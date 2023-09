Acconciature capelli facili per bambina: idee veloci da realizzare

A molte bambine piace avere capelli lunghi, ma che fatica tenerli in ordine! Ci sono infatti tante situazioni che mettono a dura prova i capelli delle bimbe, come ad esempio il momento dello sport o semplicemente quello del gioco: spesso il risultato sono capelli arruffati o aggrovigliati, che poi si devono districare faticosamente. Senza contare che in molti casi i capelli lunghi lasciati sciolti sulle spalle potrebbero risultare scomodi, ad esempio a scuola. La soluzione non è certo quella di tagliarli: ci sono tante acconciature capelli facili per bambina che possiamo realizzare in poche mosse (e in pochi minuti) senza aver bisogno di grandi competenze. Serviranno non solo a rendere più comode le vostre bimbe, ma anche a farle sentire belle e in ordine. Si tratta infatti di acconciature per bambina semplici ma non per questo meno belle, che possiamo anche impreziosire con fiocchi colorati o con piccoli fermagli luccicanti.

Acconciature capelli lunghi facili

Se la vostra bambina ama i suoi capelli lunghi e non ne vuole sapere di tagliarli, si può provare a raccoglierli in acconciature capelli facili da bambina che uniscano praticità ed eleganza. Tutte queste pettinature si realizzano in pochi minuti e senza bisogno di strumenti specifici o di molti accessori. In versioni “ridotta”, poi, potranno essere realizzata anche sulle chiome delle bimbe con capelli di media lunghezza.

La classica coda in tutte le sue varianti

Non c’è un’acconciatura più semplice da realizzare della classica coda di cavallo, che però si può personalizzare in molti modi diversi. Per realizzarla vi basterà raccogliere insieme tutti i capelli sulla nuca dopo averli ben districati, assicurarvi che non ci siano ciocche che sfuggono e semplicemente legarli con un elastico o con uno scrunch morbido e colorato. Potete puntare sulla classica coda bassa, con i capelli raccolti all’altezza della nuca, oppure puntare su una coda alta vivace e sbarazzina fissando i capelli sulla sommità della testa, in modo da creare un effetto particolare senza rinunciare alla comodità.

Un’altra versione prevede invece di raccogliere i capelli in una normale coda bassa, poi allentare leggermente l’elastico tirandolo di pochi centimetri verso il basso, creare con le dita una sorta di “buco” nell’attaccatura della coda e farvi passare i capelli della coda. Si avrà così una coda rigirata su se stessa con un effetto insolito ma che non rinuncia alla praticità.

La coda è quindi un’acconciatura semplicissima, che però potrete personalizzare e arricchire con elastici particolari oppure con qualche mollettina colorata per fissare i ciuffi che possono sfuggire dalla coda.

La treccia alla francese

La treccia è un’acconciatura semplice che in genere le bambine amano molto perché è pratica e dà loro un aspetto elegante, quasi da principessa. Le versioni sono davvero tante, alcune anche molto elaborate, ma la variante più semplice è la classica treccia alla francese. Vi basterà pettinare bene i capelli eliminando tutti i nodi, poi dividerli in tre ciocche e cominciare ad intrecciarle tra di loro, sovrapponendo in maniera alternata le ciocche laterali a quella centrale. Se avete un po’ di manualità potete realizzare una treccia che parte dalla fronte e arrivi fino alla nuca; a quel punto potrete fissarla con un elastico e lasciare i capelli liberi di ricadere sulle spalle.

Lo chignon da ballerina

Può sembrare un’acconciatura complicata, ma in realtà nella sua versione più semplice, lo chignon richiede solo pochi minuti per essere realizzato. Vi basterà fare una bella coda alta, poi attorcigliarla intorno all’elastico formando la classica crocchia e infine fissarla con un elastico e qualche forcina. Potete anche puntare sullo chignon doppio, dividendo i capelli in due sezioni laterali separate dalla riga centrale e poi procedendo a realizzare due piccoli chignon.

Capelli medi: tutte le pettinature semplici da realizzare

Tra le acconciature capelli facili per bambina con capelli medi ci sono sicuramente la coda in tutte le sue versioni e la treccia, ma anche altre pettinature belle, comode e semplici da realizzare.

I codini

La classica coda può essere sostituita da due codini, che possono essere alti oppure bassi. In questo caso, sempre dopo un’accurata spazzolatura che elimini ogni nodo dai capelli, si deve dividere la chioma in due sezioni laterali divise da una riga centrale. A questo punto basterà raccogliere i capelli di ogni sezione in un codino e fissarlo all’altezza desiderata con un elastico, che può anche essere coperto da nastrini o fiocchetti. L’acconciatura può essere completata da fermagli e mollettine.

Le treccine

Se sapete realizzare i codini siete già a metà dell’opera: per realizzare delle simpatiche e comodissime treccine vi basterà prendere un codino alla volta dividerlo in tre sezioni e intrecciarlo, creando una treccia classica da fissare con un elastico. L’operazione è da ripetere anche per l’altro codino.

Le bubble braids

Se volete rendere più originale la coda o i codini della vostra bambina con il minimo dello sforzo, dovrete solo procurarvi qualche elastico colorato oppure dello stesso colore dei capelli. Realizzate la coda di cavallo oppure i codini, poi fissate degli elastici ad intervalli regolari e allargate leggermente i capelli all’interno di queste sezioni: il risultato sarà una “coda e bolle” davvero simpatica e originale!

Quale di queste acconciature semplici avete scelto per la vostra bambina?

In copertina foto di Pavel Danilyuk da Pexels

In breve Ci sono davvero tante acconciature capelli facili per bambina: si tratta di pettinature che faranno sentire le nostre bimbe non solo più comode, ma anche più belle e ordinate. Ecco come realizzare code, codini, trecce e tanto altro ancora!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.