Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel il regalo di Natale arriva prima

Dopo una lunga estate calda che sembrava non volere finire mai sono in molti a desiderare ora la neve per gustarsi le prime sciate senza il gran flusso di turisti che inevitabilmente popola le piste durante le feste di Natale e Capodanno.

Cosa c’è di meglio allora che “scartare” in anticipo il regalo, trascorrendo una vacanza con tutta la famiglia al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei, in Val Gardena?

E infatti il Cavallino Bianco – hotel che per vocazione ospita solo famiglie con bambini – è davvero la soluzione migliore per ogni tipo di esigenza, in quanto mette d’accordo sia gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta sia gli amanti del relax e delle attività indoor.

Corsi sci per i bambini e un noleggio tutto nuovo

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel – più volte premiato da Tripadvisor come il miglior family hotel del mondo – offre da sempre il meglio ai propri ospiti. Le novità di questa stagione invernale sono un noleggio sci tutto nuovo, più grande e più fornito, e un deposito sci con molto più spazio: il tutto a pochi passi dalle piste di sci più ampie e conosciute del mondo.

Babbo Natale arriva proprio in camera vostra

E non è tutto! Una volta alla settimana per tutto il mese di dicembre, Babbo Natale in persona aspetterà i bambini direttamente al Posta’s Bar del Cavallino Bianco per raccogliere i loro desideri per Natale, lasciando ai genitori la possibilità di rilassarsi sorseggiando una cioccolata calda o un vin brulè. La sera del 24 dicembre, poi, Babbo Natale passerà in ogni stanza a lasciare i doni richiesti a ogni bambino.

E dopo lo sci il meritato relax!

Cosa c’è di meglio dopo una giornata sugli sci che rilassarsi nell’ampia area wellness del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel? Con i suoi 3000 mq l’area wellness dell’Hotel ospita 5 piscine interne ed esterne riscaldate, 4 saune di cui una speciale inaugurata proprio questa estate, tecnologica e molto più grande di tutte le altre, e 15 cabine massaggi a disposizione degli amanti del relax puro con ogni tipo di trattamento, anche per le mamme in dolce attesa: dal classico al rilassante, dal massaggio di coppia a quello thai, ayurvedico, al cioccolato, al fieno.

Gli altri servizi del Cavallino Bianco per tutta la famiglia

Oltre alle novità della stagione, tra cui si inseriscono anche la nuova Family Area e la Teenager Zone raddoppiata, non vanno dimenticate le “certezze di sempre” del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, ovvero il Baby Lino, la nursery con educatrici qualificate, e lo Junior Lino, lo spazio dedicato ai bambini più grandicelli, entrambi garantiti 13 ore al giorno. In particolare l’area per i bimbi grandi è organizzata con tanti giochi, l’isola dei pirati, la mini-arena sportiva, la casa delle bambole e tantissime proposte di attività e laboratori ogni giorno diversi guidati da un’assistenza professionale.

