Un nuovo anno all’insegna del benessere e della neve al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

La stagione invernale, soprattutto in montagna, non termina con le festività: subito dopo, infatti, inizia un periodo più tranquillo, tutto da sfruttare per qualche giorno in famiglia all’insegna del relax, del divertimento e delle attività da fare insieme.

Il posto giusto per concedersi una vacanza indimenticabile con i bambini è il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, dove tutto è pensato per accogliere al meglio i piccoli ospiti e le loro famiglie. Si tratta di un castello con oltre 175 anni di storia, che nel corso degli anni si è trasformato da locanda della posta a family hotel premiato come miglior hotel al mondo per famiglie.

Una vacanza “fuori stagione”

Il periodo migliore per godersi la montagna innevata e le bellezze del territorio è proprio questo, nel bel mezzo della stagione invernale, quando c’è una minore concentrazione di persone. In Val Gardena vi aspettano infatti lunghe sciate nelle piste del vastissimo comprensorio sciistico Dolomiti Superski, che conta 12 aree sciistiche, 450 impianti di risalita e oltre 1.200 km di piste dedicate a discesisti, freestyler e fondisti di tutte le età e di ogni livello di abilità. Il Cavallino Bianco si trova proprio in prossimità degli impianti di risalita, per cui è possibile uscire dall’hotel con gli sci in spalla per risalire verso le vette innevate.

Non solo: per permettere ai propri ospiti di viaggiare leggeri, l’hotel ha recentemente rinnovato un servizio interno di noleggio sci, per avere l’attrezzatura giusta sempre a disposizione. E quando grandi e piccini saranno stanchi di sciare o di lanciarsi in adrenaliniche discese in bob o slittino, potranno divertirsi pattinando in paese o assistendo ad appassionanti e dinamiche partite di hockey.

La festa di Carnevale al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Dopo le festività Natalizie e l’Epifania, c’è un’altra festa che i bambini aspettano con gioia: si tratta del Carnevale, in cui “ogni scherzo vale”! Non solo: i bambini in questa occasione si possono travestire e trasformarsi in quello che vogliono. Al Cavallino Bianco questa festa è molto sentita e viene organizzata in grande stile per regalare tanto divertimento e momenti unici ai piccoli ospiti.

È quindi il momento giusto per una festa a tema con un ricco buffet. Il momento clou della serata è l’attesissima gara di costumi, che ogni anno prevede un motivo diverso: negli anni scorsi, ad esempio, le tematiche più apprezzate sono state i Paesi del mondo, i personaggi famosi, gli animali del mondo e i personaggi Disney.

Oltre alla festa di Carnevale, non mancano poi i cocktail party settimanali, ovvero appuntamenti pensati per condividere momenti divertenti e scambiare due chiacchiere, l’intrattenimento serale e i servizi indoor del Cavallino Bianco, dedicati ai bambini e alla famiglia al completo.

Lino Land, il mondo dei bambini

I bambini sono al centro dell’attenzione al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, coccolati e intrattenuti con tanti servizi dedicati solo a loro. Uno dei fiori all’occhiello del family hotel è Lino Land, il mondo dei bambini, che ogni giorno offre assistenza per bimbi da un mese di vita fino ai 17 anni, suddivisi in fasce d’età, per rendere l’esperienza ancora più personalizzata:

Baby Lino da 0 a 3,5 anni. I più piccolini potranno divertirsi e trascorrere ore serene, sotto l’occhio vigile di educatori qualificati, in un nido dotato di piscina con palline, area soft play, zone dedicate all’allattamento e stanze dedicate alla nanna;

I più piccolini potranno divertirsi e trascorrere ore serene, sotto l’occhio vigile di educatori qualificati, in un nido dotato di piscina con palline, area soft play, zone dedicate all’allattamento e stanze dedicate alla nanna; Junior Lino da 3,5 a 10 anni. Area pensata per bambini più grandi che si potranno divertire, sotto la guida di un team di esperti animatori, con battaglie dei pirati, arena sportiva, parete di arrampicata sportiva e montagne di costruzioni Lego sono solo alcune delle attività che li intratterranno per interi pomeriggi;

Area pensata per bambini più grandi che si potranno divertire, sotto la guida di un team di esperti animatori, con battaglie dei pirati, arena sportiva, parete di arrampicata sportiva e montagne di costruzioni Lego sono solo alcune delle attività che li intratterranno per interi pomeriggi; Teenager, da 11 a 17 anni. Nella teenager room anche gli adolescenti più esigenti potranno trovare ciò che fa per loro: un tecnologico Iwall per sfide interattive, un enorme calcio balilla ad otto giocatori e Dart (freccette) oltre ad una “Gaming room” con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. Non manca poi un fitto programma per stringere amicizia fatto di fiaccolate notturne, pizzate, escape room e tanto altro.

Momento Relax nella zona Beauty&Spa

E dopo una giornata intensa sulla neve non c’è niente di meglio che rilassarsi nella zona Beauty&Spa del family hotel Cavallino Bianco con 5 piscine riscaldate interne ed esterne e tante saune, tra cui spicca la più recente Sauna Arena, dotata di effetti visivi e sonori.

CIN: IT021061A14TCEKZKO

Scopri qui la montagna in inverno e tutti i servizi pensati per grandi e piccini al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.