Come invogliare i bambini a mangiare le verdure

Non è solo una leggenda: i bambini detestano realmente le verdure . E non solo alcuni di loro: gli esperti stimano che un bambino su cinque non consumi una quantità sufficiente di vegetali e che la metà di loro protesti quando si trova nel piatto qualcosa di “verde”. Eppure, non è necessario ingaggiare lotte quotidiane per far sì che i piccoli di casa mangino più zucchine&Co. Una ricetta magica esiste. A spiegare quale è sono alcuni ricercatori della Loughborough University inglese, che hanno realizzato una guida, la Child Feeding Guide, per spiegare ai genitori quali sono le strategie migliori per riuscire nell’impresa e quali sono, invece, i metodi inutili o perfino controproducenti.

La prima arma è la pazienza

La prima regola da seguire per invogliare i bambini a mangiare le verdure è non demordere. Mamma e papà devono armarsi di pazienza e non scoraggiarsi di fronte ai primi fallimenti. Secondo gli esperti inglesi, infatti, le probabilità che il piccolo assaggi i vegetali – e spesso finisca anche con il gradirli – raddoppiano dopo alcune volte che glieli si propone. Questo perché può volerci del tempo per imparare ad apprezzare il sapore e la consistenza degli alimenti. Molti bambini richiedono fino a 15-20 esposizioni a un alimento prima di assaggiarlo. Per facilitare le cose è bene anche pronunciare frasi di incoraggiamento positive e non mettere fretta ai figli durante i pasti.

Farsi aiutare in cucina

Se si vuole che i propri figli mangino più verdure è importante anche farglieli conoscere. I bambini, infatti, diffidano delle cose con cui non hanno confidenza. Sì, dunque, a lasciare che manipolino le verdure e le usino per giocare, per esempio nel classico gioco del mercato. Le bucce possono essere utilizzate poi per fare dei collage o dei lavoretti.

Altrettanto importante coinvolgere i figli nella preparazione dei pasti “verdi”: sì a spiegare loro quali verdure si stanno usando e come, quali proprietà hanno, affidare loro piccoli compiti, come mescolare o impastare. Così facendo si stimola la curiosità dei bimbi, che saranno invogliati ad assaggiare le verdure anche nei vari passaggi delle preparazioni. Inoltre, l’orgoglio e la soddisfazione per aver fatto qualcosa di importante, “da grandi”, aumenta le chance di successo.



Lo sapevi che? Per invogliare i bambini a mangiare le verdure è importante che mamma e papà diano il buon esempio: se i piccoli si abituano a vedere i vegetali in tavola fin da piccoli lo assaggeranno più volentieri.

