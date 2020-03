Sigarette elettroniche: l’allarme dell’Oms. A rischio il cervello degli adolescenti

Le sigarette elettroniche vengono utilizzate come alternativa “meno dannosa” alle bionde tradizionali, ma molti studi si stanno interrogando sulla loro pericolosità per la salute. L’ultimo monito viene dall’Oms: le e-cig sono particolarmente rischiose per lo sviluppo del cervello degli adolescenti.

Il documento dell’Oms sulle e-cig

L’Organizzazione mondiale della sanità ha stilato una serie di domande e risposte sul proprio sito istituzionale per informare soprattutto i più giovani della pericolosità delle sigarette elettroniche. L’Oms ha messo nero su bianco che “le e-cig “possono danneggiare il feto in crescita” e sono molto rischiose per lo sviluppo del cervello degli adolescenti. Per questo motivo, ove non sono addirittura vietate, devono essere regolamentate e su questo i pediatri sembrano essere d’accordo.

I rischi del fumo elettronico

Le sigarette elettroniche “aumentano il rischio di malattie cardiache e disturbi polmonari”. Inoltre, l’e-cig “può bruciare la pelle e causare avvelenamento da nicotina se ingerita o assorbita”. Il rischio aumenta negli adolescenti perché la nicotina crea dipendenza nel cervello in via di sviluppo. Alcuni aromi contenuti nelle sigarette elettroniche, come gomma da masticare o zucchero filato, sono progettati proprio per attirare i più giovani.

Da sapere! Secondo l’Oms per coloro che vogliono smettere di fumare “esistono altri prodotti collaudati, più sicuri e autorizzati, come cerotti sostitutivi della nicotina”.

Fonti / Bibliografia E-cigarettesThere are many different types of e-cigarettes in use, also known as Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS), with varying amounts of nicotine and harmful emissions. ENDS emissions typically contain nicotine and other toxic substances that are harmful to both users and those exposed to the vapours secondhand.

