Zaino a scuola: così si evitano i dolori alla schiena dei più piccoli

In Italia circa il 10% dei bambini sotto i 12 anni soffre di mal di schiena, percentuale che arriva al 50% con l’aumentare dell’età. La maggior parte dei bambini trasporta zaini troppo pesanti rispetto al proprio peso corporeo e sono molti a non indossarlo correttamente. Uno zaino non adatto, infatti, può comportare dolorose contratture muscolari e l’assunzione di posizioni scorrette. Non è vero, invece, che uno zaino troppo pesante possa portare a scoliosi, che è dovuta a cause genetiche. Ecco le regole da seguire per portare lo zaino a scuola.

Ridurre lo sforzo

Quando si indossa lo zaino a scuola è importante indossare sempre entrambi gli spallacci per distribuire il peso sulla schiena, ma non è questa l’unica regola da seguire. Per prevenire sforzi eccessivi, infatti, bisogna regolare gli spallacci in modo tale che la parte inferiore dello zaino non arrivi a più di 10 cm al di sotto della vita ed è meglio evitare di tenere lo zaino in spalla per più di 30 minuti al giorno e far riposare la schiena appena possibile.

Anche la distribuzione degli oggetti all’interno è molto importante: deve seguire una gerarchia di peso dallo schienale verso l’esterno dello zaino. Si consiglia anche di non aprire le cerniere che permettono l’ampliamento dello zaino, in quanto è meglio distribuire il peso in altezza e larghezza e non in profondità.

Scegliere il modello giusto

Innanzitutto lo zaino deve essere ergonomico, con spallacci ampi, imbottiti e regolabili, schienale imbottito, cintura in vita per distribuire il peso e scaricarlo sulla zona del bacino. Indossare sempre entrambi gli spallacci. Posizionare gli oggetti maggiormente pesanti nella parte a contatto con la schiena. Meglio non correre né fare sforzi quando si sta indossando lo zaino. Quando si sta in piedi fermi, per esempio sull’autobus o mentre si aspetta alla fermata, togliere lo zaino dalle spalle.

Lo sapevi che? I trolley non sono meglio degli zaini. Secondo gli esperti, infatti, il trolley costringe il bambino ad assumere una postura scorretta mentre cammina, sbilanciata dal lato del trolley e non rende possibile il pendolamento di un arto. In pratica fa camminare con la schiena inclinata da un lato.

