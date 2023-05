18 regali per la festa della mamma da acquistare online

Tra i regali per la festa della mamma, utili e al tempo stesso originali, è sempre più comodo cercare tra le proposte da acquistare online, in modo da ottimizzare tempo e fatica. In un’occasione così speciale di certo ogni mamma ha un desiderio nascosto nel cassetto che vorrebbe vedere esaudito. Ovviamente a pensarci dovrebbe essere il papà coinvolgendo i piccoli di casa, ma non è detto che non possa essere la mamma stessa a decidere di farsi da sola un regalo. Una gratificazione che, piccola o grande che sia, aiuta a festeggiare nel migliore dei modi una ricorrenza particolare che merita attenzione. Anche con il regalo giusto. E se il tempo per far acquisti è poco, sia per i papà che per le mamme, ecco che l’on-line viene in aiuto con una selezione completa di proposte regalo che si possono scegliere in base ai gusti, alle preferenze, ai desideri.

I regali per la festa della mamma: tante proposte per la chef di casa

Tra i regali per la festa della mamma da acquistare online, perché non optare per qualcosa che sia in linea anche con le sue passioni, come ad esempio cucinare. Ci sono tante mamme che amano passare del tempo in cucina e che si rilassano proprio ai fornelli. L’iscrizione a un corso di cucina potrà sicuramente piacerle, soprattutto se, avendo già una buona esperienza tra i fornelli, si punterà su qualcosa di particolare come un corso di cucina etnica, una serie di lezioni su come preparare una pizza super anche a casa, realizzare torte decorate oppure abbinare al meglio vini e piatti. Si può scegliere un corso in presenza per le mamme che hanno l’opportunità di spostarsi tenendo conto che ci sono anche tante proposte online per chi invece preferisce imparare a cucinare da casa insieme ai bambini, in modo da migliorare anche le loro abitudini alimentari.

Con un libro di cucina si va sempre a colpo sicuro. Per chi vuole imparare qualcosa di più sulla cucina vegetale, un libro utile potrebbe essere quello della food blogger Carlotta Perego, meglio conosciuta come Cucina Botanica. “Vegetale insieme. Le ricette di Cucina Botanica da condividere”, un libro diverso dal solito dove le mamme possono trovare anche qualche idea per insegnare ai bambini quanto possa essere utile, divertente, nonché rispettoso per l’ambiente, avvicinarsi alla cucina vegetale grazie a 80 semplici ricette per tutti i giorni.

Gribaudo Editore,Vegetale insieme. Le ricette di Cucina Botanica da condividere Prezzo:18,52€

Per migliorare invece i tempi di preparazione e facilitare la vita in cucina, si potrebbe invece optare per una macchina per fare il pane: uno strumento super utile per chi abbia voglia di ‘mettere le mani in pasta’ in senso letterale e quindi optare per la realizzazione del pane home-made anzichè andare in panetteria. La macchina per fare il pane della Moulinex ha anche ricettario incluso e 3 programmi speciali per preparare pane e dolci senza glutine.

Moulinex, macchina per il pane. Prezzo: 87,89 €

Infine se la mamma, oltre ad essere una buona cuoca è anche una grande golosa, i cioccolatini restano sempre un regalo su cui andare a colpo sicuro, soprattutto se sono racchiusi in una confezione regalo che li rende ancora più irresistibili. Venchi propone un cofanetto romantico per un dolce pensiero da regalare in occasione della festa della mamma.

Venchi – Collezione Amore – Romantico Cofanetto con Cioccolatini Assortiti. Prezzo: 14,90€

Idee regalo per la mamma sportiva

Se la mamma non manca mai a una lezione in palestra e non perde occasione per nuotare in piscina, ecco che un abbonamento a un nuovo corso tutto da sperimentare può essere un’ottima idea regalo. Che per altro può funzionare anche per le più pigre che hanno bisogno di uno stimolo per rimettersi in carreggiata e dire stop alla vita sedentaria. A loro, ma anche alle mamme che, oltre ad essere sportive sono anche tecnologiche, è perfetto al polso un orologio che durante l’allenamento monitori tempi, numero dei passi, calorie bruciate. Dati sono importanti per ottenere risultati migliori dall’allenamento.

Tra i regali per la festa della mamma da acquistare online, un’ottima scelta potrebbe essere uno smartwatch di design come quello proposto da FMK, con un quadrante che si possa cambiare a piacimento e che la mamma possa usare anche per impostare notifiche, controllare messaggi e telefonate e avere così tutto sotto controllo, anche durante lo sport.

FMK, smartwatch donna con chiamate per iOS e Android. Prezzo: 44,99€

Se invece la mamma si allena a casa, ci sono tanti attrezzi che possono servire per il workout. Le bande elastiche in tessuto antiscivolo sono super utili per gli esercizi di resistenza e per attivare e scolpire addominali, glutei, gambe e cosce. Semplici da usare, si possono utilizzare per esercizi da fare a casa o portare con sé in viaggio, per non rinunciare al fitness neanche in vacanza.

ELVIRE Sport, bande elastiche fitness. Prezzo 19,99€

Per le mamme in fissa con lo yoga invece, si può spaziare dal completino glamour al tappetino per gli esercizi, come quello proposto da #Doyourfitness, per esperti e principianti.

#Doyourfitness, tappetino yoga. Prezzo: 18,99€

Un remind utile per le mamme che amano fare sport potrebbe anche essere una borraccia sportiva con cannuccia e marcatori di tempo, per ricordarci sempre che bere è fondamentale quando ci si allena ma anche a casa, in ufficio, mentre si viaggia in macchina.

ETDW 2L Borraccia Sportiva con Cannuccia a Prova di Perdita. Prezzo: 16,13€

Regali per la festa della mamma per tutte quelle che amano il beauty e la moda

Se un pensiero per la festa della mamma è da dedicare alle donne che amano il make up, allora meglio optare che sia lei a scegliere prodotti e colori per il suo make up che, si sa, è una questione molto personale. Quello che le si può regalare invece è una nuova trousse dove riporre i trucchi, un set di pennelli morbidissimi, un appuntamento con un truccatore per una seduta di make up personalizzato, ma anche un carnet di trattamenti a scelta in un centro estetico. Tra creme e altri prodotti di bellezza poi non c’è che l’imbarazzo della scelta ma per essere un po’ più originali lavorate di fantasia.

Le bombe da doccia, ad esempio, trasformano il passaggio sotto il getto in un piccolo momento spa perché hanno un profumo intenso che funziona, secondo i principi dell’aromaterapia, infondendo una piacevole sensazione di relax o regalando quell’energia che alle mamme non basta mai.

Bombe Da Doccia, confezione da 6. Prezzo: 19,90€

E se è vero che non c’è festa della mamma senza una rosa, ecco che per donarla in modo originale, si può scegliere un cofanetto body&earth che riunisca alcune prodotti per la cura del corpo, dal bagnoschiuma al burro che fa morbida la pelle, tutti profumati con l’essenza del romantico fiore, simbolo per eccellenza d’amore.

Body&Earth, Set alla rosa. Prezzo: 26,99€

Per tutte coloro che invece vanno sul classico, una coccola evergreen sono le creme mani di Occitane. Un kit di tre creme mani e cuticole nelle tre profumazioni più iconiche del brand francese, per nutrire, proteggere e rendere morbide le mani, spesso secche e disidratate nel tran-tran quotidiano.

L’ Occitane, Petite Hand Cream Trio. Prezzo 14,90€

Ideale invece per chi ama viaggiare senza rinunciare ai comfort, ma anche per chi cura in particolar modo l’igiene orale, Foreo propone ISSA 3, lo spazzolino sonico 4 in 1 per la pulizia dei denti rinvigorente che massaggia le gengive e rimuove a fondo la placca.

Foreo, spazzolino ISSA 3. Prezzo: 146,30€

Ottima idea per le appassionate di moda, un gioiello potrebbe essere un vero e proprio evergreen per la festa della Mamma non può mancare un gioiello? Può funzionare un bracciale da aggiungere a quelli che già la mamma ha al polso oppure una collana con un ciondolo sempre amato come l’albero della vita, come quello proposto da Saga Gioielli.

Saga Gioielli. ciondolo. Prezzo: 18,90€

E per tutte quelle che hanno la passione per l’hairstyle, perché non regalare una piega dal parrucchiere o un trattamento in salone? Per tutte quelle che invece amano il fai da te, una soluzione alternativa potrebbe essere quella di regalare una piastra per capelli professionale per arricciare i capelli, come la piastra per fare le beach waves di Bellissima, praticissima per realizzare onde strette o larghe in pochi semplici gesti.

Bellissima, piastra capelli per beach waves. Prezzo: 49,99€

Per la mamma con il naso sempre tra i libri

Sono tanti i titoli di saggi e romanzi tra cui scegliere, aggiungendo magari a quello scelto per la mamma anche un libro per bambini da leggere tutti insieme. Ma perché la mamma possa immergersi in un mondo di avventure sempre nuove e leggere ovunque, a casa, in viaggio, in vacanza, persino di notte senza disturbare nessuno, le farà sicuramente piacere ricevere Kindle che, nell’ultima versione, ha uno schermo potenziato ad alta risoluzione e il doppio dello spazio per archiviare i suoi libri preferiti.

Kindle (modello 2022). Prezzo 99,99€

Alla mamma grande divoratrice di libri può servire anche una nuova lampada, un segnalibro prezioso oppure una confezione di tisane in tanti gusti diversi come quelle proposte da Pukka, da sorseggiare mentre legge nel tardo pomeriggio o nel weekend in relax.

Pukka, confezione regalo 90 tisane e infusi. Prezzo: 37,99€

Idee regalo adatte alla mamma che ama la musica e la Tv

Basta dare un’occhiata alla programmazione di concerti e spettacoli e acquistare un biglietto, magari in versione famiglia, per farle un regalo che sicuramente le piacerà. Ma visto che ogni mamma ha la sua musica del cuore, uno speaker portatile come quello proposto da JBL, comodissimo per ascoltare la playlist preferita di prima mattina o da portare con sè in una mini vacanza o anche per un picnic open air.

JBL, speaker portatile. Prezzo:29,99€

La mamma non perde una serie TV? Potete organizzare una maratona sul divano con tanto di bibite e pop-corn: il titolo lo sceglie lei, naturalmente, ma voi potete farle trovare in regalo una speciale chiavetta per lo streaming che regala l’emozione del cinema anche davanti alla Tv di casa grazie a una serie di performance che rendono la visione veloce, nitida, realistica e coinvolgente.

Fire TV steak, chiavetta per lo streaming. Prezzo: 74,99€

E per tutte le mamme tecnologiche ma che hanno anche voglia di passare dei momenti di relax in totale solitudine, perché non regalare delle cuffie cancella rumore? Pratiche, glamour e consigliatissime per chi cerca attimi di pace e tranquillità, le cuffie INFURTURE sono adatte a tutti gli usi, sia a casa che fuori.

INFURTURE, cuffie Bluetooth. Prezzo: 49,99€

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In breve Fare un regalo alla mamma è un’occasione da non perdere per dimostrarle il proprio amore. Ma la Festa della Mamma può essere anche un’ottima occasione per premiarsi facendosi da sole un regalo. Per tagliare sui tempi dello shopping, l’e-commerce viene in aiuto e nel caso di dubbi e indecisioni su Amazon si trova un intero store dedicato alla Festa della Mamma dove è possibile anche acquistare buoni che ogni mamma potrà spendere per quello che preferisce. I ritardatari non hanno calcolato bene i tempi? Basta annunciare l’arrivo del regalo con un biglietto corredato da un fiore che non guasta mai.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.