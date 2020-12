È arrivato lo zuccherometro

Inevitabilmente durante le feste di Natale aumenta il consumo di dolci e quindi di zucchero, che è già spesso eccessivamente presente nell’alimentazione di bambini e adolescenti. Per aiutare i genitori è stato realizzato lo zuccherometro, un tool che consente di calcolare lo zucchero che si consuma ogni giorno rispetto a quello che si dovrebbe assumere, anche se si è in crescita, proponendo delle alternative più sane.

Uno strumento pratico

Lo Zuccherometro (calcolatore quotidiano di zucchero), è stato realizzato dai nutrizionisti del servizio Educazione Nutrizionale Grana Padano e lo si trova sul sito Educazione nutrizonale Grana Padano.

Si tratta di uno strumento molto facile da usare: basta cliccare sui cibi, indicarne la quantità e si ottiene la somma degli zuccheri semplici consumati in una giornata, tenendo conto sia di quelli naturalmente presenti nell’alimento, sia di quelli aggiunti durante le lavorazioni dei prodotti da forno, gelati, creme e così via, come saccarosio e fruttosio. Ottenuto il dato (in cucchiaini, per cui intuitivo), il programma lo confronta con la quantità di zucchero che invece si dovrebbe assumere secondo i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento per la Popolazione Italiana stilati dalla SINU Società Italiana di Nutrizione Umana). La dose è pari al 15 per cento del totale delle calorie giornaliere, superando il 25 per cento si rischiano conseguenze negative per la salute.

Attenzione che spesso è nascosto

Lo zucchero è spesso presente anche dove non ci si aspetterebbe, per esempio nelle panature, nei prodotti da forno, nei condimenti. Il consumo di zuccheri secondo i Larn andrebbe limitato a quantità inferiori al 15% dell’energia introdotta giornalmente, quindi un bambino maschio di 8 anni dovrebbe mediamente consumare non più di 7-8 cucchiaini di zucchero in un giorno, compreso quello naturalmente contenuto nell’alimento. Un apporto di zuccheri maggiore del 25% dell’energia giornaliera totale va evitato, specie in Italia dove si registra un numero significativo di ragazzi sovrappeso e obesi.

Da sapere

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.