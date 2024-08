Zaini scuole medie: i modelli tra cui scegliere

Gli zaini per le scuole medie accompagnano i ragazzi in un ciclo di istruzione impegnativo che prevede, generalmente, l’utilizzo di molti libri di testo e anche di alcuni strumenti e materiali specifici (basti pensare a ciò che occorre per l’educazione tecnica, per esempio). Così come per quanto riguarda gli zaini per la scuola primaria, è importante che lo zaino per le medie sia funzionale e confortevole.

Dotato di tasche e ricco di scomparti per contenere tutto il necessario, lo zaino migliore per le scuole medie è estremamente resistente all’usura, quindi robusto, ma nel complesso leggero. A seconda delle proprie preferenze è possibile scegliere tra modelli con patta o con zip.

Come deve essere lo zaino per le medie: caratteristiche

Di solito si acquista lo zaino per le scuole medie al primo anno. Molto spesso lo zaino prescelto viene utilizzato per l’intero ciclo di studi (quindi per tre anni di seguito), per cui è bene assicurarsi che questo possa resistere agli urti e all’usura e fare un acquisto oculato e lungimirante.

Il materiale più performante è il poliestere: durevole nel tempo, strutturato ma non pesante. Lo zaino per le scuole medie deve avere spallacci larghi e imbottiti per proteggere le spalle dello studente che lo indossa. Meglio preferire i modelli con schienale imbottito, così da non gravare sulla schiena.

Gli zaini per le scuole medie, a differenza di quelli per la primaria, hanno bisogno di scomparti, divisori e tasche per distribuire il peso – alle volte anche importante – in modo uniforme ed essere indossato agevolmente. I modelli con patta anteriore sono i più pratici da aprire e chiudere, ma sono tanti i ragazzi e le ragazze che preferiscono gli zaini con chiusura a zip.

Quanto deve essere grande lo zaino per le scuole medie?

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda la dimensione. La grandezza dello zaino dovrebbe essere sempre proporzionata alla fisicità dello studente che lo utilizza. Considerata la quantità di libri richiesta alle medie è preferibile scegliere uno zaino con capienza di circa 25-35 litri.

Acquistare uno zaino abbastanza grande, inoltre, consente eventualmente di poter utilizzarlo anche alle superiori o per attività extra-scolastiche.

Prima di comprare lo zaino per le scuole medie, è buona abitudine fare una prova e riempirlo per valutarne il peso complessivo e il comfort.

Zaini scuole medie per ragazza

Alle scuole medie gli studenti non sono più bambini ma pre-adolescenti, quindi anche il design dello zaino vuole la sua parte. Lo zaino per le scuole medie deve essere accattivante e stiloso, oltre che ovviamente comodo e funzionale. Gli zaini scuole medie da ragazza si fregiano di colori vibranti e stampe, come quella animalier.

Invicta, Zaino Scuola Jelek Fantasy Viola. Prezzo: 64,50€

Tra i migliori zaini per le scuole medie spiccano quelli di Invicta. I modelli disponibili sono davvero tantissimi e per le ragazzine è possibile scegliere tra un’infinità di colori moda, dai più sgargianti ai toni pastello.

Invicta, Zaino Scuola Dial Viola. Prezzo: 62,76€

Vantano ottime recensioni anche gli zaini per le scuole medie di Seven. I modelli con patta anteriore, come quello qui sotto, sono estremamente pratici. Anche in questo caso le stampe vanno per la maggiore, tra cuoricini e graffiti.

Seven, Zaino Scuola Estensibile Fucsia Fantasia a Cuori Glossy Girl. Prezzo: 69,79€

Gli zaini Seven sono estensibili e dotati di numerosi scomparti con zip, per consentire alle ragazzine di portare a scuola tutto il necessario.

Seven, Zaino Scuola Freethink Nero Viola. Prezzo: 46,91€

Sono più compatti ma ugualmente capienti gli zaini per scuole medie di Eastpak, con chiusura a zip e scomparto anteriore. Tra i modelli da ragazza più belli per il nuovo anno scolastico ci sono quelli con stampe floreali e quelli sfumati.

Eastpak, Padded Pak’r Zaino Soft Pink. Prezzo: 46,80€

Eastpak, Zaino Padded Pak’r Spark Cloud Pink. Prezzo: 69,00€

Se si desidera spendere di meno, su Amazon sono disponibili anche zaini per le scuole medie economici.

Julian Ross, Zaino Rosa Con Astuccio. Prezzo: 17,99€

Molti brand propongono zaino e astuccio, così da ottimizzare la spesa e soddisfare le esigenze di chi non dispone di un budget elevato.

Jumpopack, Zaino Scuola Media Ragazza. Prezzo: 32,99€

Zaini scuole medie per ragazzo

Invicta firma anche molti zaini per le scuole medie da ragazzo. Tra colori sgargianti e linee decise non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il modello di seguito è estensibile e con doppio scomparto.

Invicta, Zaino Estensibile Doppio Scomparto. Prezzo: 49,00€

Il modello Jelek è meno grande ma ugualmente capiente, compatto e pratico. Il brand lo suggerisce sia per l’uso scolastico che per il tempo libero.

Invicta, Zaino Scuola Jelek Fantasy. Prezzo: 65,70€

Stampe astratte e graffiti caratterizzano i nuovi zaini per scuole medie da maschio di Seven, brand che da anni produce alcuni dei migliori zaini in commercio. Tutti gli zaini del marchio, sia da ragazza che da ragazzo, sono dotati di schienale Ergosystem preformato e con fondo integrato.

Seven, Zaino Freethink. Prezzo: 64,00€

Gli zaini Seven presentano inserti rifrangenti per essere visibili in strada anche nelle giornate più uggiose o quando fuori è già buio.

Seven, Zaino New Fit Abstract Graffiti. Prezzo: 70,47€

Tra i ragazzi continuano a riscuotere consensi gli zaini per le scuole medie ispirati alle più importanti squadre di calcio. Che si sia tifosi dell’Inter, della Juventus o di qualsiasi altra squadra, su Amazon sono disponibili moltissimi zaini a tema calcio.

Seven, Zaino Scuola Estensibile F.C. Inter Calcio. Prezzo: 62,00€

Seven, Zaino Scuola Estensibile F.C. Juventus Calcio. Prezzo: 64,97€

Anche per i ragazzi, non mancano le proposte dal design compatto firmate da brand come Comix ed Eastpak. Comix suggerisce zaini davvero molto pratici, tutti rigorosamente con schienale imbottito e rinforzato.

Comix, Zaino Nero Scuola Media. Prezzo: 34,99€

Gli zaini Eastpak da ragazzo sono declinati perlopiù in colori basic come il grigio, il nero o il blu. Sono l’ideale se si ha intenzione di acquistare uno zaino sfruttabile anche per le scuole superiori.

Eastpak, Pinnacle Zaino Sunday Grey. Prezzo: 83,16€

In copertina Foto di Rorozoa via Freepik.com

