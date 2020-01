Adolescenti troppo sedentari? Sì, in tutto il mondo!

Sono nel pieno della vita e dovrebbero essere all’apice della forza, vitalità e voglia di fare. E, invece, i ragazzi di oggi non solo sono spesso demotivati, ma sono anche adolescenti troppo sedentari. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha condotto uno studio da cui è emerso che ben l’80% degli adolescenti scolarizzati di tutto il mondo non fa quell’ora al giorno di attività fisica raccomandata dagli esperti.

Una ricerca in 146 paesi

I ricercatori hanno analizzato i dati di 1,6 milioni di studenti di 146 paesi, riferiti al periodo 2001-2016. In particolare, hanno esaminato le informazioni relative allo stile di vita e all’abitudine o meno di muoversi e di praticare sport. Lo scopo era capire se i ragazzi rispettano la raccomandazione di svolgere almeno un’ora di attività fisica al giorno. Lo studio è stato poi pubblicato sulla rivista scientifica Lancet Child & Adolescent Health.

Le ragazze sono più pigre

Dall’analisi dei dati raccolti, si è visto che le più pigre in assoluto sono le ragazze. Il rapporto ha rilevato, infatti, che nella fascia d’età 11-17 anni non facevano sufficiente attività fisica l’85% delle ragazze e il 78% dei ragazzi. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Tonga, Samoa, Afghanistan e Zambia: in questi quattro stati non c’era una differenza significativa fra i due sessi nell’abitudine a fare sport.

La differenza tra i sessi a volte è notevole

Nel 2016, il gap fra ragazzi e ragazze nel rispetto della raccomandazione relativa all’ora giornaliera di attività fisica è stato particolarmente elevato. Infatti, tra maschi e femmine c’era una differenza di oltre il 10% in 43 Paesi su 146 Paesi, pari al 29% del totale. Il divario maggiore è stato registrato negli Stati Uniti e in Irlanda, dove si sono superati i 15 punti percentuali. Gli autori del rapporto hanno concluso dicendo che occorre intervenire per migliorare la situazione. “Servono misure urgenti per rafforzare l’attività fisica, in particolare per incitare le ragazze a fare attività e incoraggiarle a continuare una volta che hanno preso questa via” sono state le loro parole.

UN CONSIGLIO Anche i genitori hanno un ruolo importante nell’incoraggiare i figli adolescenti a svolgere un’ora di attività fisica al giorno. Dovrebbero spronarli, senza forzarli, anche con il buon esempio e magari suggerendo attività piacevoli da fare con gli amici, come una gita in bicicletta, un corso di arrampicata, un’escursione in montagna.

Fonti / Bibliografia Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1·6 million participants - The Lancet Child & Adolescent HealthThe majority of adolescents do not meet current physical activity guidelines. Urgent scaling up of implementation of known effective policies and programmes is needed to increase activity in adolescents. Investment and leadership at all levels to intervene on the multiple causes and inequities that might perpetuate the low participation in physical activity and sex differences, as well as engagement of youth themselves, will be vital to strengthen the opportunities for physical activity in all communities.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.