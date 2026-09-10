Inizio della pubertà in una bambina di 9 anni: ci sarà ancora un aumento di statura?

Professor Gianni Bona A cura di Gianni Bona - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 10/09/2026 Aggiornato il 11/09/2026

Un inizio della pubertà a 9 anni è del tutto normale e non preclude la possibilità che la statura continui ad aumentare negli anni successivi.

Una domanda di: Claudia
Salve la mia bambina di 9 anni e 2 mesi da circa un mese ha iniziato la pubertà. Con comparsa dei bottoni ai capezzoli ed un po' di peluria. Ora è alta solo 133,8 cm. È stato un fulmine a ciel sereno perché alla visita fatta a 9 anni e 4 giorni non c'era proprio nulla che indicava l'inizio della pubertà. Con la dentizione è molto indietro, sta cambiando i denti lentamente rispetto ai coetanei, io la mamma sono alta 164 cm, il padre 168 cm. Io ho avuto il primo ciclo a 12 anni e mezzo. Ho paura che rimanga molto bassa a chi posso rivolgermi?!? La pediatra dice che è un po' anticipato ma può capitare, ma io sono molto in ansia perché la bambina è veramente minutina. Grazie.

Gianni Bona
Gianni Bona

Cara signora,
come lei sa la pubertà inizia proprio con la comparsa del bottone mammario (primo abbozzo di mammella) e la peluria, tuttavia da questi primi segnali all'arrivo del menarca (prima mestruazione), che esprime la conclusione del processo che porta al completamento dello sviluppo sessuale e quindi alla capacità del corpo di riprodursi, possono trascorrere anche 2 anni e mezzo, mediamente due anni. Dunque sua figlia è perfettamente in media (no, non può considerarsi in anticipo perchè appartiene alla normalità un inizio della pubertà che avviene dopo gli 8 anni) e ha davanti a sé un buon lasso di tempo per poter crescere di statura. Il fatto che lei mamma abbia avuto il menarca a 12 anni ci suggerisce che in sua figlia non anticiperà di molto rispetto a questa età, perché appunto l'epoca dello sviluppo è ereditaria. Dobbiamo però tenere presente che sia lei sia suo marito non avete una statura elevata, quindi il destino biologico di sua figlia è quello di non diventare particolarmente alta. Per quanto riguarda la sua statura attuale, non ho elementi per commentarla in quanto lei non mi riferisce che peso aveva alla nascita questa bambina. In generale una bimba che alla nascita presenta un peso inferiore ai tre chili può avere, come conseguenza naturale, un trend di crescita in peso e in statura piuttosto contenuto, senza che questo segnali qualcosa che non va. Detto tutto questo, se lei è così preoccupata e le mie rassicurazioni non dovessero bastarle, le consiglio di rivolgersi a un centro di endocrinologia pediatrica dove potranno dissipare ogni suo dubbio e tranquillizzarla. Cordialmente.

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