Chiara Decron

Contengo moltitudini.

Pubblicato il 03/09/2026 Aggiornato il 03/09/2026

Chiara DecronNata e cresciuta in Francia, mi sono trasferita in Italia per studiare. Dopo aver conseguito una laurea triennale in Lingue moderne e una magistrale in Storia dell’arte, mi sono specializzata nella valorizzazione dei beni culturali e scrivo di mostre per Bimbisaniebelli. Nel mio tempo libero, mi piace leggere e andare in giro per il mondo alla ricerca di musei e buone trattorie.  

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