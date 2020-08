Salute psicofisica dei giovani: l’Oms lancia l’allarme

L’Ufficio regionale europeo dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha pubblicato il report Spotlight on Adolescent Health and well-being, riguardante la salute psicofisica dei giovani, le relazioni sociali e il benessere psicologico di 227.441 ragazzi di 11, 13, e 15 anni in 45 Paesi del mondo.

I problemi degli adolescenti italiani

Il report salute psicofisica dei giovani sulla è stato realizzato con i dati raccolti ogni 4 anni: la ricerca per l’Italia è stata coordinata dall’Istituto superiore di sanità e dalle Università degli Studi di Padova, Torino e Siena. Rispetto ai dati del 2014 e a quelli del 2018 le abitudini dei ragazzi in Italia sembrano essere sostanzialmente variate.

Da questo rapporto emerge che i ragazzi italiani nelle tre fasce di età considerate sono fra i peggiori per consumo di frutta e verdura(). Nelle tre fasce d’età, l’Italia mostra la prevalenza più alta di sintomi somatici e psicologici (più di una volta a settimana negli ultimi sei mesi): circa la metà del campione, in particolare tra le ragazze. Tra i sintoni, il più diffuso sembra “sentirsi nervosi”. L’Italia mostra inoltre anche le percentuali più alte di adolescenti che fanno un uso massiccio dei nuovi media() per contattare gli amici (circa metà degli adolescenti in tutte e tre le fasce d’età).

A tutto questo si aggiunge un alto tasso di obesità e sovrappeso, soprattutto tra i pre-adolescenti, unitamente a uno dei più bassi livelli di attività fisica (in termini di numero di giorni durante la settimana precedente in cui gli adolescenti hanno svolto un’attività fisica di almeno un’ora).

Il disagio psicologico aumenta con l’età

Il report mostra che il benessere psicologico in generale diminuisce all’aumentare dell’età, con le ragazze particolarmente a rischio rispetto ai ragazzi. Nei 45 Paesi inseriti nel report, un adolescente su quattro riporta di sentirsi nervoso, irritabile e di avere difficoltà ad addormentarsi almeno una volta alla settimana. In circa un terzo dei Paesi, il report sulla salute psicofisica dei giovani evidenzia un aumento degli adolescenti che si sentono stressati dai compiti scolastici e un declino dei giovani cui piace la scuola. L’Italia presenta un’alta proporzione di studenti che riportano di essere abbastanza o molto stressati dai compiti scolastici, ma sembra però avere livelli più bassi di bullismo e cyberbullismo rispetto agli altri Paesi considerati.

