Il 5 aprile 2026 è il giorno di Pasqua e la corsa alle uova è già scattata. Sono tante le proposte tra cui poter scegliere, dalle uova di Pasqua per bambini con sorpresa – contenenti sfiziosi gadget ispirati ai cartoni animati e ai personaggi più amati – alle uova tradizionali, fatte con cioccolato pregiato per accontentare il palato di tutta la famiglia. Non mancano le proposte più creative, con sorprese appositamente pensate per stimolare lo spirito artistico dei più piccoli e per coinvolgerli in disegni e giochi che mettono in moto la loro fantasia.

Di seguito, un elenco delle migliori uova di Pasqua per bambini (e non solo) da comprare quest’anno.

Le uova di Pasqua più irresistibili

Le uova di Pasqua non sono solo per i bambini. Quelle di buon cioccolato, soprattutto se portano la firma delle migliori marche, si condividono con tutta la famiglia e solleticano anche la golosità degli adulti.

La linea Gourmet Finest Cuisine di Aldi include per la Pasqua 2026 molte novità interessanti, tra cui l’Uovo di Pasqua al Cioccolato Bianco con Granella di Pistacchi e Mandorle Caramellata e Salata. Un tripudio di gusto, da provare assolutamente se si ama il cioccolato bianco.

Aldi, Uovo al Cioccolato Bianco con Granella di Pistacchi e Mandorle Caramellata e Salata. Prezzo: 9,99€ su aldi.it e presso i rivenditori autorizzati

Sperlari propone Mina, uovo di Pasqua ispirato alla leggendaria cantante cremonese e realizzato in collaborazione con lei. Si tratta di un’edizione limitata, molto bella anche da regalare. L’uovo di cioccolato fondente è reso ancora più goloso da una croccante granella di torrone, prodotto simbolo di Sperlari. All’interno si trova una dolce sorpresa.

Sperlari, Uovo di Pasqua Mina. Prezzo: 15,99€

Una delle novità Pasqua 2026 più succulente? L’uovo di Pasqua Galatine, sempre di Sperlari. Cioccolato al latte, granella di biscotto e Galatine rendono questo uovo un capolavoro tutto da gustare.

Galatine, Uovo di Pasqua Latte e Biscotto. Prezzo: 13,49€

Golden Easter Ferrero Rocher è, invece, l’uovo di Pasqua dedicato a tutti i fan del celebre cioccolatino dalla carta dorata. Cioccolato al latte e nocciole per un gusto avvolgente irresistibile.

Ferrero Rocher, Golden Easter. Prezzo: 14,99€

Lindt non delude le aspettative, proponendo per la Pasqua 2026 uova per tutti i gusti. Quelle per i più golosi contengono morbidi cioccolatini Lindor.

Lindt, Uova di Pasqua 2026 Lindor. Prezzo: 17,00€

A proposito di golosità, non è possibile non citare anche il famosissimo coniglietto di cioccolato, il Gold Bunny di Lindt, che non potrà non essere apprezzato dagli amanti dei dolci. Con il suo incarto dorato e il campanellino al collo, il simpatico coniglio è ormai praticamente un simbolo della Pasqua.

Lindt, Gold Bunny. Prezzo: 9,98€

Loacker pensa a un uovo di Pasqua sorprendente e insolito, ma sempre dolcissimo, l’uovo di Pasqua in latta. L’esterno metallico, decorato con illustrazioni di simpatici gnometti o disegni floreali, contiene tantissimi prodotti tra i più golosi a marchio Loacker. Impossibile resistere a un uovo pieno dei propri dolci preferiti.

Loacker, Uovo di Pasqua in Latta Ripieno di 15 Snack al Cioccolato. Prezzo: 13,99€

Uova di Pasqua per bambini e bambine con sorpresa: le più originali

Inutile negarlo, le uova di Pasqua fanno felici i bambini non solo per il cioccolato ma anche per le sorprese che contengono. Tantissime sono le proposte che custodiscono regali originali, con cui divertirsi e giocare.

Anche quest’anno Kinder torna a far sognare i bambini con le sue uova di Pasqua piene di sorprese dedicate ai personaggi preferiti di cartoni animati e serie TV. Ce ne sono per tutti i gusti e di tutti i formati, dal classico al gigante. Le uova di Kinder non potranno che accontentare anche il piccolo più esigente: impossibile, infatti, non trovare un tema che piaccia al bambino, tra la grande varietà di proposte.

Si va dall’uovo gigante dedicato alle Principesse Disney e ai Pokémon a quello ispirato a One Piece con sorprese in collaborazione con Funko Pop.

Kinder, GranSorpresa Disney Princess. Prezzo: 19,99€

Kinder, GranSorpresa Pokémon. Prezzo: 19,99€

Kinder, GranSorpresa One Piece. Prezzo: 16,99€

Immancabili, come ogni anno, le uova di Pasqua Balocco. Realizzate in dolcissimo cioccolato al latte, contengono sorprese che accontentano bambine e bambini. Quello dedicato ad Animal Park racchiude dolci cuccioli di animaletto.

Balocco, Uovo di Pasqua Animal Park. Prezzo: 9,90€

Traktors è la variante da regalare ai piccoli appassionati di motori, ruspe e camion. Ogni uovo racchiude un modellino da collezionare.

Balocco, Uovo di Pasqua Traktors. Prezzo: 19,99€

Le uova di Pasqua Bauli portano il sorriso ai bambini ispirandosi a personaggi iconici del loro immaginario come la dolce gattina Hello Kitty.

Bauli, Uovo di Pasqua Hello Kitty. Prezzo: 25,99€

Per i piccoli fashionisti (e per gli adulti) è imperdibile l’Uovo di Pasqua Bauli Il Diavolo veste Prada, realizzato in occasione dell’imminente uscita al cinema del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Bauli, Uovo di Pasqua Il Diavolo veste Prada. Prezzo: 26,50€

Sono tante le novità anche in casa Pernigotti e Walcor, con uova per tutta la famiglia. Le uova con sorpresa Thun sono perfette per le mamme, ma è soprattutto la linea Kids a essere molto variegata quest’anno.

Le uova di Pasqua 2026 di Pernigotti e Walcor

La nuova collezione di uova di Pasqua 2026 accoglie proposte dedicate a personaggi amatissimi da bambine e bambini, dalla coniglietta Kuromi agli animali protagonisti del videogioco Animal Crossing.

Pernigotti, Uovo di Pasqua Kuromi. Prezzo: 10,99€

Pernigotti, Uovo di Pasqua Animal Crossing. Prezzo: 10,49€

In collaborazione con Warner Bros., arrivano le uova dedicate ai grandi classici dei cartoni animati e delle serie TV. Cerealitalia e Dolci Preziosi propongono uova di cioccolato al latte finissimo senza glutine contenenti sorprese esclusive. Per i più piccini, per esempio, c’è l’uovo dedicato all’iconico duo Tom & Jerry.

Dolci Preziosi, Uovo Tom&Jerry con Cioccolato al Latte. Prezzo: 12,94€

Si rivolgono ai ragazzini e ai bambini più grandi le uova di Witor’s. Il brand, specializzato nella produzione di cioccolato artigianale dal 1959, firma un uovo dedicato alla saga Il signore degli anelli. La confezione, decorata con una mappa della Terra di Mezzo, racchiude un uovo di cioccolato finissimo al latte e una sorpresa esclusiva a tema che farà sicuramente felici tutti i fan.

Witor’s, Uovo di Pasqua House Of The Dragon. Prezzo: 24,99€

Uova con sorprese creative per stimolare manualità e fantasia

Per i bambini che amano colorare, disegnare e modellare, un’idea perfetta potrebbe essere quella di regalare uova di Pasqua che contengano sorprese in grado di stimolare la loro creatività e il loro lato più artistico.

Proprio per i piccoli che amano creare con le loro manine lavoretti coloratissimi e mettere in moto la fantasia inventando storie sempre nuove, Didò e GIOTTO be-bé hanno pensato a uova alternative alle classiche di cioccolato. Le loro uova di Pasqua sono infatti create in bio plastica ricavata dalla canna da zucchero, pensate per giocarci ancora e ancora e durare nel tempo. Contengono poi sorprese con tutto il materiale per passare pomeriggi creativi a colorare e modellare.

L’uovo Didò Toc Toc…sorpresa! è dedicato agli animali che fanno le uova e contiene, oltre a salsicciotti di pasta per modellare colorata, anche formine, stickers e un libretto per guidare i bambini nel gioco. I piccoli potranno divertirsi creando storie sempre nuove con i personaggi protagonisti dell’uovo, ambientandole nei loro habitat naturali.

Didò, Toc Toc… Sorpresa!. Prezzo: 6,54€

Giotto be-bé Stick&Color Eggs è dedicato invece agli animali estinti o in pericolo di estinzione che vivono negli ecosistemi di Polo Nord, Oceano e Foresta Pluviale. Nell’uovo i bambini potranno trovare cartoncini pop up, stickers per decorare i diversi habitat e 8 pastelloni a cera per personalizzare sia l’uovo che le ambientazioni.

Giotto, be-bè Stick & Color Rainforest

Per le bambine dai 6 ai 12 anni c’è l’Uovo Crazy Chic Make-up realizzato da Dolfin e Clementoni. L’esperienza dolciaria di Dolfin e la creatività del gioco educativo di Clementoni hanno dato vita a un uovo speciale, pensato per stimolare creatività e fantasia attraverso il gioco e il make-up. Contiene, infatti, cosmetici sicuri come lip balm, lip gloss e ombretti studiati appositamente per loro.

Dolfin e Clementoni, Uovo Crazy Chic. Prezzo: 15,20€

In breve Le uova di Pasqua per bambini più sfiziose sono quelle con sorpresa, ispirate ai loro personaggi preferiti. Non mancano, però, le proposte alternative, contenenti giochi e gadget con cui esprimere creatività e fantasia.

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