta ma l’effetto wow è garantito con un beauty case firmato, accessorio immancabile. Tra i più eleganti da acquistare online spiccano quelli di Alviero Martini 1a Classe, caratterizzati dall’inconfondibile stampa con cartina geografica.

Alviero Martini, Prima Classe Beauty case in pelle. Prezzo: 58,00€

Accessori moda per la maestra fashionista

I regali di fine anno per le maestre a tema moda non deludono mai le aspettative. Per non commettere errori e andare sul sicuro, meglio acquistare accessori dal gusto classico e senza tempo come i bijoux Pandora. Il bracciale Bangle in argento è un must have e può essere personalizzato aggiungendo i famosi charms del brand.

Pandora, Bangle donna argento. Prezzo: 61,25€ in offerta

I ciondoli Pandora si possono acquistare sia insieme al bracciale che separatamente. Uno dei più belli per le maestre è quello a forma di cuore con la scritta “Thank You“, parole semplici per un regalo d’effetto.

Pandora, Charms “Thank You”. Prezzo: 55,85€

Anche Swarovski firma raffinate idee regalo perfette per le maestre. Il set Angelic è composto da una collana luminosissima con pietra quadrata e orecchini abbinati, con la stessa forma rettangolare sfaccettata.

Swarovski, Set Angelic. Prezzo: 110,19€

I must have per un nuovo anno di scuola

Per un anno scolastico che si conclude, un altro è già alle porte, e le idee regalo per la vita a scuola sono le più utili per un’insegnante. Tra i regali più quotati ci sono le borse da maestra: ampie, capienti e dotate di tasche per contenere tutto ciò che occorre per una giornata dietro la cattedra. Ne esistono di più casual e sportive, come quelle in tessuto, ma anche di più glam.

Damero, Borsa dell’insegnante. Prezzo: 45,99€

Tra le più ricercate ci sono le borse da maestra in pelle o in ecopelle, caratterizzate da lavorazioni particolari e da dettagli quali impunture, trafori e fiocchi. L’idea regalo perfetta per la maestra che ama vestire vintage o in stile bon ton.

ECOSUSI, Borsa Porta PC 16,5 Pollici. Prezzo: 58,99€

Non sono da sottovalutare neppure le penne e le agende. Regalare una bella penna stilografica, elegante e diversa dal solito, vi farà fare un figurone. Su Amazon se ne trovano di tutti i tipi, tra modelli, colori e stili dei più diversi.

Xezo, Penna stilografica. Prezzo: 90,00€

Per quanto riguarda le agende, vi consigliamo di optare per qualcosa di inaspettato. La maestra sarà felicissima nello scartare un’agenda personalizzata per il nuovo anno, magari firmata dai bambini in una delle prime pagine.

ARH. Studio Edizione, Agenda Settimanale Grazie. Prezzo: 4,99€

Regali fine anno per le maestre: le proposte a tema casa e hobby

Concludiamo, infine, con alcuni regali di fine anno per le maestre a tema casa dedicati a hobby e tempo libero. Thun propone tanti oggetti decorativi per l’arredamento, tra cui vari modelli di orologio a parete. Uno dei più venduti online è quello della linea Elegance, color panna e con delicati mughetti.

Thun, Orologio da parete con mughetti Linea Elegance. Prezzo: 185,00€

Per la maestra che ama leggere, a qualsiasi ora, consigliamo una lampada da tavolo o da comodino. Su Amazon ce ne sono di davvero particolari, come questa lampada LED in legno pieghevole a forma di libro con ben 16 effetti luminosi colorati.

BONNYCO, Lampada libro LED pieghevole in legno con telecomando. Prezzo: 29,99€

Un’idea regalo per la maestra appassionata di giardinaggio? Dei semi da piantare. Online sono disponibili speciali kit adatti sia agli spazi più ampi che a balcone e terrazzo.

Natur Kraftwerk, Set di coltivazione regalo Sunshine Flower. Prezzo: 12,90€

Su Amazon sono in vendita anche dei set di matite piantabili. Si tratta di matite da disegno in grafite, decorate con frasi positive e d’amore. La punta di ogni matita contiene una piccola capsula con dei semi: quando la matita sarà ormai troppo corta, basterà piantarla per vederla fiorire di lì a poco.

Sprout, Matite piantabili con semi di fiori, erbe e verdure. Prezzo: 9,95€

D’altronde, gli insegnanti piantano nei bambini i semi della conoscenza e questo regalo di fine anno è il simbolo ideale per ricordare loro l’importanza di una professione che è, prima di tutto, una vera e propria vocazione.

