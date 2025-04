Uova di Pasqua per bambini: tutte quelle tra cui scegliere

Il 20 aprile 2025 è il giorno di Pasqua e la corsa alle uova è già scattata. Sono tantissime le proposte tra cui scegliere per delle uova di Pasqua per bambini con sorpresa, contenenti sfiziosi gadget ispirati ai cartoni animati e ai personaggi più amati alle uova più tradizionali, fatte in cioccolato pregiato secondo le ricette tipiche, senza dimenticare le proposte più creative, con sorprese appositamente pensate per stimolare lo spirito artistico dei più piccoli, coinvolgendoli in disegni e giochi con la pasta per modellare.

Un elenco delle migliori uova di Pasqua per bambini da comprare quest’anno.

Le uova di Pasqua più golose

Partiamo dalle proposte dei brand che producono il cioccolato più pregiato, apprezzato dai bimbi, ma anche dagli adulti, e che permettono di vivere appieno tutta la tradizionale dolcezza della Pasqua.

Zàini Milano si ispira ai riti e alle figure tipiche dell’immaginario di questa festività, pensando soprattutto alle tradizioni per bambini. Ecco, allora, che le uova di cioccolato 2025 diventano il pancino di simpatici coniglietti, nell’uovo coniglietto, disponibile sia nella versione di cioccolato fondente che al latte e in formato grande, o piccolo.

Zàini Milano, Coniglio con uovo al latte, 10€ su www.cosaporto.it

Come non parlare, poi, del cioccolato di Lindt? Quest’anno le loro uova di Pasqua celebrano il 75° anniversario di Snoopy con un incarto speciale e sorprese dedicate al mondo dei Peanuts.

Lindt, Uovo Snoopy fondente, 20,70€ su www.lindt.it

A proposito di golosità, non è possibile non citare anche il famosissimo coniglietto di cioccolato, il Gold Bunny di Lindt, che non potrà non essere apprezzato dagli amanti dei dolci! Con il suo incarto dorato e il campanellino al collo, il simpatico coniglio è ormai praticamente un simbolo della Pasqua!

Lindt, Gold Bunny quadrifoglio

Sperlari unisce la dolcezza del cioccolato a quella inconfondibile delle Galatine, le caramelle amate da generazioni di bambini, con proposte diverse e promettono di accontentare tutti grazie ad abbinamenti insoliti e gustosi, che uniscono la cremosità del cioccolato alla croccantezza tipica delle famose caramelle al latte.

L’uovo Galatine al cacao unisce il gusto avvolgente del cioccolato bianco alle scaglie di cioccolato e alla granella di Galatine, mentre l’uovo Galatine Bianco Classico sorprende con il sapore dello yogurt e del miele unito a quello del cacao. Un’idea golosa è rappresentata dagli Ovetti Galatine, dolcissimi e ripieni di crema al latte e yogurt.

Sperlari, Uovo Galatine Bianco Classico, 11,99€ su www.amazon.it

Sperlari, Ovetti Galatine, 4,99€ su www.amazon.it

Uova di Pasqua per bambini e bambine con sorpresa: le più originali

Inutile negarlo, le uova di Pasqua fanno felici i bambini non solo per il cioccolato ma anche per le sorprese che contengono. Tantissime sono le proposte che celano regali originali, con cui divertirsi e giocare.

Grandi classici sono le uova di Bauli, che quest’anno propone sorprese per tutti i gusti, da quelle a tema makeup, con palette per bambine colorate e di qualità, perfette per giocare con i trucchi, nell’Uovo You Pretty, a quelle dolci e tenere delle Uova Kucciolotti, contenenti simpatici e morbidi animaletti di peluche.

Non può mancare un uovo dedicato a Mercoledì Addams, in tutto il suo sinistro splendore. Le sorprese all’interno non potranno deludere i piccoli fan della serie.

A far divertire i bambini e a movimentare la Pasqua 2025, tornano anche simpatici Minions, con un uovo tutto dedicato a loro!

Anche quest’anno Kinder torna a far sognare i bambini con le sue uova di Pasqua piene di sorprese dedicate ai personaggi preferiti di cartoni animati e serie TV.

Ce n’è per tutti i gusti e di tutti i formati, dal classico al gigante. Le uova di Kinder non potranno che accontentare anche il piccolo più esigente: impossibile, infatti, non trovare un tema che piaccia al bambino, tra la grande varietà di proposte.

Si va dall’uovo gigante dedicato a Frozen, Star Wars e Spiderman a quello in formato maxy con le sorprese di Marvel, Hot Wheels e Barbie, passando per le uova dedicate a Harry Potter e Stranger Things, con sorprese in collaborazione con Funko Pop.

Kinder, uovo Kinder Gransorpresa Gigante Frozen, 19,99€ su www.amazon.it

Kinder, uovo Gransorpresa Gigante Spiderman, 19,99€ su www.amazon.it

Kinder, uovo Kinder Gransorpresa Maxy Funko Pop Stranger Things, 15,99€ su www.amazon.it

Adorabili anche le figure cave di cioccolato a forma di coniglietto, gallina, pecorella e i morbidi peluches a forma di coniglietto e pulcino contenenti tanti dolci Kinder.

Le uova di Pasqua 2025 di Balocco sono in dolcissimo cioccolato al latte e sono dedicate ai personaggi preferiti dai bambini nel mondo dei cartoni animati.

L’uovo a tema “fatine Winx“, contiene simpatiche sorprese che faranno sicuramente impazzire le bambine che amano essere sempre alla moda, come elastici e mollette per capelli, spille, tag per bagagli, temperini, matite e post-it personalizzati, per essere sempre magiche e piene di stile.

Nell’uovo dedicato alle Tartarughe Ninja, invece, sono contenute sorprese che si ispirano alle vicende dei quattro coraggiosi protagonisti: giochi e accessori fondamentali per vivere straordinarie avventure!

Per gli amanti degli animali, poi, c’è l’uovo dei 44 Gatti, con sorprese come pupazzetti, portachiavi e portapenne da colorare dedicati ai Buffycats, i simpatici gattini protagonisti del cartone animato.

Imperdibili, per i piccoli fan dei personaggi Disney e Marvel, sono le sorprese di Ciao, che dedica le sue uova giocattolo agli Avengers, alle principesse Disney e a Topolino, Minnie e Paperina.

Anche Hasbro pensa ai fan di Marvel, cui dedica il Sorpresovo Mini Marvel Avengers vs Villains e il Sorpresovo Sorpresovo Mini Marvel Spidey e i suoi fantastici amici.

Hasbro, Sorpresovo Mini Marvel Avengers vs Villains

Hasbro, Sorpresovo Mini Marvel Spidey e i suoi fantastici amici

L’universo del fantasy incanta da sempre i più piccoli. Sperlari pensa i bambini che amano i mostri e l’avventura, con l’uovo Gormiti, dedicato ai personaggi dell’amata serie televisiva. Oltre a trovare fantastiche sorprese dentro l’uovo, i piccoli potranno partecipare al concorso “Vinci Gormiti Experience” e vincere una straordinaria esperienza sul set di “Gormiti The New Era”.

Sperlari, Uovo Gormiti, 12,99€ su www.amazon.it

Per chi, invece, è affascinato dalle creature marine, dalla magia e dal mistero che popola gli abissi, c’è l’uovo Mermaid Magic , ispirato alla serie di Netflix ambientata nel mondo delle sirenette. Anche in questo caso, oltre al regalo assicurato all’interno dell’uovo, i bambini potranno partecipare al concorso “Mermaid Magic con Sperlari” e provare a vincere bellissimi accessori per la scuola ispirati alla serie.

Sperlari, Uovo Mermaid Magic, 12,99€ su www.amazon.it

Uova con sorprese creative per stimolare manualità e fantasia

Per i bambini che amano colorare, disegnare e modellare, un’idea perfetta potrebbe essere quella di regalare uova di Pasqua che contengano sorprese in grado di stimolare la loro creatività e il loro lato più artistico.

Proprio per i piccoli che amano creare con le loro manine lavoretti coloratissimi e mettere in moto la fantasia inventando storie sempre nuove, Didò e GIOTTO be-bé hanno pensato a uova alternative alle classiche di cioccolato.

Le loro uova di Pasqua sono infatti create in bio plastica ricavata dalla canna da zucchero, pensate per giocarci ancora e ancora e durare nel tempo. Contengono poi sorprese con tutto il materiale per passare pomeriggi creativi a colorare e modellare.

L’uovo Didò Toc Toc…sorpresa! è dedicato agli animali che fanno le uova e contiene, oltre a salsicciotti di pasta per modellare colorata, anche formine, stickers e un libretto per guidare i bambini nel gioco. I piccoli potranno divertirsi creando storie sempre nuove con i personaggi protagonisti dell’uovo, ambientandole nei loro habitat naturali.

Giotto be-bé Stick&Color Eggs è dedicato invece agli animali estinti o in pericolo di estinzione che vivono negli ecosistemi di Polo Nord, Oceano e Foresta Pluviale. Nell’uovo i bambini potranno trovare cartoncini pop up, stickers per decorare i diversi habitat e 8 pastelloni a cera per personalizzare sia l’uovo che le ambientazioni!

Insomma, delle idee che permettono non solo ai più piccoli di mettere alla prova e sviluppare la loro creatività e manualità, ma di imparare anche l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della natura.

