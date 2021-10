Capricci a tavola dei bambini: come affrontarli con serenità

Non sono pochi i bambini che, una volta davanti al loro pasto, iniziano a fare i capricci a tavola, dallo svezzamento fino all’epoca della scuola per l’infanzia. Voltano il capo, serrano le labbra per rifiutare il cibo, spesso si alzano dalla sedia correndo per la casa. Per molte famiglie, insomma, il momento del pasto diventa una fonte di ansia e di stress, quando dovrebbe rappresentare, fin dai primi anni di vita del bambino, un’occasione per stare insieme e condividere il piacere del cibo.

I consigli degli esperti

I capricci a tavola dei bambini non sono da sottovalutare, perché se vengono gestiti nel modo sbagliato possono ingenerare un rapporto scorretto con il cibo, che può a sua volta favorire problemi come sovrappeso, obesità o addirittura disturbi dell’alimentazione.

È un tema importante, del quale si sono occupati anche i ricercatori dell’Università del Kentucky, fornendo alle famiglie una serie di suggerimenti sui comportamenti da evitare e le regole da seguire. In primo luogo è bene ricordare che in Occidente i bambini non rischiano la denutrizione, grazie alla disponibilità del cibo. Al limite rischiano di essere sovra-alimentati o nutriti in modo scorretto, perché le famiglie troppo spesso assecondano i loro capricci a tavola.

Errori da non commettere

Vietato, quindi, correre per tutta la casa dietro al bambino con il piatto, permettere che mangi giocando nella sua stanza o imboccarlo mentre sta seduto davanti alla televisione. Il luogo per l’assunzione consapevole e la degustazione del cibo è la tavola, insieme con il resto della famiglia. Quindi, deve essere chiaro fin dallo svezzamento che, se non si mangia seduti, non si avrà nulla fino al pasto successivo: ovviamente si devono anche coinvolgere nonni e baby sitter in questo processo educativo, spiegando che non devono passare al bambino di nascosto snack a tutte le ore “purché abbia qualcosa nello stomaco”.

Si dovrebbe anche evitare di perdere la pazienza quando il bambino fa i capricci a tavola, perché gli si comunicherebbe che, in qualche modo, è lui ad averla vinta e che i genitori sono sul punto di cedere. No anche a preparare menù appositi per lui, che deve abituarsi al pasto del resto della famiglia. È importante anche evitare ricatti del tipo “se non mangi vuol dire che non mi vuoi bene”, oppure proporre premi e giocattoli se finisce tutto quello che ha nel piatto.

Invogliarlo al piacere del cibo

L’obiettivo deve essere insegnare al bambino a stare a tavola con gli altri, apprezzando il piacere del cibo come corretto tramite per crescere, fin dallo svezzamento. Il modo migliore per educare il piccolo a nutrirsi in modo corretto è preparare lo stesso menù per tutta la famiglia, a patto che sia a misura di bambino.

La scelta giusta, secondo gli esperti, consiste in proporre piccole porzioni di cibi nutrienti, colorati e sani. Per esempio, polpette di carne magra o di pesce con sugo di pomodoro, sformati di verdure al forno in piccole porzioni, ortaggi disposti in modo fantasiosi sul piatto, quadretti di formaggio, frutta già tagliata a pezzetti.

Si può chiudere un occhio se ogni tanto usa le mani ed è consigliabile fornire al piccolo posate ergonomiche che possa gestire con facilità e autonomia. Il resto della famiglia deve consumare le stesse pietanze e il piccolo non deve essere continuamente tenuto d’occhio per essere sicuri che mangi: meno ci si focalizza su ciò che mangia, meglio il bimbo mangerà.

Regole e pazienza

È essenziale incoraggiare il bambino a sperimentare nuovi sapori, senza preoccuparsi se all’inizio non li apprezza. Gli esperti assicurano che il piccolo potrebbe sperimentare una pietanza che non ha mai assaggiato da 10 a 15 volte, prima di rendersi conto che gli piace davvero. Non bisogna arrendersi o sentirsi frustrati, ma incoraggiarlo anche se si limita a un solo boccone.

Infine, per aiutare i bambini a nutrirsi bene evitando di fare i capricci a tavola, sono utili alcuni suggerimenti: cercare di limitare le bevande prima del momento del pasto, pianificare l’ora della merenda invece di permettere che pilucchino per tutto il giorno. Infine i genitori devono ricordare che si è un modello anche a tavola, perché i piccoli imparano a mangiare sperimentando nuovi cibi e sedendosi a consumare insieme in famiglia.

Lo sapevi che? Se un bambino si dimostra estremamente selettivo a tavola anche dopo i 5 anni, quando dovrebbe essere superata l’epoca della neofobia (ossia, il sospetto verso un alimento nuovo), è meglio parlarne con il pediatra: potrebbe essere la spia di un altro problema.

Fonti / Bibliografia How to Stop Picky Eating Before it Starts | UKNowUK HealthCare pediatrician Dr. Rhya Strifling discusses picky eating habits among kids and how to break them in this week's health column.

Divezzamento, ecco le corrette regole - Società Italiana di PediatriaCon le indicazioni del Ministero della Salute L’alimentazione in età evolutiva ha un notevole impatto in termini di prevenzione e di crescita dell’individuo. Esistono difatti periodi critici dello sviluppo del bambino, i cosiddetti primi 1000 giorni, in cui l’intervento nutrizionale può condizionare la salute del futuro. È in questo contesto che si inserisce il documento […]

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.