Vacanze al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel: un’estate indimenticabile tra le Dolomiti dell’Alto Adige

Ogni estate ci si trova davanti al dilemma di scegliere una nuova ed entusiasmante location dove trascorrere le proprie vacanze. Esistono diverse definizioni di vacanza, a seconda dei gusti: si può desiderare di trascorrere il proprio tempo libero nel relax completo, di vivere esperienze adrenaliniche o, ancora, aver voglia di visitare posti nuovi mai visti prima.

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel è la scelta perfetta per ogni famiglia perché gli ospiti possono scegliere come passare i giorni di ferie: la coppia può ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme, i bambini divertirsi con i genitori o con altri coetanei, i ragazzi fare amicizia con altri ospiti della stessa età.

Vediamo quali sono le novità per l’estate 2024 e perché il Cavallino Bianco è la location ideale in cui trovare svago e tranquillità.

Attività outdoor per adulti e bambini

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel si trova ai piedi delle Dolomiti: viste mozzafiato, natura e possibilità di vivere la montagna d’estate, sia a piedi sia in bicicletta.

Per chi desidera, infatti, andare alla scoperta di boschi e paesaggi dell’Alto Adige, non mancano i percorsi per il trekking e per le mountain bike, sia più semplici da percorrere con i bambini sia più complessi per gli adulti amanti del genere.

Da quest’anno, inoltre, all’interno dell’hotel sarà presente un nuovo noleggio per le biciclette, totalmente rinnovato e contenente più di 60 e-bike. Gli ospiti potranno noleggiare le e-bike più adatte ai propri bisogni, che sia una famiglia che necessita di biciclette più piccole per i bimbi o di e-bike complete di seggiolini o di carrettini da attaccare al retro.

Per i bambini sopra i 4 anni, la MTB School di Ortisei organizza poi programmi estivi completi di escursioni proprio nello skill park, a uso degli ospiti dell’hotel: in questo modo i più piccoli potranno essere seguiti da istruttori esperti e imparare nuove abilità con le proprie biciclette.

Quest’anno si potranno consultare nuove mappe che illustrano tutti i percorsi facilmente affrontabili dalle famiglie e quelli più complessi solo per gli adulti.

Inoltre, per chi non si sentisse sicuro di girare per i sentieri da solo, esistono delle escursioni guidate in alcuni dei luoghi più spettacolari della Val Gardena. Per parteciparvi basterà pagare il noleggio della bici e decidere quale percorso intraprendere, se quelli dedicati alle famiglie al completo, agli adulti o ai teenager.

Per chi desidera solo rilassarsi torna l’esclusivo appuntamento nella baita sull’Alpe Siusi dove si potrà prendere parte a gustose grigliate godendo una vista sorprendente.

Se i vostri bambini volessero provare un’esperienza più adrenalinica, a 15 minuti dal Cavallino Bianco sarà possibile affrontare i percorsi tra gli alberi del parco avventura Col De Flam, un’esperienza che i più piccoli non vedranno l’ora di vivere.

Per i bambini amanti degli animali il Lino Land organizza diverse attività: la gita al maso, una fattoria didattica dove scoprire curiosità sugli animali del posto e le lezioni della Pony Experience al maneggio “Minert” di Ortisei.

Attività indoor immersi nel relax

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel mette a disposizione dei suoi clienti un’area wellness & SPA adatta a tutta la famiglia.

Sarà possibile accedere a cinque piscine riscaldate sia interne che esterne con un panorama mozzafiato, dove la parola d’ordine è puro relax. Inoltre ogni ospite potrà usufruire dell’area sauna, inaugurata la scorsa estate, e richiedere nell’area beauty dei massaggi sia per le coppie sia per famiglie al completo.

I bambini potranno provare insieme a voi trattamenti speciali, realizzati con prodotti naturali, delicati e specifici anche per le pelli più sensibili, e sperimentare il servizio dell’hair stylist dell’hotel, disponibile per ogni ospite che lo desideri.

Lino Land: un luogo sicuro e divertente per tutti i bambini

Anche quest’estate Lino Land, il regno dei più piccoli, sarà completamente a disposizione dei vostri figli, che qui

potranno partecipare a diverse attività e giochi. Ogni spazio è pensato e realizzato per una diversa fascia d’età.

Baby Lino è lo spazio asilo nido che accoglie i bambini da 0 a 3,5 anni, attrezzato di piscina con palline, morbide costruzioni, casette a misura di bambino e un’area relax per il riposino.

Junior Lino accoglie i bambini dai 3,5 ai 10 anni: lavoretti di bricolage, lezioni di cucina, arrampicate, costruzioni Lego e tante altre attività divertenti da fare assieme a un team di esperti animatori.

Educatori e animatori qualificati assisteranno tutti i bambini, a partire dal 1° mese di vita, per 13 ore al giorno.

Infine la teenager room è riservata agli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. Rinnovata nell’estate 2023, è dotata di un tecnologico Iwall per sfide interattive, un enorme calcio balilla a otto giocatori, una zona freccette e una “Gaming room”, dove sono presenti diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. Gli adolescenti potranno, inoltre, anche mettersi alla prova con l’escape room, partecipare a fiaccolate notturne o ad altre attività come, ad esempio, le pizzate di gruppo.

La novità di quest’anno è poi l’asilo nido per le famiglie dei collaboratori: grazie a questa iniziativa, chi lavora all’interno del Cavallino Bianco, potrà lasciare al nido il proprio figlio sette giorni su sette, da mattina a sera potendosi così concentrare sul lavoro e sul benessere degli ospiti, consapevole che il proprio figlio sarà in ottime mani all’interno dell’hotel, in un’area dedicata soltanto a lui.

Inoltre, all’interno del Lino Land, i bambini oltre ad avere l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda giochi e attività, potranno, come ogni anno, assistere a spettacoli di teatro con maghi, cabarettisti e giocolieri.

Tutti i programmi avranno come fine ultimo quello di favorire la socialità tra bambini e far vivere loro una vacanza serena e divertente.

Gustare l’Alto Adige anche in cucina

Per finire in bellezza non potevamo non parlarvi della ricca scelta che il ristorante del Cavallino Bianco propone. Qui potrete provare piatti tipici altoatesini, proposti a cena nei tre menù alla carta e nei buffet della colazione e del pranzo (pasto compreso solo nel pacchetto All-in).

L’attenzione è riservata in particolare ai più piccoli che qui troveranno piatti gustosi e genuini per una dieta equilibrata e saporita, pappe fresche preparate ogni giorno dagli chef del ristorante o, in alternativa, quelle in vasetto del marchio HIPP.

Per gli adolescenti sono organizzate diverse uscite di gruppo a tema food come Icecream o Hot Chocolate Time o Burgers and Fries o Pizza Dinner, ideate per invogliare l’interazione sociale tra ragazzi.

