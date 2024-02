Regali San Valentino per lui e per lei: le idee più belle

La festa degli innamorati si avvicina ed è il momento di scegliere i regali di San Valentino, per lui e per lei. In famiglia, il 14 febbraio è il giorno in cui la mamma e il papà si scambiano doni con cui rendere omaggio al loro amore: un momento magico e romantico, reso ancora più speciale dalla presenza dei piccoli di casa.

Sono tante le idee regalo tra cui poter scovare il dono perfetto. Ce ne sono per tutti i gusti e per ogni fascia di prezzo, dai regali di San Valentino semplici ed economici a quelli più costosi, dai regali di San Valentino personalizzati alle esperienze da condividere per ritagliarsi intensi attimi a due.

Di seguito, alcuni spunti a tema regali di San Valentino per i papà e per le mamme da comprare nei negozi e online.

Regali per lui nel giorno di San Valentino

Iniziamo dai regali di San Valentino per lui, quindi con alcune idee regalo uomo. Se il papà porta la barba e ama prendersene cura, non c’è niente di meglio di un kit di prodotti per la rasatura. Se ne trovano tantissimi online, anche su Amazon, che includono tutto l’occorrente per una barba impeccabile: dall’olio per la barba ai vari accessori.

Oukzon, Kit Barba 10 in 1 Set. Prezzo: 22,79€

Volendo investire un budget più consistente è possibile puntare su un rasoio elettrico. Tra i migliori ci sono quelli di Philips.

Philips, Shaver Series 5000 – Rasoio elettrico. Prezzo: 139,99€

Restando in tema di cura della persona, i profumi sono un grande classico per l’uomo a San Valentino. Lush ha da poco inaugurato la Perfume Library all’interno del suo negozio in Piazza Duomo 20, a Milano. Due aree dello store sono state rinnovate per ospitare i profumi artistici del brand e un’esclusiva collezione di libri dedicati all’arte della profumeria ma anche all’aromaterapia e alla botanica.

Una sezione della Perfume Library si ispira proprio a San Valentino e ospita alcune fragranze perfette per l’occasione, tra nuovi lanci e bestseller. Shade, per esempio, è un profumo caldo e legnoso unisex ma consigliato soprattutto al pubblico maschile. Le sue note avvolgenti di sandalo e olibano celebrano la solidità dell’amore e dei legami indissolubili. Le fragranze Lush sono disponibili anche sull’e-shop ufficiale del brand.

Lush, Shade Profumo 100 ml. Prezzo: 70,00€ su lush.com

Su Amazon si trovano molti profumi maschili scontati firmati dalle migliori marche, tra cui Valentino Uomo Born in Roma Intense. Una fragranza decisa, persistente e sensuale con cui fare felice il proprio partner.

Valentino Uomo, Born in Roma Intense Eau de Parfum Intense. Prezzo: 123,13€

Tra i regali di San Valentino per lui, quelli moda sono l’ideale per gli uomini che amano gli accessori e che tengono al proprio stile. I gioielli, a partire dai bracciali, risultano sempre molto graditi. Online se ne trovano di vari prezzi, dai più economici ai più costosi.

Breil, Collezione Loop Bracciale Uomo in Acciaio. Prezzo: 55,00€

Acquistare un orologio richiede sicuramente una spesa maggiore, ma si tratta di un investimento sul lungo periodo. Dalle linee semplici, eleganti e con un appeal contemporaneo irresistibile, gli orologi uomo D1 Milano accontentano tutti i gusti complice un’ampia varietà di modelli e colori.

D1 Milano, Square 37 mm – Volcanic Grey. Prezzo: 375,00€ su d1milano.com

Un altro accessorio con cui si va sempre sul sicuro è il portafoglio. I modelli in pelle nera sono un passepartout e online è più facile acquistare un buon portafoglio a un prezzo conveniente. Tra le marche più vendute su Amazon c’è Trussardi, simbolo dell’eleganza Made in Italy.

Trussardi, Portafoglio Classico Uomo in Vera Pelle. Prezzo: 49,99€

Gli accessori non sono l’unica scelta, ci si può sbizzarrire anche con l’abbigliamento uomo. Per un regalo fashion da sfruttare in questa stagione ma anche in primavera, puntate su un capospalla versatile e dal colore grintoso come Crofton Down Gilet di Canada Goose.

Canada Goose, Crofton Down Gilet – Inferno. Prezzo: 650,00€ canadagoose.com

Per regali di San Valentino economici per lui originali, assolutamente non banali, ci si può far ispirare dalle passioni e dagli hobby della persona amata. Funko Pop!, per esempio, propone dei gadget che saranno sicuramente graditissimi agli amanti di Star Wars e di Nightmare Before Christmas.

Funko POP!, Star Wars: Valentines The Mandalorian. Prezzo: 22,83€

Si tratta di edizioni limitate realizzate appositamente per San Valentino, a tema festa degli innamorati. Ovviamente questi gadget possono essere regalati anche alle donne amanti del genere.

Funko POP!, The Nightmare Before Christmas. Prezzo: 39,00€

Per gli sportivi o, più in generale, per chi non esce mai di casa senza borraccia, segnaliamo un’interessante iniziativa promossa da Air Up. In occasione di San Valentino, il brand – noto per le sue borracce dotate di uno speciale anello in grado di aromatizzare l’acqua senza zuccheri aggiunti – ha attivato una promozione sul proprio sito, dal 1 al 14 febbraio, a tema “appuntamento al buio”. Con l’acquisto di alcuni modelli di borracce in promo, tra cui quella qui sotto, si riceveranno in omaggio 3 pod a sorpresa per bere acqua gustosa e appetitosa.

Air Up, Borraccia in Acciaio Nera 480 ml + 1 strawbrush+ 1x 3 Podpouch – a sorpresa in omaggio. Prezzo: 49,99€ su air-up.com

Regali di San Valentino per lei

Fashion, beauty e molto altro ancora per i regali di San Valentino per lei. Iniziamo proprio dall’abbigliamento. Le idee regalo donna a tema moda con cui fare felici le mamme in occasione della festa degli innamorati non deludono le aspettative e strizzano l’occhio alle collezioni delle migliori marche.

Canada Goose propone molti accessori di altissima qualità, alla moda e perfetti per la vita di tutti i giorni, come il cappello qui sotto.

Canada Goose, Cappello Arctic Toque Garment Dye. Prezzo: 250,00€ su canadagoose.com

Se si desidera investire un budget più consistente, anche per quanto riguarda i regali donna la scelta migliore è rappresentata dai capispalla.

Canada Goose, Rhoda Hooded Vest. Prezzo: 1.050,00€ su canadagoose.com

Imbottiti per l’inverno oppure declinati in tessuti più leggeri per la primavera, come il trench in denim di Cruna nella foto di seguito, faranno la gioia delle mamme fashioniste.

Cruna, Trench Tessuto Denim. Prezzo: 638,00€ su cruna.com

Allo stesso modo non sono da sottovalutare le borse, uno dei feticci fashion di tutte le appassionate. Su Amazon è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi borse dei brand più amati, come Michael Kors.

Michael Kors, Drop Bag Donna. Prezzo: 188,00€

La tradizione vuole che a San Valentino si regalino anche gioielli e bijoux. Per questa ricorrenza molti brand hanno lanciato collezioni in edizione limitata: Nove25 stupisce con Love Motel, un nuovo drop di gioielli in argento per lui e per lei che include bracciali, collane, orecchini, anelli e non solo.

Nove25, Bracciale White Target con Cuore filo spinato e brillante. Prezzo: 78,00€ su nove25.net

Nove25, Anello Chevalier Ex Astra in argento con Cuore Ex Voto. Prezzo: 98,00€ su nove25.net

Un altro brand da tenere d’occhio, se si ha intenzione di comprare un gioiello per la mamma nel giorno di San Valentino, è Swarovski. Su Amazon, tra l’altro, gli articoli del marchio sono spesso disponibili a prezzi scontati.

Swarovski, Collana Infinity. Prezzo: 108,00€

I regali di San Valentino per lei beauty sono molto più di semplici regali. Le mamme alle volte dimenticano quanto sia importante prendersi cura di sé e ricevere in dono accessori e prodotti per la cura della persona può essere loro di grande aiuto.

La piastra per capelli è sempre una buona idea. Ghd Platinum+Styler è una delle piastre più vendute del brand e permette di mettere in piega i capelli come dal parrucchiere, senza rovinarli.

Ghd, Platinum+Styler – Piastra per capelli. Prezzo: 217,99€

Se il budget a disposizione è più contenuto, suggeriamo di optare per un profumo. Come anticipato, i nuovi profumi Lush The Perfume Library sono perfetti per la festa di San Valentino. New Romantics è un profumo fruttato magnetico e accattivante, tra note agrumate all’arancia dolce e speziate note al pepe della Giamaica.

Lush, New Romantics Profumo 30 ml. Prezzo: 40,00€ su lush.com

Mediterranea Prima Luce è un’altra fragranza femminile dalla piramide olfattiva intrigante e sensuale. Si apre con note agrumate e fruttate (tra cui arancia dolce, cedro di Sicilia e ribes) e si evolve attraverso accordi fioriti di violetta e zagara, per finire con una base muschiata, ambrata e vanigliata.

Mediterranea, Prima Luce Eau de Parfum 50 ml. Prezzo: 36,00€ su mediterranea.it

Non mancano i regali beauty per lei economici, al di sotto dei 20,00€. Layla Cosmetics, per esempio, firma questo set composto dal mascara e dalla matita nera The Longer The Better Hyperextension.

Layla Comsetics, The Longer The Better Hyperextension e Hyperextension Eye Pencil. Prezzo: 17,90€

Niente può trasmettere meglio il fervore dell’amore di un profumo, perché allora non sceglierne uno che fin dalla confezione rossa rappresenta in tutto e per tutto la passione: L’Empreinte di Courreèges.

Un regalo azzeccato e al passo con i tempi potrebbe essere il nuovissimo blush oh.sole mio diEspressOh, disponibile in quattro calde e romanticissime tonalità. L’ideale per completare il look per un qualsiasi evento.

Parlando invece di beauty routine, anche a San Valentino si dovrebbe motivare il proprio partner a non accantonare l’amore per se stessi. Quale modo migliore di incentivarlo se non attraverso un prodotto di skincare? Vi consigliamo l’edizione limitata della Mousse Detergente di Goovi.

Regali di San Valentino per la coppia

La nostra guida ai regali di San Valentino si conclude con alcune idee per la coppia. Si tratta perlopiù di regali personalizzati e originali, doni semplici ma che sicuramente faranno breccia nel cuore degli innamorati perché unici nel loro genere.

Tante le proposte firmate Cheerz tra cui poter scegliere, come la speciale Very Little Box Grafica San Valentino. Contiene da 25 a 70 foto in formato 6x9cm e permette di custodire i ricordi a due più belli.

Cheerz, Very Little Box Grafica San Valentino. Prezzo: 12,90€ su cheerz.com

San Valentino è l’occasione ideale per abbellire casa con degli oggetti dedicati alla forza e alla bellezza dell’amore, come una coppia di tazze abbinate in cui poter sorseggiare un caffè bollente o una cioccolata.

The Twiddlers, Tazze di coppia. Prezzo: 19,99€

Oppure, una lampada con cui creare un’atmosfera romantica e suggestiva.

Mamre, Lampada da notte. Prezzo: 39,99€

Se volete crearvi un momento di relax tutto per voi, delle maschere di bellezza potrebbero essere un’idea che magari con il tempo potrebbe trasformarsi in una tradizione serale da svolgere insieme.

Weekend fuori porta per San Valentino ed esperienze

Sono tante le coppie che preferiscono regalare esperienze anziché i soliti pacchetti da scartare. Soprattutto quando si è genitori, non è semplice ritagliarsi dei momenti a due. San Valentino può essere l’occasione giusta per riuscire a evadere dalla routine e prendersi una pausa dai ritmi stressanti di tutti i giorni.

I cofanetti regalo esperienziali sono un buon compromesso se non si ha il tempo necessario per organizzare qualcosa di carino ma non si vuole rinunciare all’idea di trascorrere istanti da ricordare. Ne esistono di tante tipologie, a seconda del budget che si ha intenzione di spendere e dei gusti della coppia.

Per gli appassionati di vini, non c’è niente di meglio di una degustazione con visita in cantina.

Smartbox, Vini d’autore – Cofanetto. Prezzo: 79,90€

Smartbox propone anche cofanetti che offrono la possibilità di fare esperienze diverse, dalle cene gourmet ai trattamenti benessere in Spa fino alle attività sportive di coppia.

Smartbox, Cofanetto Regalo Magiche Emozioni per Due. Prezzo: 50,80€

Wonderbox, Cofanetto Regalo – Una giornata speciale per due. Prezzo: 24,90€

In alternativa, se avete intenzione di trascorrere un weekend fuori porta davvero speciale, vi suggeriamo di scegliere personalmente il vostro itinerario. Le mete tutte italiane da poter raggiungere non mancano, a partire dalle città più romantiche. Accanto ai grandi classici, come Venezia e Verona, si collocano destinazioni meno inflazionate ma ugualmente ricche di potenziale.

Basti pensare a Trieste, una delle città più affascinanti del nostro territorio nota anche come la “piccola Vienna sul mare”. La Strada Napoleonica offre una vista meravigliosa sul Golfo. Passeggiando mano nella mano si arriva poi al Molo Audace e ci si può affacciare al belvedere del Santuario di Monte Grisa, scattandosi selfie di coppia mozzafiato.

Foto Ufficio Stampa Destinazione Trieste

Per concludere, gli innamorati possono deliziarsi in uno dei tanti caffè storici triestini, assaporando una dolcissima fetta di Sacher.

Un’altra città che trasuda passione e che è perfetta per un weekend di San Valentino fuori porta è Napoli. ll capoluogo campano accoglie una miriade di luoghi suggestivi e romantici, da Marechiaro al Belvedere di San Martino, e passeggiare per le sue vie e i suoi quartieri è un’esperienza indimenticabile tra colori, sapori e suoni.

Foto di Unsplash | Zsolt Cserna

In copertina foto di Budgeron Bach via Pexels.com

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***