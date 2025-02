4 febbraio 2025 Giornata Mondiale contro il cancro: tutte le iniziative

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale Contro il Cancro: 24 ore totalmente dedicate alla sensibilizzazione sui temi legati alle malattie oncologiche e alla prevenzione contro i tumori. In questa occasione, tra campagne vaccinali e screening, numerosissime sono le iniziative organizzate in tutta Italia e offerte gratuitamente alla comunità.

Perché si festeggia una giornata mondiale contro il cancro

La Giornata Mondiale Contro il Cancro è stata istituita dalla UICC Union for Cancer Control ed è sostenuta dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) Il cancro colpisce ogni anno un gran numero di persone. Secondo una ricerca di Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori), Fondazione AIOM, Osservatorio Nazionale Screening (ONS), PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), PASSI d’Argento e della Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica (SIAPeC-IAP), infatti, nel 2024, in Italia, sono state stimate circa 390.100 nuove diagnosi di tumore. Secondo la stessa fonte, anche se i dati sulle possibilità di sopravvivenza sono in crescita grazie alle nuove terapie e alla prevenzione, il numero degli screening effettuati sembra essere ancora basso. Priorità della Giornata Mondiale contro il cancro è quella di promuovere uno sguardo positivo e proattivo verso la tematica, proponendo riflessioni su quanto le istituzioni e la popolazione possono fare per combattere i tumori.

Tra le azioni che si possono intraprendere, importantissimo è sicuramente il mantenimento di uno stile di vita sano, considerato un valido alleato per ridurre il rischio di ammalarsi. Fondamentale è poi diagnosticare precocemente la malattia con esami ad hoc eseguiti, per esempio, partecipando agli screening e alle campagne vaccinali offerte alla popolazione.

Le iniziative in Italia

Numerosissime le iniziative di prevenzione organizzate in tutta Italia:

Le iniziative di Milano

L’Istituto Nazionale dei tumori celebra la Giornata Mondiale Contro il Cancro con una serie di proposte aperte al pubblico, tutte incentrate sulla possibilità di diagnosi precoce, oltre che sulla tutela della salute dei pazienti oncologici, maggiormente a rischio di contrarre infezioni per via del sistema immunitario particolarmente indebolito. Tra le iniziative vi è l’allestimento, al piano – 1 dell’Istituto, di un ambulatorio vaccinale riservato in esclusiva alle persone in cura presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori, che potranno accedervi gratuitamente e senza prenotazione dalle 8.30 alle 13.30 del 4 febbraio. In questo spazio verranno somministrate vaccinazioni come quelle contro lo pneumococco e l’herpes zoster, fortemente raccomandate ai pazienti oncologici, che rischiano, contraendo queste malattie, di andare incontro a gravi complicazioni.

Alle donne dai 30 ai 64 anni è invece dedicata la mattinata di screening dei tumori al collo dell’utero presso il reparto di ginecologia dell’Istituto Nazionale dei tumori. L’esame, che si effettua tramite un veloce e semplice prelievo di cellule dal collo dell’utero, permette di individuare precocemente la presenza del papilloma virus umano o di cellule pre-tumorali e di poter intervenire di conseguenza con le cure adeguate, prima che un eventuale tumore si sviluppi. Gli esami di screening, totalmente gratuiti e accessibili su prenotazione, si svolgono il 4 febbraio dalle 8.30 alle 12.30.

In Lombardia

Numerose sono le Aziende Sanitarie lombarde che organizzeranno attività di vario tipo.

L’ASST Territoriale di Pavia propone esami di screening per l’HCV su sangue capillare e sull’HPV. Inoltre, un’attenzione particolare è rivolta ai fumatori: verranno loro messi a disposizione sportelli di consulenza in cui ci sarà la possibilità di eseguire test ed ottenere un’offerta di trattamento presso il Centro Antifumo aziendale. Non mancano, inoltre, attività preventive contro il cancro al seno, cervice e colon-retto, l’apertura di ambulatori di ascolto psicologico per pazienti e caregiver e punti vaccinali dedicati ai malati oncologici.

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia propone un pomeriggio di vaccinazioni e, oltre allo screening mammografico, predispone anche un poliambulatorio dove sarà possibile prenotare esami e ricevere consulenze motivazionali in supporto al cambiamento del proprio stile di vita verso comportamenti più sani.

In Piemonte

Anche la Regione Piemonte si adopera per mettere in campo attività di prevenzione, in particolare con il programma Prevenzione Serena, che offre screening gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella, al collo dell’utero e al colon-retto.

Il consiglio, in ogni caso, è quello di visitare i siti internet della propria Azienda Sanitaria di riferimento, per scoprire nello specifico le iniziative che interessano la propria città.

La prevenzione

Fare prevenzione è la raccomandazione degli esperti di tutto il mondo per far fronte alle malattie oncologiche. Ottenere diagnosi precoci è infatti fondamentale nella lotta contro il cancro, perché consente di individuare la malattia a stadi ancora iniziali e di intervenire prontamente con le cure, prima che la malattia si aggravi, aumentando così di molto le possibilità di guarigione.

In breve La Giornata Mondiale Contro il Cancro, che si celebra il 4 febbraio, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sui temi legati alle malattie oncologiche e sull’importanza di fare prevenzione. In questa occasione, molte città italiane organizzano attività di screening gratuito rivolte alla popolazione e campagne vaccinali dedicate ai malati oncologici, nonché centri di ascolto psicologici per pazienti e caregiver, oltre a punti di consulenza per uno stile di vita sano. Fare prevenzione è fondamentale per ottenere diagnosi precoci che permettano una maggiore possibilità di guarigione dal cancro.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.