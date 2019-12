Attenzione agli aromi delle svapo: sono pericolosi

Inizialmente sembrava che le svapo fossero lo strumento perfetto per redimere anche i fumatori più accaniti e salvarli dai danni del fumo di sigaretta. Poi, sono finite a loro volta sul banco degli imputati, accusate di essere molto dannose. Il risultato? Oggi c’è ancora parecchia confusione attorno a questa tematica e non si sa quanto le sigarette elettroniche siano nocive per la salute, anche se sembra che non siano così innocue. Quel che è certo è che gli aromi delle svapo contribuiscono ad aumentarne l’uso e la diffusione. La conferma arriva da una nuova revisione condotta da un gruppo di ricercatori americani, dell’Università della Carolina del Nord, e pubblicata sul British Medical Journal Open.

Un’ampia revisione

Gli autori hanno analizzato ben 51 studi presenti in letteratura sugli effetti delle svapo e dei loro sapori aromatizzati. Lo scopo non era tanto capire se le sigarette elettroniche siano nocive quanto piuttosto indagare in che modo agiscono i loro aromi. Ebbene, i risultati hanno svelato che i diversi sapori a disposizione non giocano un ruolo favorevole: infatti, inducono le persone a fumare di più.

Nel dettaglio, in cinque studi è emerso che i sapori non mentolati delle svapo riducono negli utilizzatori la percezione della possibile pericolosità delle svapo stesse. In particolare, questo “effetto dimenticanza” è stato riscontrato con l’uso dei sapori di frutta e di caramelle. Una ricerca realizzata su un gruppo di giovani ha dimostrato, invece, che i ragazzi che utilizzano le sigarette elettroniche aromatizzate hanno meno probabilità di dire addio al fumo. Infine, in altri studi si è visto che l’ampia disponibilità di sapori aromatizzati attira i ragazzi e li spinge a provare o addirittura a iniziare a usare le sigarette elettroniche.

Gli aromi andrebbero vietati

Secondo i ricercatori, gli aromi delle svapo attirano i giovani, ma anche gli adulti, e li invogliano a provare e poi a continuare a usare queste sigarette. Per questo, andrebbero vietati. “Vietare i sapori non mentolati nelle sigarette elettroniche contribuirebbe a ridurre questa epidemia dell’uso di sigarette elettroniche da parte dei giovani” hanno spiegato.

Da sapere MENO DANNOSE MA DANNOSE Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, le sigarette elettroniche sono dannose, anche se il livello di rischio non è ancora stato stabilito. È vero però che nelle svapo il contenuto di nicotina è inferiore. Inoltre, si evitano il catrame e i molti gas tossici contenuti nel fumo di pipa, sigari e sigarette.

