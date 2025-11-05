Sara Bonetti

Affronto la vita in un vorticoso mix tra la tranquilla passione per la lettura e l'esplosiva creatività delle arti visive.

Pubblicato il 05/11/2025 Aggiornato il 05/11/2025

Sara Bonetti

Amo scrivere, creare grafiche e contenuti e montare prodotti audiovisivi. Mi sono laureata in Scritture e progetti per le arti visive e performative dopo aver conseguito una Triennale in Lettere Moderne, così ho potuto unire il mio lato creativo al mondo dei libri. Nel tempo libero leggo romanzi e giro per mercatini second hand a caccia di tesori!

Articoli di Sara Bonetti
19 film di Halloween da guardare con i bambini

Dai più tradizionali, come Frankestein Junior, ai film di Tim Burton, passando per i cartoni animati come Monster & Co. e La Famiglia Halloween, tutti i titoli più belli per trascorrere una serata divertente in compagnia dei migliori classici del brivido.   »

10 cascine e agriturismi con animali vicino Milano dove andare con i bambini

Tutti gli indirizzi nei dintorni di Milano per vivere una giornata insieme all'insegna di cibo genuino e attività a contatto con la natura.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Test di Coombs negativo dopo l’immunoprofilassi: perché?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Dopo l'immunoprofilassa il test di Coombs deve risultare positivo, a conferma che l'iniezione ha determinato l'effetto voluto. Se risulta negativo è opportuno appurarne la ragione.   »

Benzodiazepine in 34^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È di gran lunga preferibile sospendere l'assunzione del Lorazepam prima del parto, in quanto il nascituro potrebbe andare incontro a crisi di astinenza della durata di circa 48 ore, proprio come accade per gli adulti. Ma l'alternativa c'è: è rappresentata dalla Quetiapina sicura in gravidanza e anche...  »

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

