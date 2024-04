Abiti da cerimonia per bambini: idee per lui e per lei

La stagione delle cerimonie sta ormai entrando nel vivo e tra matrimoni, battesimi, comunioni e cresime sorge l’esigenza di vestire in modo elegante anche i più piccoli. Fortunatamente, la scelta in termini di abiti da cerimonia per bambini è molto vasta. Se ne trovano di bellissimi nei negozi specializzati, online e perfino tra le proposte delle catene low cost.

A prescindere dal budget che si ha intenzione di investire, i vestiti da cerimonia bambina e bambino dovrebbero sempre essere non solo belli da vedere ma anche pratici e confortevoli. La tentazione, in particolare per le femminucce, è quella di cedere a fiocchi e lustrini: non è sbagliato, ma in questo caso è preferibile affiancare all’abito da cerimonia un secondo look da sfruttare nel corso di un eventuale ricevimento per godere di maggiore comodità.

Dalle proposte della nuova collezione bambino/bambina Mayoral agli abiti da cerimonia per bambini da acquistare su Amazon, ecco una selezione di outfit eleganti, per lui e per lei, adatti alle occasioni speciali.

Abiti da cerimonia per bambina

La palette dei colori pastello, tenui e delicati, è quella da preferire per gli abiti da cerimonia per bambina primaverili ed estivi. L’ideale è puntare su toni come l’azzurro e il rosa, scegliendo tessuti leggeri e naturali soprattutto in vista delle cerimonie estive.

Carolilly, 3 Pezzi Completo Bambina (3 mesi-3 anni). Prezzo: 8,99€

Le proposte tra cui poter scegliere sono tantissime, anche per le neonate. Tra i brand che firmano look eleganti meravigliosi per neonata si distinguono Mayoral e Chicco. Per le bimbe davvero molto piccole i modelli più comodi sono quelli smanicati e con gonna ampia, cui abbinare eventualmente un cardigan in filo per evitare che sentano freddo.

Mayoral, Newborn Abito Neonata (12 mesi-74). Prezzo: 45,95€

Chicco, Vestito Neonata Elegante (0-24 mesi). Prezzo: 31,11€ – 42,99€

Se la bambina riveste un ruolo importante nella cerimonia – basti pensare, per esempio, alle damigelle – ci si può sbizzarrire con abiti ricercati e particolari, impreziositi da dettagli come applicazioni in rilievo, fusciacche e cinture in vita.

Freebily, Vestito Cerimonia Elegante (2-16 anni). Prezzo: 20,99€ – 25,19€

Jeris Apparel, Abito Elegante Cerimonia Bambina (3-8 anni). Prezzo: 22,99€

Per le semplici invitate, meglio non strafare concentrandosi sulla praticità e la freschezza degli abiti, soprattutto se la cerimonia si terrà in piena estate. Su Amazon sono molto venduti gli abiti da cerimonia bambina Grace Karin. Il rapporto qualità-prezzo è più che soddisfacente: sono eleganti, comodi, hanno una buona fattura e non sono troppo dispendiosi.

Grace Karin, Vestito Chiffon Elegante Scollo Halter (6-12 anni). Prezzo: 25,72€ – 29,95€

A seconda delle proprie preferenze – e del gusto della piccola – è possibile scegliere tra abiti realizzati in tessuti più strutturati e rigidi, come il taffetà, oppure più ariosi e svolazzanti.

Guess, Abito Bambina Cerimonia (12 anni). Prezzo: 51,50€

Il tulle è uno dei più amati. Ricorda gli abiti vaporosi delle principesse e caratterizza gonne e sopragonne di molti abiti da cerimonia per bambina.

Maya Deluxe, Abito Midi Paillettes Tutu (3-12 anni). Prezzo: 35,72€ – 64,87€

PatPat, Abito da Festa con Ricami e Fiori (2-10 anni). Prezzo: 22,49€

Non mancano le proposte per le bambine più grandi e le ragazzine che desiderano indossare qualcosa di elegante e raffinato ma comunque comodo e pratico.

Mayoral, Vestito applicazioni ragazza (8-18 anni). Prezzo: 49,95€ su mayoral.com

Un’ottima alternativa ai classici abiti da cerimonia è rappresentata dalle tute. Le jumpsuit bambina, sbarazzine e al tempo stesso chic, permettono di sperimentare un look più originale e, come gli abiti interi, non hanno bisogno di ulteriori capi da abbinare rivelandosi una soluzione “veloce” e furba.

Mayoral, Tuta con cinta crepe ragazza (8-18 anni). Prezzo: 51,95€ su mayoral.com

Abiti da cerimonia per bambino

Gli abiti da cerimonia bambini per lui si ispirano in tutto e per tutto a quelli dei grandi. Per i neonati sono sempre molto quotati i set composti da pantalone, camicia e panciotto, cui abbinare accessori come papillon e pochette in palette. I pantaloni sono generalmente dotati di elastico in vita, quindi risultano facili da mettere e da togliere.

Famuka, Abito Elegante Bambino Neonato (73-120). Prezzo: 42,99€

Non è difficile trovare vestiti da cerimonia bambino che emulano i classici completi maschili, quindi corredati di giacca. Molti brand li propongono anche per i bimbi piccolissimi, ma è consigliato sceglierli almeno a partire dai 9-12 mesi per un utilizzo più agevole.

Freebily, Completo da Bambino Elegante 4 Pezzi (9 mesi-14 anni). Prezzo: 37,99€ – 49,19€

I vestiti da cerimonia per bambino stile smoking sono perfetti per le cerimonie in cui i piccoli hanno un ruolo da protagonisti, come il loro battesimo per esempio, ma è sempre meglio far seguire un cambio d’abito più confortevole per il resto della giornata.

Lito Angels, Completo Elegante Bambino (o mesi-7 anni). Prezzo: 34,12€ – 42,65€

La lunghezza dei pantaloni andrebbe scelta tenendo conto delle temperature e del momento della giornata in cui si svolgerà la cerimonia. Gli abiti con pantaloni lunghi sono i più indicati per il pomeriggio e per la sera.

Lolanta, Abito da Cerimonia 4 Pezzi per bambino (2-11 anni). Prezzo: 39,98€

Volunboy, Completo Elegante Bambino Camicia+Papillon+Gilet+Pantaloni (3 mesi-5 anni). Prezzo: 40,98€

Per le cerimonie diurne e prettamente estive, i bambini possono tranquillamente indossare i pantaloncini con una t-shirt o una camicia a maniche corte, per look più sbarazzini e pratici ma ugualmente stilosi.

Mintgreen, Completo Neonato Set Gilet Camicia Pantaloncini (1-6 anni). Prezzo: 30,90€

Volunboy, Coordinato Bimbo (3 mesi-6 anni). Prezzo: 31,34€ – 32,99€

Per i bambini più grandi e per i ragazzini non c’è niente di meglio dei coordinati, da creare abbinando tra loro capi di abbigliamento sfruttabili anche separatamente. I gilet, per esempio, possono essere indossati con pantaloni abbinati oppure al di sopra di una semplice camicia bianca e con un jeans.

Mayoral, Gilet elegante lino ragazzo (8-18 anni). Prezzo: 35,95€ su mayoral.com

Lo stesso dicasi per i bermuda, che molti brand abbinano a giacca e camicia per le cerimonie. Questi possono essere sfruttati anche per il tempo libero e indossati in modo più casual e informale.

Mayoral, Bermuda chino lino bambino (2-9 anni). Prezzo: 35,95€ su mayoral.com

I tessuti su cui puntare, specialmente in questa stagione, sono senza alcun dubbio il lino e il cotone. I bambini si sentiranno freschi e asciutti, liberi di correre e di divertirsi senza accaldarsi.

Mayoral, Camicia manica lunga con colletto alla coreana bambino (2-9 anni). Prezzo: 29,95€ su mayoral.com

In copertina foto di Rene Asmussen via Pexels.com

