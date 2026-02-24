Nata e cresciuta in una cittadina peninsulare del basso Lazio, da oltre dieci anni vivo nel cuore dell’Abruzzo, a due passi dal mare e dalla montagna. Lavorare nel digital – dall’ormai lontano 2010 – come seo content editor mi ha sempre permesso di spostarmi facilmente, da una sponda all’altra dell’Italia.

Articoli di Francesca La Rana

Parità genitoriale: quanto ancora siamo lontani? Il carico mentale, il mancato avanzamento di carriera (o di lavoro), l’effettivo impegno con i bambini e in casa non è distribuito equamente tra madri e padri: il divario di genere resta ancora molto ampio. »

