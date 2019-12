Sigaretta elettronica: attenzione alla dipendenza da aromi dolci negli adolescenti

L’epidemia di infezioni polmonari derivata dall’utilizzo della sigaretta elettronica, che sta colpendo principalmente gli Stati Uniti, ha spinto molti studiosi a concentrare le ricerche sulle sue cause. Uno studio della University of Southern California, pubblicato sulla rivista Pediatrics dell’American Academy of Pediatrics, ha rivelato come tra le principali motivazioni possano esserci gli aromi dolci per la sigaretta elettronica.

I giovanissimi rischiano di più

Che si tratti di caramella o di frutta, poco importa. Gli adolescenti che svapano aromi dolci hanno maggiore possibilità di diventare fumatori abituali di e-cig rispetto a chi sceglie liquidi insapore, al tabacco o alla menta. Per comprendere come gli aromi influiscano sulla diffusione e sulle modalità di utilizzo della sigaretta elettronica tra gli adolescenti, i ricercatori hanno preso in esame le risposte di circa 500 studenti svapatori di Los Angeles a un questionario da compilare ogni sei mesi nel periodo tra il 2014 e il 2017.

Questione di gusti

Dalla verifica dei dati, è emerso come ben nove ragazzi su dieci preferissero fumare aromi dolci o non tradizionali. Scendendo maggiormente nel dettaglio, di questo 90%, il 64,3% degli intervistati ha continuato a svapare nei sei mesi successivi all’ultimo test. Di contro, la percentuale si abbassa al 42,9% tra gli adolescenti che utilizzavano liquidi insapore, al tabacco o al mentolo. Ma c’è di più. Infatti, gli aromi dolci portano i ragazzi a fumare in modo più ossessivo, con un maggior numero di boccate per ogni svapata.

Importante intervenire

La crescente preoccupazione sul tema ha spinto diversi stati americani a proporre la rimozione dal mercato della sigaretta elettronica aromatizzata. Come sottolineato da Adam Leventhal, prima firma dello studio, occorre che le istituzioni si muovano sul tema per ridurre le possibilità degli adolescenti di fumare sigarette elettroniche aromatizzate. Abolire il commercio di aromi dolci potrebbe essere il primo passo per contrastare l’epidemia e portare molti adolescenti a smettere di svapare.

Da sapere! Anche l’azienda Juul che produce i liquidi ha voluto dire la sua sul tema, riferendo di essere pronta, se necessario, a sospendere la vendita degli aromi alla frutta.

