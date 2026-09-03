Nata e cresciuta in Francia, mi sono trasferita in Italia per studiare. Dopo aver conseguito una laurea triennale in Lingue moderne e una magistrale in Storia dell’arte, mi sono specializzata nella valorizzazione dei beni culturali e scrivo di mostre per Bimbisaniebelli. Nel mio tempo libero, mi piace leggere e andare in giro per il mondo alla ricerca di musei e buone trattorie.

Articoli di Chiara Decron

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