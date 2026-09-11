L’adolescenza cambia tutto. Ragazze e ragazzi in questo particolare frangente della loro vita sperimentano molto spesso problematiche cutanee come brufoli e punti neri che possono scatenare uno stato di forte disagio. In alcuni casi soffrono di vera e propria acne giovanile che, ricordiamolo, è una patologia dermatologica a tutti gli effetti e quindi va trattata come tale rivolgendosi sempre a uno specialista.

Ma cosa succede alla pelle degli adolescenti? In linea generale, anche nei casi meno “gravi”, i cambiamenti ormonali alterano l’equilibro della pelle: questa produce del sebo in eccesso che finisce per ostruire i pori e favorire, quindi, la comparsa di processi infiammatori e la conseguente insorgenza di impurità.

Si tratta di una condizione fisiologica e spesso transitoria che, però, necessita di una skincare adeguata. Ingredienti come acido salicilico, acido azelaico e niacinamide sono i più indicati, ma attenzione: è fondamentale che le formule dei prodotti non siano troppo aggressive, perché si finirebbe per compromettere la barriera cutanea e peggiorare la situazione.

Tutto parte da una corretta detersione

La skincare routine per adolescenti, così come a tutte le età, parte da una detersione profonda e accurata della pelle. L’ideale è scegliere formulazioni come gel e mousse, leggere, fresche e facili da risciacquare anche quando si è di corsa al mattino prima di andare a scuola.

Dermovitamina Acneclin Gel Detergente è un detergente specifico per pelli sensibili e grasse con imperfezioni e per pelli acneiche. Adatto all’uso quotidiano, purifica e riequilibra la cute assolvendo anche un’efficace azione anti-pollution. Rimuove le tracce di inquinamento e i residui di sebo grazie all’azione sinergica di vitamina E, vitamina B6, niacinamide e acido lattobionico lasciando una gradevole sensazione di pelle pulita, fresca e opacizzata.

Dermovitamina, Acneclin Gel Detergente. Prezzo: 16,39€

Laneige, brand di cosmesi coreano, propone Rice Foaming Deep Cleanser Balance Mood. Si tratta di un detergente dalla particolare consistenza gel-to-mousse che, oltre a detergere, esfolia e purifica i pori. La formula combina le proprietà del Rice-inamide Complex con microbolle di riso e acido glicolico (che esfoliano sia meccanicamente che chimicamente), polvere di caolino e fiori di arancio amaro, entrambi ingredienti con azione opacizzante.

Laneige, Balance Mode Rice Foaming Deep Cleanser. Prezzo consigliato al pubblico: 22,00€ su sephora.it

Per le pelli particolarmente sensibili e reattive le marche di farmacia rappresentano sempre un’ottima scelta. BioNike Defence Mousse Detergente è pensata per le pelli delicate e intolleranti e, come tutti i cosmetici del marchio, è nichel tested. Tra gli ingredienti in formula si distinguono glicerina, tensioattivi delicati e acqua distillata di rosa per una pelle pulita, morbida, idratata e lenita.

BioNike, Defence Mousse Detergente. Prezzo: 18,90€

Se si è alla ricerca di un prodotto da utilizzare anche su pelle truccata, magari per chi a quest’età si approccia ai primi make-up, può tornare utile un gel micellare come quello di Lycia. Con acido ialuronico e fiori d’arancio, può essere usato sia sul viso che sugli occhi.

Lycia, Gel Micellare. Prezzo: 4,29€

Uno dei brand skincare del momento è Tatcha. Il marchio propone una routine purificante pensata per tutta la famiglia, adolescenti inclusi, quindi le referenze in gamma possono essere facilmente condivise dai vari membri (dai genitori e da eventuali fratelli e sorelle). Tra i prodotti più interessanti c’è The Matcha Cleanse, detergente quotidiano che purifica la pelle con delicatezza eliminando impurità e sebo in eccesso. Si tratta di un prodotto senza sapone e senza profumo, a base di ingredienti alternativi ai BHA (beta-idrossiacidi) come semi di Coix giapponese e corteccia di salice che riequilibrano la produzione di sebo e decongestionano i pori senza però seccare la pelle.

Tatcha, The Matcha Cleanse. Prezzo consigliato al pubblico: 44,00€ su sephora.it

Tatcha suggerisce di abbinare una o più volte alla settimana The Rice Polish, polvere esfoliante ispirata alla tradizione giapponese del riso. A contatto con l’acqua, la polvere si trasforma in una schiuma cremosa che esfolia con delicatezza, affina la grana della pelle e restituisce luminosità e morbidezza.

Tatcha, The Rice Polish – Polvere Enzimatica Schiumogena. Prezzo consigliato al pubblico: 78,00€ su sephora.it

Dopo aver deterso il viso è utile picchiettare sulla pelle un tonico. I più adatti alle pelli impure e giovani sono quelli esfolianti ma a bassa concentrazione come Paula’s Choice Skin Perfecting 1% BHA Gentle Exfoliating Gel Toner. Contiene acido salicilico, per rimuovere le cellule morte sia sulla superficie della pelle che all’interno dei pori riducendo brufoli e punti neri.

Paula’s Choice, Skin Perfecting 1% BHA Gentle Exfoliating Toner. Prezzo: 39,00€

Se non si vogliono usare prodotti a base di acidi, una buona alternativa è rappresentata dai tonici astringenti con ingredienti naturali. The Organic Pharmacy Herbal Toner contiene 11 estratti botanici che idratano la pelle, la rivitalizzano e restringono i pori.

The Organic Pharmacy, Herbal Toner. Prezzo: 38,22€

Idratazione e trattamenti mirati che fanno la differenza

Avere una pelle grassa e impura non significa di certo dover penalizzare l’idratazione. Ciò che conta è avvalersi di prodotti dalla texture leggera e a rapido assorbimento, prestando sempre attenzione alla scelta degli ingredienti. Una buona crema idratante leggera perfetta per gli adolescenti è The Day Light del brand coreano Yepoda, oil-free e a base di niacinamide, acqua di rosa e artemisia.

Yepoda, The Day Light. Prezzo: 26,00€

Dermovitamina Acneclin Crema Gel Anti-Imperfezioni è una crema in gel che aiuta a migliorare visibilmente l’aspetto delle imperfezioni come brufoli e punti neri. Riequilibra la produzione di sebo e contrasta la lucidità, sfruttando uno speciale complesso multivitaminico, acido succinico 1,5% e niacinamide. La formula è arricchita anche da ingredienti lenitivi che sostengono il microbiota cutaneo.

Dermovitamina, Acneclin Crema Gel Anti-Imperfezioni. Prezzo: 11,96€

SVR Sebiaclear Active Gel è uno dei migliori trattamenti idratanti per pelli acneiche e impure. La formula agisce su più fronti, contrastando i diversi meccanismi che scatenano lo sviluppo dei brufoli. Nello specifico, il complesso di acidi delicati al 4% sviluppato dal brand esfolia la pelle in modo mirato ma delicato, liberando i pori e migliorando la grana cutanea. La niacinamide 4% assolve funzione antinfiammatoria, regola la produzione di sebo e attenua i rossori, mentre ingredienti naturali come Quora Noni ed estratto di fiore di fenice ne potenziano gli effetti agendo sul microbiota cutaneo e assicurando un effetto opaco immediato e durevole nel tempo.

SVR, Active Gel Sebiaclear. Prezzo: 16,61€

Si può usare da solo o in abbinamento con una comune crema idratante Paula’s Choice Booster 10% Acido Azelaico. Lenisce la pelle e riduce gli sfoghi, rendendo l’incarnato più uniforme e luminoso grazie all’azione combinata di acido azelaico, acido salicilico e liquirizia.

Paula’s Choice, 10% Azelaic Acid Booster. Prezzo: 11,00€

Una categoria di prodotti molto utile per le pelli problematiche degli adolescenti, imprevedibili e difficili da gestire, è quella dei trattamenti concentrati pensati per l’uso localizzato sulle singole imperfezioni. The Organic Pharmacy Blemish Gel si applica direttamente sui brufoletti, aiutando a sfiammarli e a tenere sotto controllo la proliferazione di batteri. La formula abbina acido succinico 2,5% a ingredienti naturali come calendula ed echinacea.

The Organic Pharmacy, Blemish Gel. Prezzo: 25,00€ su theorganicpharmacy.com

Maschere e patch anti-brufoli completano la routine

Ai prodotti per l’uso quotidiano come detergente e crema è bene affiancare una maschera viso da poter fare 1/2 volte alla settimana. Le migliori maschere viso per adolescenti con pelle impura sono quelle a base di argilla, ingrediente naturale dalle efficaci proprietà sebo-assorbenti.

Goovi That Pure Feeling è una maschera viso purificante formulata con il 95% di ingredienti di origine naturale, tra cui argilla verde, estratto fermentato di salice bianco e dell’amido di tapioca.

Goovi, Maschera Viso Purificante. Prezzo: 19,90€ su goovi.com

Per pulire i pori Freshly propone Salicylic Purifying Mask, maschera con oltre il 99% di ingredienti naturali a base di acido salicilico, acido azelaico e carbone attivo di bambù.

Freshly, Salicylic Purifying Mask. Prezzo: 14,95€ su freshlycosmetics.com

Per agire in modo mirato sulle singole imperfezioni ci sono i patch per i brufoli. Applicati sull’inestetismo lo rendono meno infiammato e favoriscono l’assorbimento di sebo, occupandosi anche di creare una sorta di barriera protettiva. Si tratta generalmente di patch idrocolloidali, declinati in diverse dimensioni ed efficaci anche per contrastare i brufoli sottopelle.

Quelli della linea Dermovitamina Acneclin sono infusi di calendula e Tea Tree Oil, dalle proprietà lenitive e antibatteriche.

Dermovitamina, Acneclin Spot Patch Anti-Imperfezioni. Prezzo: 8,63€

Vantano buone recensioni i patch brufoli Garnier, utili per rendere meno visibili i fastidiosi brufoli in rilievo e accelerarne la guarigione.

Garnier, PureActive 8 Pimple Patch. Prezzo: 8,99€ su zalando.it

La maggior parte dei patch è pensata per l’utilizzo overnight, quindi per essere indossati tutta la notte, come i patch per i brufoli di Kiehl’s. Facili da applicare, vanno tenuti per almeno 8 ore fino a quando non diventano bianchi e opachi.

Kiehl’s, Hydrocolloidal Patch. Prezzo: 14,00€

I patch per i brufoli sono ormai diventati per molti adolescenti un accessorio da sfoggiare. Sono tanti i brand a proporre patch dalle forme particolari, come quelli a stelline.

Lullu, Patch Stelline Brufoli. Prezzo: 6,99€

Colorati e divertenti, si trovano facilmente online e nella grande distribuzione. Tra i più sfiziosi ci sono quelli di Essence, declinati in tantissime forme e con finish fosforescenti e olografici.

Essence, Spot Squad Pimple Patch Set. Prezzo: 7,99€ su douglas.it

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In copertina Foto di Yanalya Via Magnific.com

In breve La skincare per gli adolescenti si compone di pochi passaggi. Bisogna scegliere accuratamente i prodotti da utilizzare e prediligere formule delicate. Ci sono prodotti più economici ed altri costosi, eventualmente da condividere in famiglia per ammortizzare i costi se lo si preferisce. In presenza di brufoli e imperfezioni insistenti è sempre consigliato rivolgersi a un dermatologo perché potrebbe trattarsi di acne da trattare con terapia farmacologica ad hoc.

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