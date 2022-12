Perché i bambini diventano obesi? Può essere anche colpa della mamma?

Quello che mangia la mamma nei primi anni di vita dei figli, ma anche prima della nascita, può influire sullo stato di forma dei bambini. Con scelte non salutari a tavola, infatti, sale il rischio che i più piccoli sviluppino problemi di peso, con probabilità accresciute di sovrappeso e di diventare bambini obesi con gli anni.

Perché i figli di obesi diventano bambini obesi?

In particolare, come illustrato da uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Harvard Medical School di Boston e pubblicato sul British Medical Journal, quando le mamme consumano con regolarità cibo spazzatura o ultraprocessato, le probabilità che i figli rischino a loro volta di diventare bambini obesi salgono del 26%.

Perché i bambini diventano obesi?

La cosa particolare è che questo aumento si verifica, negli anni, anche a parità di alimentazione e di altre abitudini (come l’attività fisica) che possono rappresentare fattori di rischio. Sembra, infatti, che, pur non avendo ancora chiare le ragioni di questa consequenzialità, oltre che dalle motivazioni comportamentali, i problemi possano essere derivati da una modifica epigenetica della predisposizione all’obesità dei bambini e da un imprinting a lungo termine in utero.

Come si fa a far dimagrire i bambini obesi?

È risaputo che le abitudini a tavola dei genitori possano far crescere il rischio obesità nei figli, ma prendendo in esame quasi 20mila bambini e oltre 14.500 mamme, i ricercatori americani hanno svelato come, rispetto a quelli con madri con alimentazione più sana, per i figli di madri che avevano avuto un’alimentazione errata anche in passato sia più facile sviluppare problematiche di peso e obesità. Ecco perché, nonostante i mille fattori contingenti, è sempre fondamentale migliorare la propria alimentazione.

In sintesi Cosa succede ai bambini obesi? Un bambino che convive con l’obesità va incontro a tutta una serie di rischi di salute, dal veder compromesse le funzionalità di alcuni organi come cuore e fegato, ma anche patologie gravi e pericolose. Cosa provoca l’obesità infantile? Oltre a quanto spiegato dalla ricerca, l’obesità infantile ha tra i fattori di rischio lo stile di vita e alimentare dei piccoli, ma può derivare anche da cause genetiche.

Fonti / Bibliografia Maternal consumption of ultra-processed foods and subsequent risk of offspring overweight or obesity: results from three prospective cohort studies | The BMJObjective To assess whether maternal ultra-processed food intake during peripregnancy and during the child rearing period is associated with offspring risk of overweight or obesity during childhood and adolescence.Design Population based prospective cohort study.Setting The Nurses’ Health Study II (NHSII) and the Growing Up Today Study (GUTS I and II) in the United States.Participants 19 958 mother-child (45% boys, aged 7-17 years at study enrollment) pairs with a median follow-up of 4 years (interquartile range 2-5 years) until age 18 or the onset of overweight or obesity, including a subsample of 2925 mother-child pairs with information on peripregnancy diet.Main outcome measures Multivariable adjusted, log binomial models with generalized estimating equations and an exchangeable correlation structure were used to account for correlations between siblings and to estimate the relative risk of offspring overweight or obesity defined by the International Obesity Task Force.Res...

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.