Quali benefici ha lo sport su bambini e adolescenti?

Non ci sono dubbi che lo sport faccia bene. A qualunque età, anche per i giovanissimi. Non si tratta solo di sviluppare il fisico: l’attività sportiva agisce infatti anche sulla mente allentando ansia e stress e tenendo lontana la depressione. A dimostrarlo è una vasta meta-analisi che ha considerato in totale 2.441 bambini e adolescenti di circa 14 anni e che è stata pubblicata sulla rivista Jama Pediatrics da Parco Siu della Università di Hong Kong. Da questo studio si è visto che un intervento basato su un programma di attività fisica ha effetti antidepressivi significativi sui giovanissimi.

Perché lo sport fa bene ai ragazzi?

Gli adolescenti che praticano lo sport sono più sicuri. La pratica sportiva migliora infatti la stima di sé. Oltre a questo, il movimento serve a controllare le emozioni e a combattere lo stress; i ragazzi possono così scaricare le tensioni, l’ansia e la stanchezza derivanti dalla scuola e dallo studio.

Quanti giovani soffrono di depressione?

La depressione è il secondo disturbo mentale più diffuso tra i bambini e gli adolescenti, ma solo una piccola percentuale di individui in questa fascia di età cerca o riceve un trattamento specifico per il problema. Gli interventi di attività fisica sono promettenti come approccio alternativo o complementare al trattamento clinico della depressione.

Come si cura la depressione nei bambini e nei ragazzi?

Il supporto di uno psicologo o di uno psichiatra è ovviamente basilare. Ma non si deve dimenticare che nei giovani esaminati si è visto un effetto più o meno significativo dell’attività fisica sui sintomi depressivi. Le maggiori riduzioni dei sintomi depressivi sono state ottenute da partecipanti di età superiore ai 13 anni e con una diagnosi di malattia mentale e/o depressione, grazie a un intervento della durata complessiva di non più di 12 settimane con tre sessioni settimanali di attività fisica.

Cosa fa bene alla depressione?

Gli autori della meta-analisi hanno stabilito che gli interventi di attività fisica possono essere utilizzati per ridurre i sintomi depressivi nei bambini e negli adolescenti. Resta da stabilire in futuri studi la frequenza, la durata e la supervisione delle sessioni di sport con un effetto antidepressivo ancora più proficuo.

In sintesi Come capire se mio figlio soffre di depressione? Ci sono alcuni sintomi che testimoniano con chiarezza la presenza di un fenomeno depressivo. Sono la sensazione di tristezza o irritabilità, la mancanza di interesse nelle attività preferite, l’isolamento da amici e situazioni sociali, l’incapacità di godersi le cose, la sensazione di essere rifiutati e non amati o inutili, la sensazione di stanchezza o mancanza di energia. Quale sport contro la depressione Diversi studi hanno riportato che anche solo 15 minuti di camminata al giorno hanno un impatto positivo sulla psiche. Chi pratica regolarmente uno sport avrebbe così il 25% in meno di probabilità di sviluppare un disturbo depressivo collegato o meno all’ansia.

