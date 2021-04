Covid-19: casi di pubertà precoce raddoppiati

La lista delle conseguenze negative correlate alla pandemia di Covid-19 continua ad allungarsi. L’ultimo “effetto collaterale” che si aggiunge al già nutrito elenco è la maturazione sessuale anticipata. Secondo uno studio osservazionale condotto da un gruppo di ricercatori italiani, infatti, durante il lockdown del 2020 i casi di pubertà precoce sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019.

I risultati dello studio italiano

La ricerca è stata condotta dagli specialisti del reparto di Endocrinologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ed è stata pubblicata sull’Italian Journal of Pediatrics. Secondo i dati raccolti, nel periodo marzo-settembre 2020 sono giunti all’osservazione dell’équipe medica 224 bambini che presentavano un anticipo puberale o una pubertà precoce: 215 femmine e 9 maschi. Ebbene, nello stesso periodo dell’anno precedente, il 2019, i casi erano stati 93 (87 femmine e 6 maschi): meno della metà. L’età media, invece, non è variata granché: nel 2019, le bambine, in media, sono entrate in pubertà a 7,51 anni e i maschi a 7,97; nel 2020, invece, per le femmine l’età media è stata di 7,33 anni e per i maschi di 8,14.

Per trovare un’ulteriore conferma alla crescita esagerata dei casi di pubertà precoce registrata nel 2020, gli autori hanno esaminato anche i dati del 2017 e del 2018: ebbene, nel periodo considerato, la pubertà anticipata o precoce ha interessato fra gli 80 e i 90 bambini.

I fattori predisponenti

Secondo i ricercatori, l’aumento dei casi di pubertà precoce registrati lo scorso anno potrebbe essere dipeso da una serie di fattori che si sono verificati durante il lockdown e in particolare da:

– un uso prolungato di dispositivi elettronici a causa della didattica a distanza e del maggior tempo libero a disposizione;

– la diminuzione dell’attività fisica per la chiusura di centri sportivi e le limitazioni agli spostamenti e alle uscite di casa imposte dalla pandemia;

– le modifiche dell’alimentazione: molti hanno iniziato a cucinare e a iperalimentarsi, anche per la maggiore disponibilità di cibo (a casa, frigorifero e dispensa sono sempre a portata di mano).

Il parere degli esperti

“Durante il lockdown i bambini hanno subito dei cambiamenti che hanno influito sul loro normale timing di crescita. Lo abbiamo rilevato tramite gli accessi ai nostri ambulatori, ma sicuramente ci sono casi che ci sfuggono e il numero di bambini con pubertà precoce può essere ancora maggiore. Si tratta di un fenomeno il cui impatto è tutto da valutare. È probabile, per esempio, che il trend d’incremento della statura a cui assistiamo di anno in anno potrebbe avere un significativo arresto legato al fenomeno della pubertà rapida” hanno commentato gli esperti.

Gli autori hanno già avviato la seconda fase della ricerca, alla quale partecipano anche i Centri di Endocrinologia pediatrica di Genova, Cagliari e Napoli. L’obiettivo è individuare i possibili fattori predisponenti e capire meglio le cause del fenomeno.

Da sapere! La pubertà è la maturazione sessuale, ossia lo sviluppo dei caratteri sessuali, come il seno e i peli pubici e ascellari nelle bambine. Questa maturazione è precoce quando inizia prima degli otto anni nelle femmine e prima dei nove anni nei maschi, quando cioè il corpo del bambino comincia a trasformarsi in un corpo da adulto troppo presto. In questi casi, se necessario, è possibile prescrivere una cura farmacologica, che rallenti lo sviluppo.

