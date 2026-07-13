Un’alimentazione equilibrata è basilare per una crescita sana. L’estate può rivelarsi però un momento delicato. Le alte temperature, infatti, rendono molti bimbi inappetenti, mentre il cambio di routine dovuto alla fine della scuola e alle vacanze può spingere altri a rifugiarsi in dolciumi e snack spezza-fame che favoriscono l’aumento di peso.

Diventa quindi fondamentale mantenere una buona regolarità a tavola, che preveda la colazione, i due pasti principali e due spuntini. Questo schema alimentare assicura anche in estate il giusto apporto di nutrienti, garantisce l’energia necessaria per le lunghe giornate all’aperto ed evita, al tempo stesso, eccessi di zuccheri e grassi che espongono al rischio di obesità.

Le buone abitudini per l’estate

Un bimbo che rifiuta il cibo per il caldo o che, al contrario, chiede continuamente gelati e pizzette può mettere a dura prova la serenità delle vacanze. Seguire alcune semplici regole per l’alimentazione estiva dei bambini aiuta a tutelare la salute dei piccoli e, insieme, il benessere di tutta la famiglia.

Mai trascurare la colazione

Finita la scuola, ai bambini viene spesso concesso di andare a letto più tardi e di dormire a lungo al mattino. Il rischio è quello di saltare la colazione che resta invece un pasto fondamentale a tutte le età, specialmente durante la crescita. Mancare questo appuntamento, magari posticipando anche il pranzo, spinge i più piccoli a piluccare snack di ogni genere, ricchi di grassi, sale e calorie, ma poveri dal punto di vista nutrizionale.

L’ideale è posticipare l’orario della colazione – tra le 8:00 e le 9:30 – e, se il bambino fa fatica a sedersi a tavola appena sveglio, sperimentare alternative al classico latte con i biscotti. Una colazione salata, ad esempio con pane, prosciutto, formaggi magri o pomodori, può rivelarsi una proposta molto stuzzicante. Buona sempre l’idea di proporre la frutta estiva anche sotto forma di macedonia o di frullato.

Merenda sì, ma sempre varia

Uno spuntino a metà mattina e uno a metà pomeriggio non dovrebbero mai mancare. L’importante è che entrambi siano leggeri e vari: la frutta, proposta anche sotto forma di macedonia, frullato, frappè o divertenti spiedini (da preparare insieme per stimolare la curiosità dei più restii davanti alla frutta), resta sempre la scelta migliore.

Ben vengano anche i gelati, preferibilmente alla frutta (soprattutto se il bimbo tende al sovrappeso), purché non diventino un’abitudine quotidiana o, peggio, un vizio da concedere più volte al giorno.

27 merende sane e gustose per i bambini

Limitare al massimo i fuori pasto

Il pericolo maggiore in estate è che le giornate libere da impegni, le gite e i momenti di svago incentivino il consumo continuo di snack dolci e salati, con un impatto notevole sulla salute e sul peso.

È meglio invitare i bambini a consumare i soli due spuntini programmati; se la fame si fa sentire fuori orario, si può tamponare offrendo loro pezzetti di frutta fresca o verdure croccanti che si possono portare anche in spiaggia o in gita in un contenitore termico.

Evitare le bevande zuccherine

Con il caldo è fondamentale che i bambini si idratino correttamente per scongiurare il rischio di disidratazione.

Spesso i piccoli cercano bibite gassate che, oltre a non dissetare, contengono dosi massicce di zucchero che favoriscono l’aumento di peso. Le bevande a base di cola, inoltre, hanno un effetto paradossalmente disidratante. Molto meglio offrire acqua fresca, mai ghiacciata, magari aromatizzata con qualche goccia di limone oppure con pezzetti di frutta lasciati a macerare per qualche ora.

Ottimo anche il tè freddo fatto in casa, rigorosamente senza zucchero, magari arricchito con pezzi di frutta per renderlo più invitante.

Quali piatti offrire

Se è vero che l’afa può attenuare la fame, è altrettanto vero che le lunghe giornate all’aria aperta richiedono un buon carico di energia. È importante quindi che l’alimentazione estiva dei bambini preveda pasti completi, bilanciati e vari, capaci di nutrire senza appesantire o causare spossatezza.

Il menu estivo dovrebbe quindi puntare su piatti freschi e leggeri, capaci di combinare proteine, carboidrati, grassi “buoni” (come l’olio extravergine d’oliva usato a crudo), vitamine e sali minerali.

Piatti unici freddi: una soluzione ideale per risolvere i pasti estivi con gusto e leggerezza. La parola d’ordine è variare: alternare la pasta e il riso a farro, orzo e cous cous, arricchendo il piatto con verdure crude o cotte che dovrebbero sempre essere presenti per assicurare un corretto apporto di vitamine, minerali e fibre, cubetti di formaggio magro senza dimenticare i legumi come ceci e lenticchie lessate, ricchi di proteine vegetali

una soluzione ideale per risolvere i pasti estivi con gusto e leggerezza. La parola d’ordine è variare: arricchendo il piatto con che dovrebbero sempre essere presenti per assicurare un corretto apporto di vitamine, minerali e fibre, cubetti di formaggio magro senza dimenticare i come ceci e lenticchie lessate, ricchi di proteine vegetali Insalatone miste: sono una valida proposta, pratica per altro visto che si possono preparare in anticipo e lasciare in frigorifero, per l’ alimentazione estiva dei bambini e dell’intera famiglia. Partendo da una base di verdure di stagione , si possono aggiungere straccetti di petto di pollo alla griglia, filetti di pesce, uova sode, mozzarella a fettine e, se graditi, olive e capperi

sono una valida proposta, pratica per altro visto che si possono preparare in anticipo e lasciare in frigorifero, per l’ e dell’intera famiglia. Partendo da una base di , si possono aggiungere straccetti di petto di pollo alla griglia, filetti di pesce, uova sode, mozzarella a fettine e, se graditi, olive e capperi Panini: quando si pranza al sacco o in spiaggia, rappresentano un’ottima alternativa ai cibi pronti industriali, spesso troppo calorici e sbilanciati. Si possono farcire, oltre che con affettati e formaggi magri, anche con hummus, pomodori, rucola e verdure grigliate.

Va sempre ricordato infine che l’estate è anche il periodo perfetto per stimolare il palato dei bambini con piatti nuovi, magari legati alle tradizioni della località di vacanza. L’importante è optare sempre per preparazioni semplici, non troppo elaborate, speziate o ricche di grassi.

Cosa fare se il bambino non ha appetito

I bimbi che già normalmente sono un po’ “difficili” a tavola, in estate rischiano di diventare del tutto inappetenti. In questi casi, qualche piccolo trucco può evitare che il momento del pasto si trasformi in una battaglia quotidiana.

“Lavorare” di fantasia: spesso il rifiuto non riguarda l’alimento in sé, ma il modo in cui viene presentato. Variare le ricette è la via più semplice per stuzzicare l’appetito. Le classiche verdure lessate, solo per fare un esempio, possono essere schiacciate con patate, uova e formaggio grattugiato per diventare sfiziosi tortini cotti in stampini a forma di animaletti

spesso il rifiuto non riguarda l’alimento in sé, ma il modo in cui viene presentato. Le classiche verdure lessate, solo per fare un esempio, possono essere schiacciate con patate, uova e formaggio grattugiato per diventare sfiziosi tortini cotti in stampini a forma di animaletti Curare la presentazione: un piatto allegro e colorato invita all’assaggio. L’estate, con la sua esplosione di frutta e verdura dai colori vivaci, si presta benissimo a composizioni divertenti: gli ingredienti possono essere ritagliati con le formine dei biscotti, infilzati in spiedini o disposti nel piatto per creare disegni e faccine

un piatto allegro e colorato invita all’assaggio. L’estate, con la sua esplosione di frutta e verdura dai colori vivaci, si presta benissimo a composizioni divertenti: Coinvolgere i bambini nella preparazione: con i più grandicelli si può cucinare a quattro mani, magari partendo da una ricetta scelta proprio da loro. Manipolare gli ingredienti e impegnarsi in prima persona aumenta la curiosità e il desiderio di assaggiare il risultato finale.

con i più grandicelli si può cucinare a quattro mani, magari partendo da una ricetta scelta proprio da loro. Non forzarli mai: soprattutto con i più piccoli, la pazienza è tutto. Alzare la voce, sgridarli o ricorrere ai ricatti ottiene l’effetto opposto : il bimbo assocerà il cibo a un momento di forte stress, finendo per rifiutarlo ancora di più. Al contrario, un clima rilassato favorisce un approccio positivo con la tavola. Se un alimento viene respinto, mai scoraggiarsi: lo si può riproporre dopo tre o quattro giorni, ma cucinato in modo completamente diverso.

soprattutto con i più piccoli, la pazienza è tutto. : il bimbo assocerà il cibo a un momento di forte stress, finendo per rifiutarlo ancora di più. Al contrario, un clima rilassato favorisce un approccio positivo con la tavola. Se un alimento viene respinto, mai scoraggiarsi: ma cucinato in modo completamente diverso. Cercare alternative gustose: se il calo di appetito è passeggero, dovuto al caldo o alla voglia di non interrompere i giochi, non è il caso di allarmarsi troppo. L’essenziale è che il bambino beva a sufficienza per non disidratarsi: acqua fresca, mai gelata, ma anche spremute, frullati o ghiaccioli fatti in casa con frutta fresca. Si può anche optare per sostituti stuzzicanti: un buon gelato artigianale va considerato un vero e proprio pasto, così come uno yogurt intero arricchito con frutta fresca, pezzi di frutta secca, un velo di marmellata o miele. Questa flessibilità deve però limitarsi a brevi periodi: per crescere bene serve una dieta completa. Se l’inappetenza quindi si protrae per più di qualche giorno, è sempre bene parlarne con il pediatra.

In breve Caldo, ritmi diversi dal consueto e vacanze possono modificare le abitudini alimentari dei bambini. Pochi e semplici accorgimenti sono sufficienti per garantire loro la giusta energia e tutti i nutrienti necessari a godersi le giornate all’aperto, tenendo lontano il rischio che ingrassino.

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