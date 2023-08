Scegliere le scarpe giuste per i bambini non è mai semplice, e i modelli sneakers non fanno eccezione. Le scarpe da ginnastica per bambini devono essere comode all’indosso, pratiche da mettere e, ovviamente, abbinarsi con buona parte del loro guardaroba. Con l’inizio dell’anno scolastico e l’arrivo della stagione autunnale, capita di fare shopping per i più piccoli partendo proprio da un nuovo paio di sneakers: con i lacci o con strappo, in pelle o in tessuti sintetici, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le valutazioni che portano a individuare il modello ideale creano spesso dei dubbi, in particolar modo se si decide di fare spese online, ma prendendo i giusti accorgimenti e affidandosi a marche top di gamma comprare le migliori scarpe da ginnastica per bambini non è una missione impossibile.

Scopriamo insieme quali sono le scarpe da ginnastica per bambini da comprare su Amazon in vista dell’inizio della scuola.

Scarpe da ginnastica bambino: da Adidas a Nike, i modelli must have

I bambini generalmente imparano ad allacciarsi le scarpe all’età di 4-5 anni circa, quindi iniziano la scuola quando sono già dotati di questa abilità. Se i piccoli di casa si sentono a loro agio e sono capaci di mettere e togliere le scarpe in perfetta autonomia è possibile scegliere senza perplessità delle scarpe da ginnastica con i lacci, simili in tutto e per tutto a quelle indossate dai grandi.

Adidas, Tensaur Sport 2.0 K Sneakers. Prezzo: 29,00€

Tra le migliori marche si distinguono, non a caso, brand iconici come Adidas e Nike che riproducono in piccolo molti dei loro modelli più venduti e apprezzati. L’estetica, quando si acquista un paio di scarpe da ginnastica da bambino, non va di certo sottovalutata, per cui affidarsi alle proposte di aziende leader del settore è sicuramente consigliato. Tuttavia, è bene prestare attenzione ad alcuni fattori altrettanto importanti. Prima di tutto, le scarpe da ginnastica devono essere flessibili per risultare davvero comode ai piedi e consentire al bambino di muoversi in totale libertà.

Nike, Downshifter 12 Sneakers Bambini e Ragazzi. Prezzo: 54,04€ – 62,98€

I modelli rasoterra non sono particolarmente adatti. Meglio optare per una suola un po’ alta e in gomma, così da evitare scivolate e cadute. Le suole antiscivolo, inoltre, non lasciano segni sui pavimenti. Per rendere il passo del bambino più sicuro e deciso è consigliato puntare sui modelli alti alla caviglia, avvolgenti e ben saldi.

Fila, Crew Velcro Mid Kids Sneakers. Prezzo: 22,25€ – 60,00€

Anche se i bambini imparano molto presto ad allacciare le scarpe, per rendere loro le cose più semplici può tornare utile scegliere scarpe da ginnastica con stringhe e uno strappo. Questo tipo di allacciatura è più veloce, vantaggio da non sottovalutare per non fare tardi al mattino quando si è sempre di corsa prima di andare a scuola.

Kappa, Follow K Kids Scarpe Bambini e Ragazzi. Prezzo: 18,15€ – 29,00€

Geox, J Spherica Boy Sneakers. Prezzo: 37,54€ – 55,03€

Per una maggiore praticità, via libera alle scarpe da ginnastica per bambini con strappo. Sono tanti i brand a firmare sneakers completamente senza lacci, facilissime da mettere e da togliere in pochi istanti. Da Geox a New Balance, tutte le migliori marche del settore includono nelle loro collezioni modelli con strappo in velcro dedicati ai bambini.

New Balance, 500 Scarpe da Ginnastica Bimbo. Prezzo: 40,80€ – 42,16€

Per quanto riguarda i materiali da preferire, i tessuti sintetici sono i migliori perché lavabili e semplici da smacchiare all’occorrenza. In alternativa, vi consigliamo di puntare su modelli in ecopelle, stilosi e cool ma comunque di facile manutenzione: basta un colpo di spugna umida per riavere le scarpe come nuove. Molte aziende del panorama shoewear bambini scelgono l’ecopelle per le loro creazioni, a partire da Primigi che è un’eccellenza del settore.

Primigi, B&G Player Scarpe da ginnastica Bambini e Ragazzi. Prezzo: 33,00€ – 35,92€

Scarpe da ginnastica bambina: da Clarks a Puma, le migliori

Concentriamoci, adesso, sulle scarpe da ginnastica da bambina. I fattori da considerare in fase di acquisto non cambiano: anche quando si tratta delle femminucce è importante che le sneakers siano comode, né troppo strette né troppo rigide in modo da evitare che i piedi ne risentano. La scelta delle scarpe giuste passa anche dall’infinita varietà di modelli, colori, tessuti e stampe disponibili in commercio. Le scarpe da ginnastica per bambina permettono di sbizzarrirsi con la fantasia, spaziando tra proposte delle più diverse.

Marche top di gamma come Clarks firmano scarpe da ginnastica per bimbe deliziose. Quelle con strappo restano le più comode, specialmente se ci si approccia a bambine ancora molto piccole.

Clarks, City Bright T Scarpe da Ginnastica Bambine e Ragazze. Prezzo: 17,91€ – 33,83€

Per le più grandi che desiderano sfoggiare look trendy e che non passano inosservati, Geox suggerisce coloratissime scarpe da ginnastica con luci integrate o con suole decorate. Tutti i modelli del brand sono caratterizzati da comodità estrema e da una calzata facile, complice la presenza di strappi o di strappo singolo e chiusura con laccio elastico.

Geox, J Aril Girl Scarpe da Ginnastica Bambine e Ragazze. Prezzo: 32,94€

Geox Jr., Ciak Girl Scarpe da Ginnastica Bambine e Ragazze. Prezzo: 27,70€ – 31,99€

Come per i maschietti, abbondano le scarpe da ginnastica da bambina che ricalcano linee e modelli delle sneakers sportive per adulti. Fila, Nike e Puma sono tre delle marche più vendute su Amazon. Capita spesso che sulla piattaforma si trovino anche vantaggiose offerte di cui vale la pena approfittare.

Fila, Crosscourt 2NT Velcro Kids Scarpe da Ginnastica. Prezzo: 24,99€ – 50,00€

Nike, Revolution 6 Scarpe da Ginnastica. Prezzo: 31,97€

Puma, Evolve Court V Scarpe da Ginnastica. Prezzo: 30,64€ – 31,40€

Se vi state chiedendo quali sono i colori su cui puntare per questo inizio di anno scolastico, vi anticipiamo che sulla scia del grande successo del recente film Barbie spopoleranno tutte le nuance di rosa e fucsia, presenti nelle collezioni dei principali marchi. Immancabili, ovviamente, le classiche scarpe da ginnastica bianche (sia per bambini che per bambine) e i modelli dai colori pastello o sorbetto per portare un po’ di buonumore nelle prime uggiose giornate autunnali.

Kappa, Lineup Low K Kids Scarpe da Ginnastica. Prezzo: 13,75€ – 44,83€

Tornando alle caratteristiche strutturali, vi suggeriamo di scegliere sempre scarpe da ginnastica ammortizzanti, soprattutto dai 6-7 anni in poi. Dopo quest’età è fondamentale che le calzature siano in grado di ammortizzare il peso corporeo per accompagnare nel migliore dei modi la crescita dei bambini. Le sneakers New Balance, per esempio, sono dotate di soletta in schiuma profilata ad alta pressione e assicurano massima ammortizzazione e sicurezza a ogni passo. Il brand propone svariati modelli adatti alle bambine, dalle linee delicate e dagli splendidi colori accesi.

New Balance, 570 V3 Bungee Scarpe da Ginnastica Bambine e Ragazze. Prezzo: 23,90€ – 44,10€

