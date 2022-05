Ragazzi e pc: quali sono le conseguenze psicofisiche se stanno troppe ore collegati?

Al giorno d’oggi, siamo immersi nella tecnologia. Il cellulare è ormai divenuto un prolungamento del braccio di molti di noi e gli schermi di tv e pc monopolizzano gran parte di ciò che durante la giornata nostri occhi percepiscono. Questa condizione nasconde molti rischi, specie per i nostri ragazzi.

Quali sono i rischi di tv e computer?

Come evidenziato da una ricerca da poco pubblicata sull’American Journal of Preventive Medicine, tv e pc portano problemi seri alla salute psicofisica dei ragazzi. Sono sufficienti poche ore al giorno per compromettere il loro normale equilibrio e rivelare problematiche.

Lo studio ha preso in esame 414.489 studenti dell’Università australiana Queensland e degli atenei canadesi Queen’s University e University of Ottawa, rivelando disturbi come mal di testa, depressione e irritabilità, ma non solo.

Quante ore al giorno si può stare al computer?

Incrociando i dati relativi al tempo di utilizzo di computer e televisione con l’incidenza di disturbi psicosomatici come il mal di testa, la depressione, l’irritabilità, senso di vertigini, insonnia, ma anche dolori addominali, mal di schiena e cattivo umore, si è visto come bastino più di due ore al giorno davanti agli schermi di tv e pc per vedere crescere peggiorare l’equilibrio psichico e fisico dei ragazzi.

Nel dettaglio, i risultati hanno evidenziato come i ragazzi che passano più di quattro ore al giorno davanti alla tv hanno il 67% di probabilità in più di palesare disturbi rispetto a quelli che non superano le due ore. Il dato sale al 71% nelle ragazze.

Allo stesso modo, devono preoccupare le percentuali legate all’utilizzo dei videogiochi. Infatti, in questo caso, il rischio di andare incontro a disturbi psicosomatici nei ragazzi cresce dell’78%, mentre nelle ragazze tocca la punta del 88%.

In sintesi Quante ore al giorno i ragazzi possono usare il pc? Il consiglio degli esperti per mantenere un buon livello di benessere e non mettere a rischio la propria salute è quello di limitare il tempo trascorso davanti a uno schermo a due ore al giorno. Ogni quanto bisogna staccare lo sguardo dal pc? Lo schermo del pc provoca, in primis, stanchezza, rossore e occhio secco, ma può portare anche a disturbi più seri come difficoltà di messa a fuoco e sdoppiamento della vista. Il consiglio degli esperti è quello di prendersi una pausa di venti secondi, magari facendo alcuni passi, ogni venti minuti di utilizzo del pc.

