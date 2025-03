Una vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel per vivere la primavera e sognare già l’estate

C’è sempre qualcosa di magico, per i grandi e per i piccoli, nel vedere come la natura, passando dall’inverno alla primavera per arrivare poi alla piena estate, si trasformi vestendo a poco a poco colori sempre più vivaci, allegri e vitali.

Marzo è forse il mese in cui questa trasformazione è più evidente: basta avvicinarsi a un prato per vedere che i primi timidi fiori sono spuntati, a un albero per scoprire che i rami, pur se ancora spogli, mostrano fresche gemme che a breve li ricopriranno di fiori colorati.

La luce e i colori che da tenui diventano sempre più carichi e vibranti fanno risaltare ancora di più il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, un castello incantato che nel corso dei suoi 175 anni è passato dall’essere una locanda della posta a un family hotel, diventando sempre più accogliente, propositivo e magico al punto da essere premiato come miglior hotel al mondo per famiglie.

È tempo di cambiamenti

Nella magica cornice delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, marzo offre alle famiglie che decidono di passare al Cavallino Bianco qualche giorno di vacanza l’occasione di vivere in diretta il momento unico e irripetibile della natura che si apre generosa alla nuova stagione.

Terminato ormai il candido periodo invernale, la fantasia vola già verso le giornate estive, le passeggiate, i picnic sui prati, i giochi all’aperto sotto il sole, in un trionfo di profumi e colori che nei mesi caldi giungono al massimo della loro espressione.

E proprio come la natura cambia d’abito nei mesi primaverili, così il Cavallino Bianco si trasforma per stare al passo con quanto la stagione offre in tema di divertimento, sport e relax.

Ecco allora che il noleggio dell’hotel cambia abito e, da ricca dispensa di sci, scarponi, mascherine e ogni tipo di attrezzatura invernale avrà, alla riapertura (dopo la pausa dal 6 aprile al 15 maggio), tutta un’altra veste diventando quindi un moderno e superattrezzato noleggio e deposito bike, inaugurato appena due stagioni fa.

Succede lo stesso anche allo spazio dedicato alla Scuola Sci Ortisei che passa alla MTB School Ortisei con la sua ampia e coinvolgente proposta di corsi ed escursioni guidate in mountain bike che rappresentano una soluzione facile, piacevole e family friendly per scoprire la splendida Val Gardena.

Un’immersione nella natura

Ma cosa si può fare quindi se si decide per una vacanza a marzo? L’aria tiepida, il sole che illumina le vette ancora innevate e scalda l’erba tenera dei prati, il cielo terso invitano sicuramente a rilassanti passeggiate alla scoperta di una natura che si appresta a raggiungere in tempi brevi il massimo del suo splendore.

E mentre si passeggia piacevolmente cullati dal silenzio e dal calore dei raggi, è bello lasciare che la mente spazi immaginando quello che tra non molto diventerà realtà nell’estate del Cavallino Bianco: l’attesissima grigliata sull’Alpe di Siusi, le visite guidate a piedi o in bici per esplorare un paesaggio ricco di sfumature, profumi e sapori autentici, il giro in carrozza, le gite organizzate dal Lino Land per imparare a fare il gelato, al maneggio locale, in fattoria, al parco avventura, e chi più ne ha più ne metta.

Basta tornare indietro con il ricordo per chi ha già avuto la fortuna di vivere questi momenti, oppure immaginarli per decidere poi di trasformarli in esperienza diretta in un futuro prossimo.

Benessere formato famiglia

Nel frattempo, non mancano le opportunità per trascorrere un soggiorno familiare all’insegna del divertimento, del benessere e del relax. Perché al Cavallino Bianco la noia è bandita.

Nel mondo Aqua Sana, ad esempio, non ci si accorge neppure del tempo che passa: nelle cinque piscine riscaldate interne ed esterne, nelle diverse saune, tra cui la nuova Sauna Arena, e nell’attrezzata sala fitness, dove grandi e piccini possono trascorrere momenti insieme oppure da soli per rilassarsi e rigenerarsi.

Anche l’area beauty è pronta a soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età offrendo una gamma completa di trattamenti che vanno dai massaggi per i neonati ai suggestivi rituali di coppia.

Un mondo tutto per i bambini

I bambini sono gli ospiti più “coccolati” al Cavallino Bianco. Dai più piccoli ai più grandi, tutti i giovani ospiti hanno a loro disposizione il magico mondo del Lino Land, un vero e proprio paradiso dove uno staff di animatori ed educatori offre 13 ore di assistenza permettendo ai genitori di godersi lunghi momenti di relax.

I più piccoli, a partire dal primo mese di vita, sono ospitati nel Baby Lino con la sua divertente piscina con le palline, l’area soft play, la zona per l’allattamento e le stanze dedicate alla nanna.

A 3,5 anni i bambini passano allo Junior Lino, che li ospita fino ai 10 anni, tra una montagna di costruzioni Lego e una parete di arrampicata interattiva. Dagli 11 ai 17 anni potranno accedere alla Teen Room, l’area dove anche gli adolescenti più esigenti possono trascorrere momenti di divertimento grazie a un IWall per sfide interattive, un calcio balilla a otto giocatori e una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5, ma anche fare amicizia grazie a un ricco programma di attività che propone, solo per citarne alcune, giochi di ruolo e pizzate in compagnia di altri ospiti della stessa età.

Il bello di stare tutti insieme

Il Cavallino Bianco ha come mission quella di proporre una vacanza formato famiglia dove tutti si possano divertire insieme.

Da mattina fino a sera, momento in cui grandi e piccoli si possono ritrovare a teatro per passare un’allegra serata in compagnia di cabarettisti, giocolieri, ballerini e maghi. O magari dei bambini stessi che una volta la settimana diventano protagonisti salendo sul palco per simpatiche recite o scatenati balletti.

CIN: IT021061A14TCEKZKO

