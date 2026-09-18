Tra le domande più frequenti tra i genitori c’è la fatidica: a che età dare lo smartphone ai figli?

La pressione aumenta quando i preadolescenti lo chiedono perché “ce l’hanno già tutti”.

Più che un’età fissa, esistono precise indicazioni scientifiche: la Società Italiana di Pediatria e gli esperti del progetto ministeriale Generazioni Connesse raccomandano di evitare lo smartphone personale prima dei 12 anni e di introdurlo solo con un percorso guidato.

Quando arriva il momento del primo dispositivo, diventa fondamentale stabilire regole chiare su orari, app, privacy e momenti in famiglia.

La tecnologia non è un nemico, ma un’opportunità di apprendimento; il rischio nasce quando un uso non regolato ruba spazio al sonno, allo studio e alle relazioni reali. Per questo, il primo cellulare deve essere accompagnato da un vero e proprio “patto educativo” familiare, chiaro e adattabile nel tempo.

Cosa valutare

Prima di acquistare uno smartphone è utile chiedersi non soltanto quanti anni ha il figlio, ma anche perché ne abbia bisogno. La richiesta può nascere:

dal desiderio di sentirsi parte del gruppo

dalla necessità di essere raggiungibile negli spostamenti

dalla voglia di giocare o comunicare con gli amici.

Queste esigenze non hanno necessariamente bisogno di essere soddisfatte tutte attraverso uno smartphone con accesso libero a Internet. In alcuni casi può essere sufficiente iniziare con un dispositivo dalle funzioni limitate.

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Maturità e autonomia

La prima valutazione riguarda quindi il grado di autonomia e responsabilità raggiunto. Un ragazzo dovrebbe essere in grado di rispettare un orario concordato, comprendere che cosa sia una password, riconoscere una richiesta sospetta, evitare di condividere informazioni personali e chiedere aiuto davanti a un contenuto che lo mette a disagio.

Anche la capacità di gestire la frustrazione è importante. Se ogni interruzione dello schermo provoca reazioni molto intense, può essere utile rimandare l’introduzione di un dispositivo personale o iniziare con un accesso più limitato e supervisionato.

Le abitudini degli adulti

Un altro aspetto riguarda l’ambiente familiare. Le regole sull’uso dello smartphone funzionano meglio quando non vengono applicate esclusivamente al figlio, ma diventano una consuetudine condivisa.

Se durante la cena gli adulti continuano a controllare notifiche e messaggi, sarà più difficile spiegare perché il bambino debba lasciare il telefono lontano dal tavolo.

Il confronto con i coetanei

Il timore dell’esclusione dal gruppo è una delle principali ragioni che spingono le famiglie ad anticipare l’acquisto.

Alberto Pellai, noto psicoterapeuta dell’età evolutiva, ha suggerito proprio per questo un accordo tra genitori, affinché i ragazzi possano affrontare insieme l’attesa senza trasformare la scelta familiare in una penalizzazione individuale. La proposta prevede smartphone non prima dei 14 anni e social non prima dei 16, come iniziativa di sensibilizzazione e non come semplice indicazione pediatrica universale.

Età come riferimento

Non esiste una singola età universalmente valida che trasformi automaticamente uno smartphone in uno strumento sicuro.

L’età può essere un riferimento, ma deve essere accompagnata dalla maturità del ragazzo, dalla supervisione e dalle regole stabilite in famiglia.

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Le raccomandazioni della SIP

Le nuove indicazioni della Società Italiana di Pediatria derivano da una revisione aggiornata della letteratura scientifica sugli effetti dell’uso di smartphone, tablet, videogiochi e social media durante l’età evolutiva.

La SIP raccomanda di evitare l’accesso non supervisionato a Internet prima dei 13 anni e di rimandare almeno fino a questa età l’introduzione dello smartphone personale.

L’obiettivo non è sostenere che ogni utilizzo dello smartphone produca automaticamente conseguenze negative. Le evidenze disponibili descrivono piuttosto associazioni tra utilizzo eccessivo o poco regolato e alcuni problemi relativi, tra gli altri, a sonno, sedentarietà, attenzione e benessere psicologico.

Gli effetti dipendono dal tipo di attività, dai contenuti, dal momento della giornata e dalla presenza della mediazione adulta.

La stessa tecnologia può quindi avere un peso molto diverso a seconda di come viene utilizzata. Guardare un contenuto insieme a un genitore non equivale a trascorrere ore senza supervisione davanti allo schermo.

La SIP invita inoltre a ritardare il più possibile l’uso dei social media, anche quando l’accesso è consentito dalla normativa o dalle condizioni della piattaforma.

Prima dell’apertura di un profilo dovrebbe essere affrontato il tema della privacy, della permanenza dei contenuti online, delle interazioni con sconosciuti e della possibilità di incontrare materiale non adatto all’età.

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Il tempo davanti allo schermo

Per i bambini più piccoli le indicazioni sono ancora più restrittive: la SIP conferma:

l’assenza di dispositivi sotto i 2 anni

meno di un’ora al giorno tra i 2 e i 5 anni

meno di due ore al giorno dopo i 5 anni, sempre con supervisione dell’adulto.

Per i ragazzi più grandi, la gestione dovrebbe tenere conto anche di ciò che lo schermo sostituisce. Un utilizzo che compromette regolarmente il sonno, lo studio, l’attività fisica o le relazioni rappresenta un elemento da rivedere.

Il Patto Educativo Digitale

Un’ulteriore indicazione arriva dal Patto Educativo Digitale di Milano, promosso anche dalla SIP, secondo cui il possesso di uno smartphone personale con connessione libera a Internet è fortemente sconsigliato sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria di primo grado.

Il documento richiama inoltre l’importanza di mantenere un equilibrio tra attività fisica, relazioni in presenza e attività digitali.

Quali regole stabilire

Quando arriva il primo smartphone, può essere utile preparare un contratto digitale familiare. Non dovrebbe essere un documento pensato per controllare ogni movimento del figlio, ma un accordo che renda esplicite le aspettative di genitori e ragazzi.

Le regole dovrebbero essere definite prima della consegna del telefono, così da evitare che ogni limite diventi successivamente oggetto di una nuova discussione.

Il primo punto riguarda il tempo di utilizzo. È preferibile stabilire in anticipo quando il telefono può essere utilizzato, distinguendo eventualmente tra giorni scolastici, fine settimana e vacanze.

Non è necessario trasformare il tempo in una continua trattativa: un limite quotidiano chiaro permette di rendere prevedibile la gestione del dispositivo. La funzione di controllo del tempo può essere supportata dagli strumenti di parental control, ma il limite tecnologico non sostituisce l’educazione all’autoregolazione.

Per quanto riguarda Internet, l’accesso dovrebbe essere graduale e inizialmente sotto sorveglianza, evitare quindi l’accesso libero. Proprio per questo vanno utilizzati filtri e strumenti di controllo, verificando periodicamente che siano ancora adeguati all’età.

Sul telefono non dovrebbero essere scaricate liberamente nuove applicazioni. Una regola semplice può prevedere che ogni nuova app venga prima concordata con un genitore.

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Entrambi i programmi consentono di:

gestire le applicazioni

impostare limiti di utilizzo

bloccare determinati programmi

richiedere l’approvazione per nuove app o acquisti.

Questo risponde anche a una delle esigenze pratiche più comuni dei genitori: sapere quali programmi vengono installati sullo smartphone.

Gli strumenti di controllo permettono di visualizzare e gestire le applicazioni presenti sui dispositivi compatibili e di modificare le autorizzazioni concesse alle singole app.

È però importante evitare l’idea di un controllo assoluto. I filtri e le impostazioni di sicurezza possono ridurre alcuni rischi, ma non garantiscono che ogni contenuto inappropriato venga bloccato.

Social, messaggi e videogiochi

Una regola specifica dovrebbe riguardare i social network. L’accesso non dovrebbe essere deciso soltanto perché “lo fanno tutti”.

Prima di aprire un profilo è opportuno spiegare che cosa comporta pubblicare fotografie, video, commenti e informazioni personali. Il Garante per la protezione dei dati personali richiama infatti l’attenzione sui rischi legati alla diffusione involontaria di informazioni, immagini e dati personali dei minori.

Anche le applicazioni di messaggistica possono richiedere regole precise, soprattutto per quanto riguarda l’ingresso nei gruppi, la condivisione di immagini e la possibilità di essere contattati da persone non conosciute.

Anche i videogiochi sullo smartphone devono rientrare nell’accordo. Il problema non è necessariamente il gioco in sé, ma la possibilità che diventi l’attività dominante.

Il contratto familiare può stabilire quando giocare, per quanto tempo e in quali condizioni. Un videogioco non dovrebbe sostituire sistematicamente sonno, compiti, sport, amicizie o momenti familiari.

Niente smartphone a letto e a tavola

Una delle regole più semplici può riguardare il momento del risveglio: niente smartphone appena svegli. Prima vengono la preparazione, la colazione, la scuola e le attività necessarie per iniziare la giornata. Il telefono non dovrebbe diventare il primo stimolo ricevuto al mattino.

Ancora più importante è stabilire una regola per la notte. Lo smartphone dovrebbe rimanere fuori dalla camera da letto, oppure essere collocato in un punto concordato della casa.

Questo evita che il ragazzo continui a controllare notifiche, messaggi o contenuti prima di dormire.

Anche i pasti possono diventare uno spazio libero dalla tecnologia. La regola può essere semplice: a tavola il telefono non si usa, per figli e genitori. In questo modo il limite non appare come una punizione rivolta esclusivamente al minore, ma come un’abitudine familiare.

Proteggere la privacy

Nel contratto è utile inserire anche una regola sulla privacy. I genitori dovrebbero spiegare che password, fotografie, posizione, scuola frequentata, indirizzo di casa e informazioni sulla famiglia non devono essere condivisi con sconosciuti.

Allo stesso tempo, la supervisione dovrebbe essere trasparente: controllare il dispositivo senza alcuna spiegazione rischia di trasformare la tecnologia in un terreno di conflitto.

L’obiettivo dovrebbe essere accompagnare il figlio verso una maggiore autonomia, aumentando progressivamente la responsabilità.

Cosa fare in caso di problemi

Un’altra regola riguarda ciò che accade quando qualcosa va storto. Se arriva un messaggio minaccioso, compare un’immagine inquietante, qualcuno chiede una fotografia privata o viene scoperto un comportamento problematico online, il ragazzo deve sapere che chiedere aiuto non comporta automaticamente una punizione.

Creare questa possibilità di dialogo è essenziale per evitare che un problema venga nascosto per paura della reazione degli adulti.

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Stabilire prima le conseguenze

Il contratto dovrebbe infine prevedere conseguenze chiare in caso di mancato rispetto delle regole. È preferibile stabilire prima che cosa accade, anziché decidere una punizione nel momento della rabbia.

Le conseguenze devono essere proporzionate e possibilmente collegate al comportamento: per esempio una riduzione temporanea del tempo di utilizzo in caso di ripetute violazioni dell’accordo.

Il “contratto” di famiglia: la sintesi in punti da condividere

Il modo migliore per presentare tutte queste regole è attraverso un contratto a punti che riassume tutto quanto detto in precedenza, rendendolo più “digeribile” e chiaro agli occhi del ragazzo.

Il momento migliore per condividere il contratto è prima di acquistare o consegnare il telefono, quando l’entusiasmo è alto e la disponibilità ad accettare regole è massima.

Presentarlo come un segno di fiducia, non come una punizione

Spiegare al proprio figlio che l’accordo non serve a limitarlo, ma è lo strumento che gli permette di avere lo smartphone. Rappresenta la sua “patente” per navigare in sicurezza.

Fissare le regole d’oro sul tempo e gli spazi

No a tavola e nei momenti sociali: il telefono si mette da parte durante i pasti e le uscite in famiglia o con gli amici Notti libere da schermi: il cellulare va spento e messo in ricarica in zona giorno (es. soggiorno) un’ora prima di dormire, con stop alla connessione dalle 22:00 alle 07:00 Studio protetto: durante i compiti, lo smartphone resta in un’altra stanza o in modalità silenziosa per allenare la concentrazione

Definire la gestione delle app e il controllo

Solo app concordate: all’inizio si concedono solo app utili allo studio e alla messaggistica base (per non isolarsi dai compagni). Ogni nuova installazione va autorizzata da un genitore. Trasparenza sulle password: i genitori devono conoscere i codici di sblocco. Chiarire subito che non serve per “spiare le chat”, ma per verificare che non ci siano app nascoste o situazioni di pericolo di cui gli adulti sono legalmente responsabili.

Stabilire la regola della “presenza digitale consapevole”

La prova del nove: insegnare la regola del “non scrivere o postare mai nulla che non diresti a voce guardando l’altra persona negli occhi”

insegnare la regola del Privacy e immagini: nessun invio di foto personali/intime o dati riservati (indirizzo, posizione, scuola) a nessuno

Creare la clausola della “Porta Aperta” (Zero Paura)

Assicurare al proprio figlio che, se dovesse imbattersi in contenuti sgradevoli, bullismo o fare un errore online, potrà venire da te senza il timore che la prima reazione sia il sequestro dello smartphone. La priorità è la sua sicurezza.

Dare il buon esempio (il patto è reciproco)

I figli guardano quello che fanno i genitori, non quello che dicono. Nel contratto va inserito un impegno anche per i genitori: niente telefono a tavola e massima attenzione quando vi parlate.

Mettere tutto per iscritto e firmate insieme

Stampare il documento, farlo firmare al ragazzo e firmarlo anche a propria volta e appenderlo in un luogo visibile (es. sul frigorifero)

Prevedere una data di revisione

Fissare un “check-in” dopo 3 o 6 mesi. Sapere che le regole potranno ammorbidirsi con il dimostrare della maturità darà al ragazzo una forte motivazione a rispettarle.

In breve Stabilire regole chiare, supervisionare e adattarsi anche alle esigenze è il miglior modo per gestire l’uso del dispositivo responsabilmente.

Fonti / Bibliografia Società Italiana di Pediatria - Separare la cura e l’assistenza del bambino malato dalla Medicina generale dell’adultoDalla nascita e per l’intera vita: la Società Italiana di Pediatria (SIP) è nata nel lontano 1898 proponendo un’innovazione che avrebbe segnato un grande cambiamento nei decenni successivi: separare la cura e l’assistenza del bambino malato dalla Medicina generale dell’adulto. Con i suoi circa 10 mila Soci la SIP rappresenta la casa comune di tutti i pediatri italiani perché vi partecipano pediatri universitari, ospedalieri, di famiglia e di comunità.

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Patto Educativo Digitale

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