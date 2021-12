Covid-19: i bimbi si infettano più a casa che a scuola

Chi teme che le scuola costituisca un luogo a rischio per il Covid-19 dovrà ricredersi. Per i bambini è molto più pericoloso stare a casa che in classe. Questa perlomeno è la conclusione cui è giunto uno studio condotto da un’équipe di ricercatori italiani dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics. Se i risultati verranno confermati, dunque, la Dad, ossia la didattica a distanza, potrebbe diventare una possibilità sempre più remota.

Lo studio italiano su 3.000 bambini

Gli autori, guidati da Mauro Calvani, primario della Uoc Pediatria, hanno cercato di capire quali sono i luoghi più a rischio in età infantile, quelli cioè in cui i bambini si ammalano più frequentemente di Covid-19, e se i bimbi sono veicolo di contagio per il resto della famiglia. Per scoprirlo, hanno analizzato i dati della casistica del “walk-in” pediatrico, che era stato aperto lo scorso anno durante la seconda ondata dell’epidemia, proprio presso l’ospedale San Camillo-Forlanini. Complessivamente, hanno preso in considerazione i dati di circa 3mila bambini.

Più rischi a casa

Dall’analisi dei risultati è emerso che la scuola non è un ricettacolo di SARS-CoV-2, come si è sempre pensato. “In seguito a una sospetta esposizione a un soggetto malato, l’infezione viene contratta dai bambini meno frequentemente a scuola che a casa” hanno spiegato gli esperti.

È vero, però, che i bambini, una volta infettati, possono contagiare i loro famigliari. Secondo i calcoli degli autori, tutti i soggetti di età infantile, da quelli della scuola materna a quelli della scuola superiore, riescono a contagiare circa il 30% dei loro familiari. Molto a causa della mancata osservanza delle precauzioni suggerite dagli esperti. “Seppure a conoscenza della contagiosità del bambino, in famiglia non sempre si prendono i provvedimenti atti a ridurre la diffusione della infezione” ricordano i ricercatori.

Da sapere! Alla luce di questi risultati, è importante trasmettere serenità ai propri figli in merito alla frequenza scolastica, anche per non accentuare un’ansia sempre più diffusa in età infantile, invitandoli però a non abbassare mai la guardia. In caso contraggano il Covid-19, vanno tenuti isolati il più possibile, specie se in famiglia ci sono soggetti non vaccinati o fragili.

