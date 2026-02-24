Francesca La Rana

Collaboratrice di Bimbisaniebelli.it

Pubblicato il 24/02/2026 Aggiornato il 24/02/2026

Schermata 2026-02-24 alle 10.30.36Nata e cresciuta in una cittadina peninsulare del basso Lazio, da oltre dieci anni vivo nel cuore dell’Abruzzo, a due passi dal mare e dalla montagna. Lavorare nel digital – dall’ormai lontano 2010 – come seo content editor mi ha sempre permesso di spostarmi facilmente, da una sponda all’altra dell’Italia.

Articoli di Francesca La Rana
Parità genitoriale: quanto ancora siamo lontani?

Parità genitoriale: quanto ancora siamo lontani?

Il carico mentale, il mancato avanzamento di carriera (o di lavoro), l’effettivo impegno con i bambini e in casa non è distribuito equamente tra madri e padri: il divario di genere resta ancora molto ampio.   »

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Francesca Scarabelli

Nicoletta Modenesi

Le domande della settimana

Latti vegetali: si possono dare a un bimbo di 12 mesi in alternativa al latte vaccino?

23/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli.  »

Stipsi in gravidanza: si può usare la magnesia?

23/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La magnesia si può utilizzare occasionalmente in caso di stitichezza conclamata, tenendo comunque presente che in gravidanza l'attività intestinale rallenta e che, se le feci non sono particolarmente dure, si può anche attendere l'evacuazione spontanea, magari aiutandosi con un microclisma.   »

Betabloccanti: si possono assumere in gravidanza?

23/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

I beta-bloccanti andrebbero sospesi entro la 12^ settimana di gravidanza e non perché causino malformazioni, ma in quanto possono interferire sui meccanismi grazie a cui il feto si adatta all'ipossia senza correre rischi.   »

Menopausa: quali alimenti per l’energia e il buon umore?

16/02/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Rosa Lenoci

Una corretta alimentazione può davvero rivelarsi preziosa per stare globalmente bene anche in menopausa. In realtà tutti i consigli dietetici utili dopo il termine dell'età fertile sono preziosi in qualunque periodo della vita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 