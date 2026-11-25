Parlare di violenza di genere e adolescenti significa affrontare una questione che riguarda non soltanto i comportamenti individuali, ma anche i modelli culturali che influenzano la crescita delle nuove generazioni.

La violenza contro le donne, infatti, non nasce improvvisamente nell’età adulta. Spesso affonda le proprie radici in convinzioni, abitudini e atteggiamenti che si sviluppano durante l’infanzia e l’adolescenza.

È proprio in questa fase della vita che ragazze e ragazzi iniziano a costruire la propria identità, sperimentano i primi rapporti sentimentali e imparano a riconoscere le emozioni. Le esperienze affettive diventano occasioni importanti per comprendere il significato dell’amore, della fiducia e della condivisione.

Tuttavia, non sempre i modelli proposti dalla società favoriscono relazioni equilibrate. Gelosia, possessività, controllo e pretesa di decidere per l’altra persona possono essere interpretati erroneamente come manifestazioni di interesse e coinvolgimento.

Secondo un’indagine Istat pubblicata nel luglio 2025, gli stereotipi di genere continuano a influenzare le opinioni dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 19 anni.

Tra gli aspetti più significativi emerge il fatto che il 29,1% considera ancora la gelosia un modo per dimostrare amore. Un dato che evidenzia quanto sia importante intervenire sul piano educativo.

La violenza di genere, quindi, non deve essere affrontata soltanto quando si verificano episodi gravi. La prevenzione comincia molto prima, attraverso l’educazione emotiva e il riconoscimento dei comportamenti discriminatori.

Con l’aiuto della dottoressa Serena Mongelli, psicologa ad orientamento psicoanalitico, affrontiamo l’argomento partendo da un concetto chiave: “L’educazione preventiva contro la violenza di genere inizia già a partire dai 3 anni”.

Come educare al rispetto

Educare al rispetto significa insegnare che ogni persona possiede stessi diritti, stessa dignità e stessa libertà di scegliere. Non si tratta semplicemente di trasmettere regole di buona educazione, ma di promuovere una nuova consapevolezza nelle relazioni quotidiane.

In famiglia

La famiglia rappresenta il primo ambiente nel quale bambini e adolescenti osservano come vengono gestiti i rapporti tra uomini e donne. Il modo in cui gli adulti comunicano, affrontano i conflitti e condividono le responsabilità costituisce un esempio concreto.

Non è possibile insegnare la parità attraverso le parole se, nella vita quotidiana, si continuano a riprodurre comportamenti discriminatori.

“Già dai 3 anni si può iniziare ad avere un dialogo e si può dare l’esempio e costruire delle scene di vita quotidiana in cui il bambino, anche molto piccolo, riconosce determinate situazioni” specifica subito la dottoressa Mongelli.

Entrando nel pratico, un esempio è rappresentato dai colori. “Il rosa è delle femminucce e il blu dei maschietti. No, questo è sbagliato. I colori sono di tutti”.

Anche atteggiamenti e sport sono utili per capire che non ci devono essere differenze.

“Un maschietto piange, allora diventa una femminuccia. La femminuccia gioca a calcio, allora è un maschiaccio. Sono entrambi pensieri sbagliati. Nel primo caso il maschietto esprime le sue emozioni; nel secondo, la bambina sta scegliendo lo sport che le piace fare” – chiarisce la psicologa.

Un altro tema importantissimo, sottolinea la dottoressa, è quello di insegnare sin da piccoli al consenso. “I genitori possono farlo con i figli in modo semplice, insegnandogli a chiedere ‘Mamma, papà, posso abbracciarti?’. Questo è un modo per imparare e spiegare che ci sono dei confini e che questi confini devono essere rispettati, e che si può ricevere un sì o anche un no. È importante che il genitore dica alle volte di no, proprio per spiegare che capita e non c’è nulla di male e soprattutto per dare ai bambini la possibilità di dire di no”.

In poche parole, se i genitori sono i primi a preservare il loro spazio, daranno l’esempio ai bambini che saranno portati a delimitare il proprio.

“E man mano che l’età aumenta, bisogna renderli sempre più consapevoli del fatto che non ci sono differenze tra maschi e femmine, provando ad annullare qualsiasi tipo di stereotipo. Inoltre vanno educati al rispetto e alla pari dignità”.

C’è un altro aspetto da considerare, ribadisce la Mongelli: “Ci sono due principali tipi di violenza: quella fisica, ossia quella che si vede sul corpo, e quella più subdola e cattiva, che è quella psicologica, che si manifesta attraverso le parole”.

Bambini e adolescenti vanno educati a riconoscere anche la violenza psicologica, che si mostra attraverso il ricatto, la gelosia e il controllo. Sono tutte dinamiche fondamentali.

In particolar modo “Nelle bambine e nelle adolescenti va rafforzato il concetto di autonomia e indipendenza. Soprattutto nella bambina insicura che crederà molto facilmente alle parole di chi le dirà ‘sei un fallimento’, bisogna lavorare per renderla più sicura e autonoma”.

Per quanto riguarda i bambini, bisogna dimostrare che la donna è allo stesso livello. È un problema che molti uomini non riescono ancora a risolvere. “Purtroppo ancora oggi molte donne sono confinate allo stato di casalinghe, che devono solo sbrigare le faccende domestiche e occuparsi dei figli. E invece non deve essere così. Ai bambini va dimostrato che, così come sparecchia la tavola la mamma, lo fa anche il papà, in questo modo anche il figlio sparecchierà insieme alla figlia. Questo si chiama uguaglianza: siamo sullo stesso livello e dobbiamo comportarci allo stesso”.

Un aspetto fondamentale riguarda il consenso. Ogni relazione deve basarsi sulla volontà libera e consapevole di entrambe le persone. Nessuno è obbligato ad accettare un contatto fisico, a condividere immagini personali o a mantenere una relazione sentimentale contro la propria volontà.

Educare al rispetto significa anche spiegare che un rifiuto non rappresenta un’offesa e che l’amore non autorizza a oltrepassare i confini personali.

La parità significa riconoscere a tutti la stessa libertà di essere sé stessi.

“Dare molte o tutte le responsabilità alla donna, o alla ragazza, è sbagliato. Porta e non riconoscere la violenza, le situazioni di abuso e la conseguente possibilità di denunciare, sia alle forze dell’ordine, sia ad amici e familiari. Va insegnato, anche attraverso gli esempi degli adulti, che non c’è una colpa, che c’è la possibilità che la violenza possa manifestarsi, ma che la colpa non è della donna, che è solo la vittima. Nel mio lavoro tante donne hanno paura di denunciare, altre invece non ammettono di aver subito violenza, rifiutando il concetto di essere vittima” – prosegue la dottoressa Mongelli.

Anche la scuola svolge una funzione essenziale. Attraverso percorsi di educazione affettiva, incontri di sensibilizzazione e attività di confronto, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a riconoscere gli stereotipi e a sviluppare capacità di ascolto ed empatia.

Quest’anno, proprio per dare importanza ancora più importanza alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), numerose scuole hanno organizzato la proiezione del film dedicato alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin: “Se domani non torno”. Sono diversi gli istituti superiori e i licei di tante città italiane che hanno voluto offrire agli studenti un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale coinvolgere le giovani generazioni nella lotta contro la violenza di genere. Attraverso la storia di Giulia, gli studenti sono invitati a confrontarsi su temi importanti come il rispetto, la libertà, la parità, le relazioni sane e il riconoscimento dei primi segnali di una relazione tossica.

Ricordare Giulia serve a trasformare il suo ricordo in un impegno concreto. Perché la prevenzione comincia dall’educazione e perché nessuna ragazza debba più diventare vittima della violenza di chi dice di amarla.

Cos’è la violenza domestica e come riconoscerla

Perché guardare con gli adolescenti anche ai modelli culturali

Per contrastare la violenza di genere non basta condannare gli episodi più evidenti. È necessario interrogarsi sui messaggi culturali che contribuiscono a normalizzare il possesso, il dominio e la disuguaglianza.

Il patriarcato è un sistema culturale e sociale nel quale, storicamente, agli uomini è stato attribuito un ruolo dominante e alle donne una posizione subordinata. Anche se la società è cambiata, alcune sue rappresentazioni continuano a influenzare il modo di vivere le relazioni.

Questi modelli possono emergere nei film, nelle canzoni, nei videogiochi, nei contenuti pubblicati sui social network e nelle conversazioni tra coetanei.

Il controllo del telefono del partner, la richiesta delle password, le critiche all’abbigliamento o il divieto di frequentare determinate amicizie sono comportamenti che possono essere presentati come normali manifestazioni di gelosia.

In realtà, il controllo non è una prova d’amore, ma una limitazione della libertà individuale.

Secondo i dati diffusi da Save the Children nel febbraio 2024, il 65% degli adolescenti che hanno o hanno avuto una relazione dichiara di aver subito almeno un comportamento di controllo da parte del partner. Il fenomeno riguarda anche la dimensione digitale, dove la richiesta di accesso ai profili personali e il monitoraggio delle attività online possono diventare strumenti di pressione.

Per questo motivo è importante parlare apertamente di patriarcato con le nuove generazioni, evitando di trasformare il confronto in una contrapposizione tra uomini e donne. L’obiettivo non è attribuire colpe collettive, ma riconoscere i meccanismi culturali che alimentano le disuguaglianze.

“Con gli adolescenti bisogna aprirsi di più al dialogo e a mostrargli le conseguenze che le relazioni non sane possono avere sulla vita delle persone. C’è tanto bisogno di educazione, che possa produrre una riflessione nei ragazzi e che permetta loro di riconoscere e di stare nelle emozioni, senza nasconderle. È un discorso valido per donne e per uomini. Perché la rabbia per una virilità mancata, è un’emozione non gestita” – spiega la psicologa.

Superare il patriarcato significa costruire relazioni nelle quali nessuno deve esercitare potere sull’altro per sentirsi importante.

In breve Educare all’amore significa insegnare che nessuno appartiene a qualcun altro, che il rispetto non è negoziabile e che la libertà dell’altra persona non rappresenta una minaccia, ma il fondamento di ogni relazione autentica.

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